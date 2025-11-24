مسقط: في خطوة هامة نحو تسريع انتقال البلاد إلى مستقبل منخفض الكربون وموفر للطاقة، أبرمت الشركة الوطنية للتمويل، الشركة الرائدة في قطاع التمويل بسلطنة عُمان، شراكة استراتيجية مع شركة مسقط للطاقة الرائدة (MPP)، المتخصصة في حلول الطاقة والهندسة المتقدمة. ومن خلال هذا التعاون، ستقدم الشركة الوطنية للتمويل خيارات تمويل مستدامة مصممة خصيصًا للأفراد والشركات الذين يشترون خدمات تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية من شركة مسقط للطاقة الرائدة. وقد وقّع الاتفاقية كل من الفاضل عمر بن خميس الفزاري، المدير العام لشركة مسقط للطاقة الرائدة، والفاضل جندل بن هوبيس الجندل، رئيس التكنولوجيا المالية والتمويل التنموي في الشركة الوطنية للتمويل.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكّن العملاء المحوَّلون من قبل شركة مسقط للطاقة الرائدة من الاستفادة من حلول التمويل المستدام المرنة والشاملة التي توفرها الوطنية للتمويل لتصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية التابعة لشركة مسقط للطاقة الرائدة، مما يمكّن الأفراد والشركات من الاستثمار في بنية تحتية أنظف وأكثر أمانًا وكفاءة في استهلاك الطاقة، وبشكل أسهل وبأسعار ميسّرة.

وتعليقًا على هذا التعاون، صرّح الفاضل جندل هوبيس الجندل، رئيس التكنولوجيا المالية والتمويل التنموي في الشركة الوطنية للتمويل، قائلاً: "يُعدّ هذا التعاون إنجازًا مهمًا في مساعينا لتعزيز التمويل المستدام المؤثر في سلطنة عُمان. فمن خلال توفير تمويل ميسّر لتقنيات شركة مسقط للطاقة الرائدة الموفّرة للطاقة، نُمكّن العملاء من اتخاذ قرارات فعّالة اقتصاديًا ومسؤولة بيئيًا. وتعكس هذه الشراكة إطار الاستدامة الراسخ لدى الشركة الوطنية للتمويل، والذي يدعم الإقراض المسؤول ويعزّز مكانتنا كجهة داعمة للحفاظ على البيئة ودفع مسيرة التقدم الوطني على المدى الطويل".

تُعزّز هذه الاتفاقية بشكل كبير محفظة التمويل المستدام المتنامية لدى الشركة الوطنية للتمويل، والتي تدعم تبنّي تقنيات أنظف، وحلول الطاقة المتجددة، وبنية تحتية جاهزة للمستقبل. ويستفيد العملاء الحاصلون على التمويل المستدام من أسعار تفضيلية، ورسوم معالجة صفرية، ودعمٍ استشاري مُصمم خصيصًا، خاصةً للشركات الساعية إلى التحول نحو أنظمة أكثر استدامة وكفاءة.

تتماشى هذه الاتفاقية بسلاسة مع استراتيجية الاستدامة للشركة الوطنية للتمويل، التي ترتكز على أربعة ركائز أساسية: البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والعمليات، والحوكمة. وإلى جانب تقديم حلول تمويل مستدامة، رسّخت الشركة ممارسات المسؤولية البيئية والاجتماعية في مختلف عملياتها، معززة بذلك ثقافة تُعنى بالرعاية البيئية، وتنمية المواهب الوطنية، ورفاه المجتمع، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي طويل الأمد. كما تؤكد الشراكة مع شركة مسقط للطاقة الرائدة التزام الشركة الوطنية للتمويل بتوسيع الوصول إلى التمويل الأخضر، وتمكين العملاء من تبنّي حلول عملية وعالية التأثير تُقلّل من بصمتهم الكربونية وتسهم بفاعلية في بناء مستقبل مستدام.

ومع تسارع وتيرة التحول البيئي في سلطنة عُمان ضمن إطار رؤية عُمان 2040، تواصل الشركة الوطنية للتمويل دورها كشريك موثوق في مسيرة النمو، مُسهمةً في دفع التنمية المستدامة عبر حلول تمويلية هادفة تدعم مستقبلًا أكثر اخضرارًا للجميع.

-انتهى-

