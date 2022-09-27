دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن قسم خدمات البنية التحتية في شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة، المزود الرائد للحلول الهندسية والتقنية المتكاملة، عن تعاونه مع شركة داهوا تكنولوجي لتركيب نظامي كاميرات المراقبة والتعرف التلقائي على أرقام السيارات القائمين على الذكاء الاصطناعي في دبي فستيفال سيتي، الوجهة المتكاملة للعائلات.

ويوفر هذا التعاون إمكانات أمنية متطورة في جميع أرجاء دبي فستيفال سيتي ومحيطها بالاعتماد على حل المراقبة بالوقت الفعلي الموثوق والمبتكر والقائم على الذكاء الاصطناعي من داهوا، والذي يضمن بيئة آمنة تسهم في تعزيز ثقة وطمأنينة المقيمين والمستأجرين وزوّار المركز التجاري.

ويتضمن نظام كاميرات المراقبة الجديد مزايا فريدة تشمل تتبع الحركة الذكي، وكشف الأجسام المشبوهة، ومعلومات حركة السيارات، والتي تتكامل مع لوحة تحكم تُحصي عدد السيارات الموجودة في دبي فستيفال سيتي بالوقت الفعلي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مورالي سيرباكام، مدير عام شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة: "يسرنا التعاون مع داهوا تكنولوجي لتحديث أنظمة كاميرات المراقبة في دبي فستيفال سيتي بهدف توفير بيئة آمنة ونمط حياة ذكي. ونحرص على تزويد عملائنا بحلول شاملة تتمحور حول أعمالهم، من خلال التعاون مع شركات تشاركنا الرؤى ذاتها وتسعى دوماً لتوفير القيمة المجزية والكفاءة العالية والفرص المميزة، بهدف دعم نمو الشركات ومنح المستخدمين النهائيين القيمة التي ينشدونها".

ويأتي تعاون دبي فستيفال سيتي مع مجموعة الفطيم العقارية وداهوا تكنولوجي في إطار سعي الوجهة إلى تأسيس مجتمعات قائمة على الابتكار، حيث تهدف الشراكة إلى إرساء نظام مراقبة ذكي وفعّال يضمن تعزيز الأمن والأمان لزوّار المول وجميع المقيمين والمستأجرين في الوجهة.

وبدوره قال سامر ظبيان، مدير العقارات السكنية والتجارية لدى مجموعة الفطيم العقارية: "نسعى إلى استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنشاء مركز تحكم متقدم بهدف رفع مستوى الأمان في دبي فستيفال سيتي، والارتقاء بمكانة الوجهة ودعم رؤية دبي لأن تصبح مدينةً ذكية تواكب المستقبل. ويضمن تحديث النظام للمقيمين تعزيز الأمن والأمان وتحسين إدارة الحركة المرورية لتوفير تجربة إقامة أكثر راحة".

ومن جانبه قال محمد بلال أفضال خان، مدير تطوير الأعمال في الإمارات لدى شركة داهوا تكنولوجي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نفخر بالتعاون مع الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة بهدف توفير منتجات موثوقة ومبتكرة تستند إلى مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في تقديم خدمات وحلول إنترنت الأشياء الذكية في مجال الفيديو. ويتيح دعم أنظمة كاميرات المراقبة في دبي فستيفال بتقنيات الذكاء الاصطناعي حمايةً أمنيةً بالوقت الفعلي تضمن أعلى معايير الحياة الآمنة والذكية".

ويعتمد قسم خدمات البنية التحتية لدى الفطيم للهندسة التقنية المحدودة مبادئ التفكير التصميمي، إلى جانب إطار عمل يتيح التعاون مع العملاء لمعالجة المشكلات التي تواجههم خلال مسيرة تحولهم الرقمي. ويتمثل هدف الشركة الرئيسي في تحفيز نمو الأعمال وتوطيد علاقاتها مع العملاء من خلال تلبية جميع المتطلبات باستخدام الحلول المبتكرة، مثل المعدات السمعية والبصرية ومعدات البث والحلول الأمنية وأنظمة الجهد شديد الانخفاض وحلول تطبيقات الصوت وحلول البنية التحتية ومجموعات البيانات.

وتُعد الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة إحدى شركات تكامل الأنظمة الرائدة في المنطقة، وهي تحرص على الاستثمار في حلول الأعمال المستقبلية للشركات وتساعدها على النمو وتحسين أدائها وتحقيق النجاح الذي تطمح له، من خلال توفير الخبرات والبنية التحتية المناسبة والفرص المواتية لتحويل الأفكار المميزة إلى قيمة تجارية ملموسة.

وتعمل شركة الفطيم الهندسية للتقنية، والتي تأسست منذ أكثر من 45 عاماً، في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر وتمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات فيها، حيث تُعد الخيار الأول في السوق لحلول الهندسة والتكنولوجيا الشاملة. وتُعد شركة الفطيم الهندسية للتقنية المزوّد الرائد في القطاع للمنتجات والخدمات الموثوقة، بما يشمل منتجات الميكانيك والكهرباء والسباكة وتكييف الهواء والسقالات وحلول الوصول والمصاعد والسلالم المتحركة وأنظمة التحكم وسلامة الحياة ومنتجات البناء وإدارة الطاقة وإدارة المرافق والتحول الرقمي وتكنولوجيا البنى التحتية في قطاع البناء. وتركز شركة الفطيم الهندسية للتقنية على دعم الشركات الباحثة عن التطور والارتقاء بمكانة عملائها وشركائها وتعزيز موثوقيتها والالتزام بمواعيد الإنجاز.

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نبذة عن شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة

تزود الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة عملاءها بباقة واسعة من الحلول الهندسية وحلول تكامل الأنظمة.

وتعمل الذراع الهندسية لمجموعة الفطيم، والتي تأسست منذ أكثر من 45 عاماً، في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وتقدم تشكيلةً متنوعةً من المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع البناء بما فيها مجالات تكييف الهواء والسقالات وحلول الوصول والمصاعد والسلالم المتحركة وأنظمة التحكم وسلامة الحياة وإدارة المرافق ومنتجات البناء والميكانيك والكهرباء والسباكة وتكنولوجيا البنى التحتية والتحول الرقمي.

وتواصل الشركة بنجاح تمثيل علامات تجارية عالمية ومميزة مثل أفترون وإيريديل وهيتاشي وجونسون كونترول وتوتو وإل إم وتوشيبا وروكا وكرانتز والكثير غيرها.

وتعمل وحدة التقنيات في الشركة على توفير حلول أعمال متكاملة للشركات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة؛ بما يشمل حلول الشبكات والاتصالات الهاتفية القائمة على بروتوكول الإنترنت والبنية التحتية ومراكز الاتصال وتطبيقات الأعمال ونظم الجهد الكهربائي شديد الانخفاض ELV والحلول السمعية البصرية الاحترافية والخدمات المدارة.

ويتم تعزيز الحلول بصورة إضافية من خلال خدمات تتضمن إدارة المشاريع والتركيب والاختبار وبدء التشغيل وعقود الصيانة خلال مرحلة ما بعد البيع. وتتضمن قائمة شركائها أفضل جهات البيع بالتجزئة ضمن فئتهم مثل باناسونيك وألكاتل-لوسنت إنتربرايز وحلول مايكروسوفت للأعمال وغيرها الكثير، وتعمل الشركة حالياً في دولة الإمارات، وتملك مكاتب فرعية في باكستان. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://afet.com/

نبذة عن مجموعة الفطيم العقارية:

تتولى مجموعة الفطيم العقارية -الذراع العقارية لمجموعة الفطيم- مهام التصميم والتطوير والشراء والإنشاء وإدارة المشاريع وإدارة البنى التحتية والمقاولات والهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة والعمليات والتسويق وإدارة المبيعات والأصول لكافة المشاريع العقارية العملاقة، بالإضافة إلى تأجير وتشغيل هذه المشاريع بعد اكتمالها؛ حيث تعمل المجموعة على تطوير وتشغيل محفظة بقيمة ملايين الدولارات من الأصول العقارية

والاستثمارية الفردية والمؤسسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تتولى الشركة مسؤولية إدارة مجموعة الفطيم للمقاولات، المختصة في تقديم الخدمات الهندسية والإنشائية المتكاملة، والتي تتمتع بسجل حافل بالنجاحات في تطوير المشاريع العملاقة في مُختلف أسواق الشرق الأوسط.

وتتمتع الشركة بمحفظة من خدمات التأجير التي تشمل باقة متنوعة من المباني السكنية والتجارية خارج حدود دبي فستيفال سيتي. وتشمل هذه المحفظة مشاريع مثل الفطيم تاور وفلل القرهود وبرج النهار وقرية صفا وغيرها الكثير.

وتزود الفطيم الهندسية للتقنية، التابعة لمجموعة الفطيم للمقاولات، عملاءها بباقة واسعة من الحلول الهندسية وحلول تكامل الأنظمة. وتعمل الذراع الهندسية لمجموعة الفطيم في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وتقدم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع البناء بما فيها مجالات تكييف الهواء والسقالات وحلول الوصول والمصاعد والسلالم المتحركة وأنظمة التحكم وسلامة الحياة وإدارة المرافق ومنتجات البناء والميكانيك والكهرباء والسباكة وتكنولوجيا البنى التحتية والتحول الرقمي.

وتتضمن أهم مشاريعها الحالية المجمّعات متعددة الاستخدامات المندرجة تحت علامة فستيفال سيتي، وهي دبي فستيفال سيتي، وكايرو فستيفال سيتي، ودوحة فستيفال سيتي.

ويعد كل من دبي فستيفال سيتي وكايرو فستيفال سيتي من المجتمعات السكنية المتكاملة التي تم تصميم مخططاتها الرئيسية لتوفير وجهات سكنية تتيح أرقى أنماط الحياة، فضلاً عما تحتضنه من المرافق المذهلة التي تشمل المجمعات السكنية والتجارية والمؤسسات التعليمية والفنادق من فئة 5 نجوم، والتي تتكامل على النحو الأمثل مع عروض التجزئة والتسلية والترفيه التي توفرها.

لمحة عن مجموعة الفطيم:

تأسست مجموعة الفطيم في الثلاثينيات من القرن الماضي كشركة تجارية، وتعد اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعًا وتقدمًا، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تعمل الشركة في خمسة أقسام تشغيلية من السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والصحة، وتوظف أكثر من 33000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتشارك مع أكثر من 200 من العلامات التجارية الأكثر إعجابًا وابتكارًا في العالم.

إن ريادة الأعمال في مجموعة الفطيم والتركيز على العملاء يسهم في نمو المؤسسة وتوسعها والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء داخل المجتمعات التي نعمل فيها. تواصل مجموعة الفطيم، من خلال تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، بإثراء حياة وتطلعات عملائها يوميًا. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.alfuttaim.com

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

شيفا العثمان | إمباكت بورتر نوفيلي |s.alusman@ipn.ae