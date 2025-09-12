أبرز الأخبار:

١. بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع الجارية في أبوظبي نحو ٧٥٨.٧٩ مليار دولار أمريكي؛

٢. تقدر قيمة مشاريع البناء الحضري بـ ٢٢١.٥٦ مليار دولار أمريكي؛

٣. نمت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية في أبوظبي بنسبة ٣٩٪ إلى ٥١.٧٢ مليار درهم في النصف الأول من ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٣٧.٢ مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من عام ٢٠٢٤؛

٤. يزداد المعروض السكني في مدينة أبوظبي حيث تم تسليم حوالي ٢٤٠٠ وحدة في ٢٠٢٥، ومن المتوقع اكتمال حوالي ١٠٤٠٠ وحدة بنهاية العام، وأكثر من ١١٠٠٠ وحدة مجدولة للتسليم في ٢٠٢٦.

تنطلق الدورة الرابعة عشرة من المعرض الدولي للعقارات والاستثمار (آيْرِيِيس ٢٠٢٥) بأداء قوي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تجاوزت قيمة مشاريع التنمية الحضرية النشطة ٧٥٨.٧٩ مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقارير الصناعة.

وبهذا، تعزز أبوظبي موقعها في قطاع العقارات والبناء في المنطقة — وينعكس ذلك في معرض آيْرِيِيس ٢٠٢٥ الذي يستمر ثلاثة أيام في الفترة من ١٢ إلى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥. ويعد هذا أكبر معرض ومؤتمر للعقار والبناء والاستثمار في أبوظبي — المحرك الاقتصادي في منطقة الخليج.

قال تقرير صادر عن بي إن سي نِتْوُورك، أحد أكبر متتبعات مشاريع البناء: “تبلغ قيمة المشاريع النشطة في أبوظبي نحو ٧٥٨.٧٩ مليار دولار أمريكي، حيث يمثل البناء الحضري الجزء الأكبر بـ ٢٢١.٥٦ مليار دولار أمريكي.”

“تشمل القطاعات الأخرى الهامة قطاع النفط والغاز بقيمة ٥٩٥.٦٧ مليار دولار أمريكي، والقطاع الصناعي بقيمة ١٥١.٣٦ مليار دولار أمريكي، والنقل ٢٣٨.٠١ مليار دولار أمريكي، والمرافق ١٣٠.٢٩ مليار دولار أمريكي لمشاريع في مراحل مختلفة من التخطيط والتطوير والبناء.”

يزداد المعروض السكني في مدينة أبوظبي بواقع حوالي ٢٤٠٠ وحدة تم تسليمها في عام ٢٠٢٥. ويتوقع أن يكتسب خط تطوير العقارات زخماً، حيث يُتوقع اكتمال حوالي ١٠٤٠٠ وحدة بنهاية العام، وأكثر من ١١٠٠٠ وحدة من المقرر تسليمها في عام ٢٠٢٦، وفقًا لتقرير صادر عن كافينديش ماكسويل.

يقدم أبرز مطوري العقارات في الإمارات، من ضمنهم ريبورتاج، دانوب بروبيرتيز، أوبجيكت ١، دوجاستا بروبيرتيز، ميتا هومز ريال إيستيت جي جي إم، وضيا بروبيرتيز، بدعم من أرسنال، جروفي ديفلوبرز، من بين آخرين، مشاريعهم الحديثة للمستثمرين والمشترين في المعرض الذي يجتذب عادة المشترين في مجموعات كبيرة لشراء العقارات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يستفيد المشترون في معرض آيْرِيِيس ٢٠٢٥ من خصومات تصل إلى ١٠–٢٠٪ في حال الحجز ميدانيًا خلال المعرض. وقد أعلنت ريبورتاج بروبيرتيز من جانبها عن تقديم خصومات تتراوح بين ٥–٢٠٪ في حال حجز المشترين للعقارات في معرض آيْرِيِيس ٢٠٢٥ حتى يوم الاحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥.

قال السيد أرون بوس، مدير معرض آيْرِيِيس: “تمثل نسخة هذا العام علامة فارقة في قطاع العقار في أبوظبي. إن حجم المشاركة ونوعية النقاشات تثبت أن أبوظبي لا تجذب رأس المال فحسب، بل تشكل مستقبل العقارات العالمي. من المدن الذكية إلى الأصول العقارية المرمَّزة، يبرز آيْرِيِيس كيف يتلاقى الابتكار، والتنظيم، وثقة المستثمرين لجعل الإمارات وجهة لا مثيل لها للنمو.

“يحقق المستثمرون والمشترون مكاسب تصل إلى ٢٠٪ في سعر الشراء إذا تم حجز العقار ميدانيًا في معرض آيْرِيِيس ٢٠٢٥. هذا يعني أن أرباح رأس المال لديهم ترتفع فعليًا بنسبة تصل إلى ٢٠٪ عند الشراء، والتي ستتضاعف عند تسليم العقار بفرق محتمل في القيمة.”

حقق قطاع العقارات في أبوظبي أداءً بارزًا في النصف الأول من ٢٠٢٥، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية بنسبة ٣٩٪ إلى ٥١.٧٢ مليار درهم مقارنة بـ ٣٧.٢ مليار درهم في الفترة نفسها من عام ٢٠٢٤، وفقًا لبيانات أصدرها مركز أبوظبي العقاري.

سلطت نسخة هذا العام من آيْرِيِيس الضوء على مرونة ونمو قطاع العقارات في أبوظبي، الذي شهد ارتفاعًا في حجم وقيمة المعاملات في السنوات الأخيرة. وضمّ طابق المعرض أكثر من ٣٥ مطورًا ووكالة، بما في ذلك لاعبين رئيسيين من الإمارات ودول أخرى، يعرضون مشاريع سكنية وتجارية ومختلطة الاستخدام راقية لجمهور متفاعل بشكل كبير. وقد تم إنشاء منطقة مخصصة للوسطاء في شؤون المواطنة والإقامة لمواجهة الاهتمام المتزايد بمنزل ثانٍ وفرص التأشيرة الذهبية.

ومع البناء على هذا الزخم، عمل آيْرِيِيس ٢٠٢٥ كمنصة سوقية ومركز للمعرفة، موَّجهًا المستثمرين نحو ممثلي الحكومة، وخبراء الصناعة، وقادة القطاع الخاص. على مدى ثلاثة أيام، استكشف الحاضرون اتجاهات الطلب على العقار خارج المخطط، وارتفاع الطلب على المساكن ذات العلامات التجارية، والمجتمعات المستدامة، وحلول العقارات القائمة على التكنولوجيا.

ويُعقد المؤتمر الدولي للاستثمار، كجزء من آيْرِيِيس ٢٠٢٥، بالتزامن مع المعرض، حيث يقدم الخبراء رؤى حول تدفقات الاستثمار الأجنبي، وإصلاحات قانون العقارات، والدور المتنامي لتكنولوجيا العقارات في الإمارات. ونقطة رئيسية ضمن النقاش هي تأثير برنامج التأشيرة الذهبية، الذي جذب بالفعل ثروات كبيرة إلى البلاد. ومع إصدار ٢٠٠٬٠٠٠ تأشيرة ذهبية في عام ٢٠٢٤ مرتبطة في الغالب باستثمارات عقارية لا تقل عن ٢ مليون درهم، يُقدّر أن البرنامج حقق ٤٠٠ مليار درهم في الاستثمار العقاري خلال عام واحد فقط.

ويشارك المتحدثون في جلسات النقاش رؤى حول خارطة طريق رؤية أبوظبي ٢٠٣٠، مؤكدين التزام الإمارة بتطوير مجتمعات مستدامة وصالحة للعيش مدعومة ببنية تحتية ذكية ومساحات خضراء. وتركز المحادثات على كيفية إعادة تشكيل مشاريع الاستخدام المختلط واسعة النطاق، والمحاور الثقافية، والمناطق الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية لأفق العاصمة وتعزيز تنافسيتها العالمية.

وبخلاف دوره كمعرض، يعد آيْرِيِيس ٢٠٢٥ محفزًا للشراكات والحوار التطلعي. حيث وفّرت أكشاك الاستشارات التوجيه في الموقع حول تراخيص العقار، والتمويل، والضرائب، وخيارات التأشيرة، مما أتاح للمستثمرين وضوحًا واستراتيجيات قابلة للتنفيذ. وسهلت فرص التشبيك عالية المستوى التعاون بين المطورين، ومخططي المدن، والمستشارين القانونيين، والمستثمرين المؤسساتيين، ممهدة الطريق لمشاريع مستقبلية.

وبسجل الحضور القياسي، والمشاركة المتنوعة، والنقاشات الرائدة، يمثل آيْرِيِيس ٢٠٢٥ شهادة على التأثير المتنامي لأبوظبي في تشكيل مستقبل العقار. قدمت الإمارة ليس مجرد معرض بل مسارًا للمستثمرين والمطورين للمشاركة في أحد أكثر الأسواق ديناميكية واستعدادًا للمستقبل في العالم.

