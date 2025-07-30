تورونتو، كندا / أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز، الرائدة عالمياً في تطوير مشاريع الضيافة الفاخرة، بالشراكة مع العين لإدارة الأصول، الرائدة في إدارة الأصول والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن إطلاق مشروع سكني جديد وفاخر على شاطئ جزيرة السعديات، يحمل اسم "فورسيزونز برايفت ريزيدنسيز أبوظبي" على شاطئ جزيرة السعديات، ومن المقرر أن يكون المشروع جاهزاً في العام 2029، ليشكّل إضافة نوعية إلى سوق العقارات الفاخرة في الدولة، ويوفر تجربة سكنية راقية بمواصفات تضاهي أعلى المعايير العالمية.

وصُمم المشروع ليكون مجتمعاً سكنياً خاصاً ومغلقاً يضم مجموعة من الفلل الفاخرة ومنازل شاطئية مميزة، إلى جانب عدد من الأجنحة والوحدات السكنية الفاخرة (بينتهاوس)، تتميز جميعها بتصاميم راقية ومعايير استثنائية. ويُعد هذا المشروع من الفرص المحدودة لامتلاك منزل على سواحل جزيرة السعديات النقية، حيث يستهدف نخبة من الباحثين عن الخصوصية والرقي وأسلوب حياة يجمع بين الفخامة والهدوء والجودة العالية.

وبهذه المناسبة، قال بارت كارناهان، رئيس تطوير الأعمال العالمية وإدارة المحافظ والمساكن في فورسيزونز : "يشهد الطلب على مساكن فورسيزونز في المنطقة نمواً لافتاً، ويأتي هذا المشروع الاستثنائي ليوفر تجربة سكنية فريدة على الشاطئ، ويكمل مشاريعنا الحضرية في دولة الإمارات بصورة مثالية. ويسعدنا التعاون مع العين لإدارة الأصول لإطلاق هذا المشروع وتوفير أسلوب الحياة الفاخر الذي تتميز به فورسيزونز في واحد من أكثر المجتمعات الشاطئية جذباً، مع توسيع مجموعتنا الحصرية من المساكن المستقلة."

تتميز جزيرة السعديات بشواطئها الرملية البيضاء، وحيّها الثقافي المميز، ومرافقها الفاخرة وتقع على مقربة من قلب العاصمة أبوظبي ما يجعل منها وجهةً تمزج ما بين أسلوب الحياة الساحلي الراقي وسهولة الوصول إلى مختلف الفعاليات الثقافية والمراكز المتنوعة مثل الفنون والموسيقى والترفيه.

من جانبه، قال خالد حاجي الخوري، المدير العام للعين لإدارة الأصول : "تعكس شراكتنا مع فورسيزونز التزامنا بإنشاء مشاريع تطويرية عالمية المستوى تثري مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للتجارب السكنية الاستثنائية. وباعتبارها مدينة تفتخر بمكانتها على الساحة العالمية، فإننا نبحث عن شركاء يشاركوننا دافعنا للتميز وطموحنا لإثراء كل جانب من جوانب الحياة هنا. يمزج مشروع فورسيزونز السكني الخاص بأبوظبي في شاطئ السعديات بين شواطئ الجزيرة البكر وثراءها الثقافي وجمالها الطبيعي ليقدم أسلوب حياة حصرياً وغنياً بالخدمات، مصمماً خصيصاً لأولئك الذين يقدرون الخصوصية والأناقة وأسلوب العيش الخالد. نحن في العين لإدارة الأصول فخورون بدعم المشاريع التي ترتقي بالمشهد السكني المتميز في أبوظبي وتعزز جاذبيتها العالمية."

يقدم مشروع فورسيزونز برايفت ريزيدنسيز أبوظبي على شاطئ السعديات مزيجاً متنوعاً من خيارات السكن، تضم 56 فيلا فاخرة تشمل عدداً محدوداً من المنازل الفخمة المطلة على الشاطئ، إلى جانب 60 جناحاً تضم وحدات سكنية (بنتهاوس) وإماكن إقامة ملكية. واستُلهم التصميم المعماري والداخلي من جمال البيئة المحيطة، ما يخلق انسجاماً متكاملاً بين المباني والمناظر الطبيعية

وسيستمتع قاطنو المشروع بصورة خاصة وحصرية باستخدام المرافق المتنوعة، التي تشمل الوصول المباشر إلى الشاطئ، وصالة مخصصة للمقيمين، وحمامات سباحة، وملاعب للتنس والبادل، ومرافق للسبا واللياقة البدنية بما في ذلك استوديو لممارسة رياضة لليوغا والتأمل، ومناطق لعب للأطفال، سينما، وجهاز لمحاكاة الجولف، وغيرها الكثير. وفي خارج موقع المشروع، يوجد العديد من المعالم البارزة التي يمكن الوصول إليها بسهولة وبسرعة، مثل ملعب جولف شاطئ السعديات، ومتحف زايد الوطني، ومتحف جوجنهايم، ومتحف اللوفر أبوظبي، والمطارات الدولية.

وإلى جانب المرافق المصممة بعناية، سيستمتع السكان بأسلوب حياة غني ومتنوع بالخدمات المميزة التي تشتهر بها فورسيزونز. وسيتولى فريق فورسيزونز السكني، بإشراف مباشر من مدير عام المساكن، مهمة العناية بالسكان وممتلكاتهم وتقديم كافة الخدمات. وتشمل الخدمات المقدمة العديد من الخيارات مثل الاستقبال، وتنظيف المنازل، وخدمات الطهي والصحة، بالإضافة إلى إدارة الممتلكات، حيث يصبح فريق فورسيزونز امتداداً للمنزل لتوفير تجربة معيشية متكاملة وسلسة.

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