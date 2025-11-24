الشارقة، الإمارات العربية المتحدة - 24 نوفمبر 2025: أعلنت العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن إطلاق رحلات مباشرة من الشارقة إلى مطار لندن غاتويك. ويشكل إطلاق هذه الوجهة الجديدة خطوةً استراتيجية ترسخ حضور العربية للطيران في الأسواق الدولية وتوسيع شبكتها المتنامية انطلاقاً من مطار الشارقة الدولي.

وستبدء الخدمة الجديدة اعتباراً من 29 مارس 2026 بمعدل رحلتين يومياً، مما يمنح المسافرين خيارات أوسع للتنقل بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة. وتعكس هذه الخطوة التزام العربية للطيران الدائم بتقديم تجربة سفر موثوقة لعملائها، بالإضافة إلى دعم حركة السفر والتجارة بين البلدين.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "تشكّل الرحلات الجديدة إلى مطار غاتويك في لندن، محطة بارزة في مسيرة النمو المتواصل لشركة العربية للطيران. ويعكس هذا التوسع التزامنا المستمر في تعزيز حضورنا في أسواق رئيسية عبر شبكة وجهات أوسع تلبي احتياجات عملائنا وتوفر لهم تجربة سفر موثوقة".

وأضاف: "ويعزز إطلاق خدمة لندن غاتويك من خيارات السفر إنطلاقاً من الشارقة، ويؤكد التزامنا بتوفير رحلات سفر اقتصادية وسلسة لعملائنا، سواء بغرض العمل أو الترفيه. كما نتطلّع إلى استقبال المسافرين على متن رحلاتنا وتوفير تجربة جديدة للسفر جوي مباشر بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.”

قال جوناثان بولارد، الرئيس التنفيذي التجاري لمطار لندن غاتويك: "شهدنا هذا العام ارتفاعاً لافتاً في الطلب على الرحلات إلى مختلف وجهات الشرق الأوسط، ويسعدنا أن نقدّم للمسافرين من لندن والجنوب الشرقي وجهات وخيارات جديدة للسفر."

وأضاف:"يسعدنا انضمام ناقل جوي جديد إلى مطار لندن غاتويك بعد الموافقة الحكومية الأخيرة على الاستخدام المنتظم للمدرج الشمالي، ونتطلع إلى استقبال شركة "العربية للطيران" في شهر مارس، بما يوفّر ربط مباشر مع مدينة الشارقة العريقة والمنطقة ككل."

سيتم تسيير الرحلات المباشرة إلى مطار غاتويك لندن على متن طائرات إيرباص من طراز A321neo LR. ويضم أسطول مجموعة "العربية للطيران" طائرات إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد ، وتقدم مقصورة الطائرات راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة من قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة. ويمكن للمسافرين كذلك الاستفادة من AirRewards”"، برنامج الولاء الأكثر سخاءً في المنطقة.

يمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة ومطار غاتويك لندن عبر الموقع الإلكتروني لشركة العربية للطيران، أو عن طريق التواصل مع مركز خدمة العملاء، أو من خلال وكلاء السفر.

