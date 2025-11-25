

• المشروع السكني يضم 190 شقة في قلب منطقة ميدان ويبعد دقائق قليلة من شارع الشيخ زايد وشارع الخي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت العين لإدارة الأصول، بالتعاون مع روڤ للفنادق، اليوم عن إطلاق مشروع روڤ هوم ميدان هورايزون في دبي.

ويقع المشروع السكني الجديد الذي يجسد نمط الحياة العصرية في قلب منطقة ميدان هورايزون، على بُعد دقائق قليلة من أبرز الوجهات في دبي، ويضم 190 شقة بغرفة نوم واحدة وغرفتيّ نوم مفروشة بالكامل. وتتميز هذه الشقق بتصاميم مدروسة، ولمسات وتشطيبات معاصرة، مع ديكورات مستوحاة من هوية علامة روڤ ومصممة لتحفيز الإبداع والارتقاء بمستويات الراحة. كما تم تزويد كل وحدة سكنية بمرافق عالية الجودة للعافية والعناية، مع خدمات مخصصة لتلبية احتياجات السكان وتفضيلاتهم. ويقع المشروع ضمن منطقة مجهزة بالكامل تتوسطها بحيرة تمتد لمسافة 2 كيلومتر، ليجمع بين المعيشة على الواجهة المائية والمساحات الخضراء المفتوحة، ضمن تصاميم عملية تناسب السكان من مختلف الشرائح العمرية الباحثين عن المرونة والفخامة والخدمات الراقية.

ويتضمن المشروع مجموعة واسعة من المرافق الاستثنائية، بما فيها صالات للعمل المشترك، وروڤ كافيه، ومسبح، ونادٍ رياضي مجهز بأحدث التقنيات، ومساحات خارجية لممارسة التمارين، ومسار للجري، منطقة مخصصة لليوجا، وجاكوزي، وسينما خارجية في الهواء الطلق.

ويستند إطلاق هذا المشروع إلى مسيرة حافلة تمتد لحوالي 30 عاماً من الابتكار والجودة والموثوقية والتميّز، تألقت بها العين لإدارة الأصول في تطوير المجتمعات السكنية في مختلف أنحاء دولة الإمارات. فبعد شراكاتها الناجحة مع العديد من العلامات البارزة، مثل منتجعات وفنادق العنوان وفيدا، يأتي روڤ هوم ميدان هورايزون ليكون أحدث مشاريع المجموعة في دبي، وأول مشروع ضمن محفظتها يحمل علامة روڤ. وهو يجمع بين هوية روڤ الجريئة التي تخاطب فئة الشباب، والتزام العين لإدارة الأصول بإنشاء وجهات عصرية مميزة تعزز التواصل بين سكانها وتخلق مجتمعات نابضة بالحيوية.

وتعليقاً على إطلاق المشروع الجديد، قال خالد الخوري، المدير العام لمجموعة العين لإدارة الأصول: " "تم تصميم روف هوم ميدان هورايزون ليكون مكانًا يتطلع الناس للعيش فيه. فمع مجموعة واسعة من المرافق وفي أحد أكثر الأحياء اتصالًا في دبي، يعد هذا المشروع تطويرًا يقدّم للمشترين كل ما يهمهم. شراكتنا مع روف تعكس التزام «العين» بتقديم أسلوب حياة متكامل—يمنح تجارب استثنائية عبر جميع مستويات التطوير. فمن الوحدات السكنية المتوسطة المصممة بعناية، إلى الوجهات الفاخرة وفائقة الفخامة، نركز دائمًا على ابتكار أماكن ترتقي بمعايير العيش في كل جانب."

ومن جانبه، قال بول بريدجر، الرئيس التنفيذي للعمليات في روڤ للفنادق: "إن رؤيتنا لمشروع روڤ هوم ميدان هورايزون تتمحور حول توفير مساحات مريحة تزدهر فيها الروابط الإنسانية والإبداع والتواصل المجتمعي، ونحن متحمسون للتعاون مع العين لإدارة الأصول من أجل تحقيق هذه الرؤية الطموحة التي تواكب تطلعات المشهد العمراني في دبي. فقد صُممت جميع التفاصيل لتعزيز شعور السكان بالراحة، من التصاميم الذكية والمرافق المخصصة للعافية إلى الخدمات ووسائل الراحة الاستثنائية التي تشتهر بها علامة روڤ".

تنطلق مبيعات الوحدات السكنية في مشروع روڤ هوم ميدان هورايزون خلال شهر نوفمبر الجاري، وتتولى شركة أوكتا للتطوير العقاري دور الوسيط الرئيسي، حيث تدعو الراغبين للمسارعة إلى حجز شققهم في هذا المشروع المميز في دبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: alainam.ae.

نبذة عن "العين لإدارة الأصول"

العين لإدارة الأصول (ALAIN) هي مجموعة استثمارية متنوعة رائدة تركز على عدة قطاعات رئيسية تتميز بإمكانيات نمو واعدة مثل الاستثمارات، والعقارات، والضيافة، والتعليم. تأسست المجموعة عام 1996 بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وازدهار المجتمعات التي تقدم خدماتها فيها. وتطورت العين إلى مجموعة شركات رائدة مقرها في أبو ظبي، تدير محفظة استثمارية محلية ودولية متنوعة.

تتخصص المجموعة في بناء وتطوير وإدارة مشاريع سكنية وتجارية استثنائية بالإضافة إلى مشروعات متعددة الاستخدامات، تسعى من خلالها إلى تعزيز جودة حياة المجتمعات في المنطقة. وتعتمد العين في عملها على بناء شراكات موثوقة إلى جانب الاستثمار بمسؤولية واهتمام بالخصوصيات الثقافية، وهو ما يساعدها على تقديم قيمة طويلة الأمد والمساهمة في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي. وتستند رؤية العين إلى الالتزام بمبادئ النزاهة والابتكار والتميز التشغيلي، لتوفير عوائد مالية مستدامة لموظفيها وشركائها ومساهميها والمجتمعات التي تدير أعمالها فيها.

الموقع الإلكتروني: www.alainam.ae

نبذة عن روڤ للفنادق

روڤ هي علامة رائدة وحائزة على جوائز لنمط الحياة العصرية، تضم محفظتها عدداً من الفنادق والوحدات السكنية التي تحمل علامتها التجارية، وغيرها من الأصول. تقدم وجهات روڤ ملامح عصرية غير مسبوقة سواءً لتجارب الإقامة أو السكن أو العمل، حيث تشتهر بمواقعها فائقة الترابط والاتصال، وخدماتها الراقية، وعملياتها المستدامة الصديقة للبيئة، ولمساتها المرحة المستوحاة من الثقافة المحلية، ضمن تصاميم مدروسة وعالية الكفاءة.

تأسست روڤ في دبي كمشروع مشترك بين دبي القابضة وإعمار العقارية، وهي تواصل التوسع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، إذ تضم حالياً أكثر من 8,000 غرفة قيد التشغيل أو في مرحلة التطوير.

الموقع الإلكتروني: www.rovehotels.com

