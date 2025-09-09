القويعية، المملكة العربية السعودية: ستشهد محافظة القويعية افتتاح أول مركز شامل من نوعه مخصص لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تهدف إلى توفير خدمات تأهيلية متخصصة ومتكاملة لأكثر من 200 مستفيد من المحافظة والمراكز والقرى المجاورة.

ويأتي إنشاء المركز بدعم من شركة معادن، وبالتعاون مع مركز التأهيل الدولي للرعاية النهارية، الذي يتمتع بخبرة تتجاوز 25 عاماً في مجال الخدمات المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يجعله مؤهلاً لتقديم رعاية متكاملة تستجيب لاحتياجات كل مستفيد على حدة. وسيتضمن المركز فصولاً دراسية، وغرفاً للتكامل الحسي، وعيادات للعلاج الطبيعي وعلاج النطق، إلى جانب وحدات للدعم النفسي والتمريض. وقد صُمّمت هذه الخدمات لتشمل الجوانب الصحية والتعليمية والنفسية للمستفيدين، بما يضمن تعزيز جودة حياتهم ودعم أسرهم أيضاً.

وتحظى هذه المبادرة برعاية كريمة من صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبد الرحمن آل سعود، رئيسة مجلس إدارة جمعية "لأجلهم لخدمة ذوي الإعاقة"، والتي تُعد من أبرز الشخصيات الوطنية في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، لما تملكه من خبرات قيادية وإسهامات ملموسة في هذا المجال.

ويمثّل المركز إضافة نوعية للمنطقة، ليس فقط من حيث توفير الخدمات، بل أيضاً من خلال خلق فرص عمل محلية، وتعزيز مبدأ الرعاية الشاملة، ودعم التماسك الأسري والمجتمعي، بما يعكس التزاماً مشتركاً بتنمية محافظة القويعية وتوفير فرص متكافئة في كافة مناطق المحافظة، لاسيما أولئك الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية.

وقد دعمت شركة معادن المركز لإطلاق أنشطته وبرامجه بناء على دراسات الأثر الاجتماعي التي تتعلق بمنجم الأمار الواقع ضمن النطاق الإداري لمحافظة القويعية، ليشكل المركز محوراً رئيسياً لتعزيز جودة حياة أصحاب العلاقة في المنطقة. وجاء هذا المشروع ثمرة شراكة وثيقة بين عدد من الجهات الفاعلة، من بينها محافظة القويعية، ومكتب الضمان الاجتماعي بالقويعية، في نموذج تكاملي يُجسد مفهوم التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية في المملكة.

نبذة عن شركة معادن

تُعد "معادن" أكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أسرع شركات التعدين نمواً على مستوى العالم، حيث سجلت إيرادات قوية بلغت 32.5 مليار ريال سعودي (8.7 مليار دولار أمريكي) في عام 2024.

وتنطلق "معادن" من المملكة العربية السعودية كلاعب رئيسي على الساحة العالمية في قطاع التعدين، حيث توظف أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات لتسريع وتيرة الاستكشاف والإنتاج من الثروات المعدنية الهائلة التي تزخر بها المملكة، بهدف تطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني.

تضم "معادن" فريق عمل يضم أكثر من 7,000 موظف، وتشغّل 17 منجماً وموقعاً إنتاجياً، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 55 دولة حول العالم.

