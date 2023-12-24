نيوم، المملكة العربية السعودية: كشفت "نيوم" عن الاسم والشعار الجديدين لـ "نادي الصقور الرياضي" بعد نقل ملكيته إليها، حيث تم تحويل مسماه إلى "نادي نيوم الرياضي"، كما تم تعيين معاذ العوهلي رئيساً تنفيذياً للنادي، قادماً من "نادي الاتفاق السعودي" في الدوري السعودي للمحترفين، الذي شغل فيه منصب الرئيس التنفيذي أيضاً.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع استثمار وتخصيص الأندية الرياضية، الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في يونيو الماضي، بهدف دعم وتطوير قطاع رياضي فعّال، وتشجيع وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بفعالية في هذا المجال، وبما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وسيلعب "نادي نيوم الرياضي" دوراً محورياً في تحقيق الأهداف الرياضية لنيوم، بما يتماشى مع التزامها بدعم المواهب السعودية الرياضية، كما سيسهم النادي في جذب مواهب استثنائية إلى المنطقة، بما يدعم طموح نيوم في التحول إلى مركز عالمي للرياضة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة النادي مشاري المطيري: "يوفر لنا نادي نيوم الرياضي فرصة للمساهمة بشكل إيجابي في تطوير الرياضة في المملكة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ففي نيوم، تسهم الرياضة بشكل رئيسي في تعزيز نمط معيشي صحي وتفعيل الروابط الاجتماعية بين مختلف الفئات، الى جانب دورها في دعم الاقتصاد الحيوي لمنطقة نيوم".

وأضاف المطيري: "يمثل الإعلان عن الاسم والشعار الجديدين للنادي علامة فارقة لنيوم في تحقيق أهدافها الرياضية، التي تركز على الاستثمار في أنماط الحياة النشطة ودعم الكيانات الرياضية، ونحن نتطلع إلى تعزيز العلاقة بين النادي والمجتمع المحلي، مع إشراك أفضل المواهب والمدربين، لتقديم الرياضيين واللاعبين ذوي الأداء العالي، وذلك من خلال توفير منظومة شاملة ومستقبلية عالية المستوى وفقاً لرؤيتنا في نيوم".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ "نادي نيوم الرياضي" معاذ العوهلي: "نحن فخورون بأن نحتفي اليوم بمناسبة بالغة الأهمية للنادي، لقد كان اهتمامنا بالرياضة لتحقيق التميز واضحاً، وإلى جانب نيوم، سيكون لدينا الفرصة لتوسيع خبراتنا والنمو كنادٍ عريق لكرة القدم، بالإضافة إلى خدمة مجتمعنا في العديد من الرياضات التي تلبي احتياجات واهتمامات جميع الأعمار".

وتتنوع الإنجازات التي يقدمها فريق نيوم الرياضي حالياً على مختلف الأصعدة، ففي كرة القدم يتصدر الفريق الأول مجموعته في دوري الدرجة الثانية، كما تنافس الفئات السنية للصعود إلى الدوري الممتاز، وجرى مؤخراً إطلاق الفريق النسائي في دوري الدرجة الأولى والذي ينافس على الصعود للدوري الممتاز. وعلى صعيد الألعاب الأخرى، فقد تمكن كل من فريقا "الريشة للناشئين" و"البلياردو" من الصعود إلى الدوري الممتاز، كما ينافس فريق كرة الطائرة للصعود لدوري الدرجة الممتازة، وقد أسس النادي مؤخراً فرقاً لكرة السلة من جميع الفئات، أحدها للنساء، كما أسس أيضاً أكاديمية لكرة اليد. وشارك النادي مؤخراً في 6 ألعاب مختلفة من "دورة الألعاب السعودية" محققاً 4 ميداليات.

يشار إلى أن "نادي نيوم الرياضي" تأسس باسم "نادي الصقور" في العام 1965 كنادٍ لكرة القدم في مدينة تبوك، ويتنافس حالياً في دوري الدرجة الثانية، وتقام مبارياته على أرضه في استاد مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، وقدم النادي العديد من نجومه لخدمة المنتخب الوطني، من بينهم فهد أبو جابر، وسعود الخيبري، ومحمد الشمراني.

ويضم "نادي نيوم الرياضي" حالياً 13 رياضة مختلفة، بما في ذلك كرة القدم، وكرة السلة، ورياضات الدفاع عن النفس، وتنس الطاولة، ويتيح النادي فرصة المشاركة في فرقه ونشطاته لجميع الأفراد من الرجال والنساء والأطفال من كل الأعمار.

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حول نيوم:

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.