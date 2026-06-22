المشرق يتعاون مع فيزا وRezolveAi لإطلاق برنامج Everyday Cashback المدعوم بمنصة Reward المتخصصة في التفاعل مع العملاء والإعلام التجاري

يتيح برنامج Everyday Cashback للعملاء الاستفادة من عروض استرداد نقدي تصل إلى 20% لدى مجموعة واسعة من العلامات التجارية الرائدة داخل دولة الإمارات وخارجها

البرنامج الجديد يوسّع مزايا منظومة Vantage Rewards الحائزة على جوائز لتشمل حاملي بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية للمرة الأولى

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعاونه مع فيزا وRezolveAi، الشركة العالمية الرائدة في حلول التجارة والتفاعل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لإطلاق برنامج العروض المرتبطة بالبطاقات من فيزا تحت اسم "Everyday Cashback".

ويتيح الحل الجديد لحاملي بطاقات المشرق في دولة الإمارات الاستفادة من استرداد نقدي تلقائي لدى مئات المتاجر والعلامات التجارية الرائدة داخل دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي. ويعتمد البرنامج على تحليلات متقدمة لتقديم عروض مخصصة تتناسب مع احتياجات كل عميل، ضمن تجربة رقمية متكاملة تمتد من البداية إلى النهاية.

كما يتيح الحل الرقمي المتكامل لعملاء المشرق تتبع معاملات الاسترداد النقدي بسهولة مباشرة عبر تطبيق المشرق، بما يوفر تجربة سلسة وشفافة تضمن وضوحاً كاملاً للعملاء في جميع مراحل الاستفادة من العروض.

وفي تعليقه على إطلاق البرنامج، قال شيراغ جوجيا، الرئيس العالمي لإدارة قيمة العملاء في المشرق: "نواصل في المشرق التزامنا بالارتقاء بالتجربة المصرفية اليومية لعملائنا. ويجسد برنامج Everyday Cashback رؤيتنا القائمة على وضع الابتكار والقيمة المقدمة للعملاء في صميم كل ما نقوم به. ومن خلال شراكتنا مع فيزا، نجحنا في تطوير منظومة مكافآت سلسة تتمحور حول احتياجات العملاء، وتوفر لهم إمكانية الاستفادة من الاسترداد النقدي التلقائي لدى مجموعة واسعة من المتاجر والعلامات التجارية الرائدة بسهولة وسلاسة، بما يعزز من القيمة التي يحصلون عليها ويجعل تجربتهم المصرفية أكثر مكافأة".

ومن خلال الجمع بين الخبرات العالمية لشركة فيزا في مجال المدفوعات ومنصة Reward التابعة لـ RezolveAi والرؤى المستندة إلى البيانات، يتيح البرنامج للمشرق تقديم قيمة حقيقية ومخصصة لعملائه، مع تعزيز مستويات التفاعل والولاء. وفي الوقت ذاته، يوفر البرنامج لشركاء قطاع التجزئة المشاركين إمكانية الوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين في دولة الإمارات، من خلال استهداف قائم على البيانات يسهم في زيادة المبيعات وتعميق العلاقات مع العملاء.

ومن جانبها، قالت سليما غوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة فيزا في دولة الإمارات: "يعكس إطلاق برنامج العروض المرتبطة بالبطاقات بالتعاون مع المشرق الطلب المتزايد على هذا النوع من الحلول، كما أنه يبرز كيف يمكن للابتكار والتعاون أن يساهما في إعادة تشكيل تجربة المدفوعات اليومية. ويسعدنا التعاون مع المشرق للمساهمة في وضع معيار جديد للتفاعل مع العملاء في دولة الإمارات. ويمثل توسيع خيارات الاسترداد النقدي للعملاء في دولة الإمارات محطة مهمة لكل من المشرق وفيزا، ويعزز التزام الجانبين المشترك بالابتكار في مجال التفاعل مع العملاء. كما يشكل هذا البرنامج امتداداً طبيعياً لبرنامج Vantage الحالي الخاص بمكافآت البطاقات الائتمانية لدى المشرق، بما يدعم رؤية البنك التي تهدف إلى جعل كل معاملة مصرفية – سواء تمت باستخدام بطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم مباشر – أكثر قيمة ومكافأة للعملاء".

بدوره، أضاف دانيال إم. فاغنر، الرئيس التنفيذي لشركة RezolveAi: "يمثل هذا الإطلاق نموذجاً جديداً يعكس توسع دور RezolveAi عبر قطاعات الخدمات المصرفية والمدفوعات والبنية التحتية للتجارة. ونحن نعمل من خلال منصات مثل Reward وRezolvePay، على بناء منظومة مترابطة ومتنامية تساعد المؤسسات المالية والتجار والمستهلكين على تحقيق قيمة أكبر من كل معاملة".

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