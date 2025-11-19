الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق "خدمة تسجيل السفر من المنزل" في الشارقة، والتي تتيح للمسافرين إتمام إجراءات السفر من منازلهم، لتوفير مزيد من الراحة وتجربة سفر أكثر سلاسة.

وتتيح الخدمة الجديدة للمقمين المسافرين من مطار الشارقة الدولي فرصة تسجيل السفر من منازلهم، مع إمكانية حجز الخدمة من 24 ساعة وحتى ثماني ساعات قبل موعد الرحلة.

وعند حجز الخدمة، يقوم أحد موظفي "العربية للطيران" بزيارة المسافرين في منازلهم لتسجيل أمتعتهم وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة، مما يمكّنهم من التوجه مباشرة إلى المطار والانطلاق في رحلتهم بسلاسة تامة.

تواصل "العربية للطيران" تعزيز تجربة مسافريها في مختلف مراحلها. ويعكس إطلاق "خدمة تسجيل السفر من المنزل" التزام الشركة بتقديم حلول معقولة التكلفة ومزايا إضافية تواكب الاحتياجات المتنامية لمسافريها.

للمزيد من التفاصيل أو لحجز الخدمة، يمكن للعملاء زيارة الموقع الإلكتروني www.airarabia.com، أو التواصل مع مركز الاتصال، أو وكلاء السفر المعتمدين.

