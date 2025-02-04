الشراكة مع المزارع المحلية تمثل 75% من إجمالي إنتاج الحليب الطازج في الكويت.

تحديث شكل مبتكر لعبوات المنتجات يُسهل التعرف عليها.

مدينة الكويت، أعلنت الشركة الكويتية للألبان "كي دي كاو" عن تحديث علامتها التجارية تحت إدارتها الجديدة، في خطوة تعكس التزامها المستمر بالابتكار والجودة، ودعم الصناعة المحلية. بعد أكثر من 46 عامًا من التميز في قطاع الألبان، يعزز هذا التطوير مكانة الشركة كأحد الشركات الرائدة في السوق. ويشمل ذلك التجديد تحديث الهوية البصرية وتصميمًا محدثًا للعبوات، وشعارًا يحمل عبارة: "بيت الحليب الطازج"؛ مما يعكس وعدًا لكل أسرة في الكويت بأن تحصل على الجودة، والنقاء في كل منتج يحمل اسم "كي دي كاو".

وبهذه المناسبة، قال خالد الهاجري الرئيس التنفيذي لـ"كي دي كاو": "على مدار عقود، كانت 'كي دي كاو' في طليعة إنتاج الألبان في الكويت؛ حيث قدمت للمائدة الكويتية منتجات طبيعية طازجة ومغذية من المزارع المحلية.. إن تجديد علامتنا التجارية ليس فقط تكريمًا لإرثنا العريق، بل هو أيضًا استعدادً لمستقبل مليء بالنمو والابتكار.. ونفخر بمواصلة دعم مزارع الأبقار المحلية، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، واستدامة قطاع الثروة الحيوانية الكويتي".

دعم مزارع الأبقار المحلية في الكويت

في صميم رسالة "كي دي كاو" يكمن التزامها العميق بدعم المجتمع الزراعي في الكويت، وباعتبارها أكبر مصنع لمنتجات الألبان الطازجة في البلاد، تتعاون الشركة يوميًا مع 37 مزرعة لتوريد الحليب الطازج إلى منشآتها. تشكل هذه الشراكة ما نسبته 75% من إجمالي إنتاج الحليب الطازج في الكويت؛ مما يضمن أن يحمل كل منتج بصمة الجودة والنقاء، ويعزز الاقتصاد المحلي بشكل مستدام.

وأضاف الهاجري:"شراكتنا مع مزارع الأبقار المحلية هي حجر الزاوية لأنشطتنا. فنحن نفخر بدعم ذلك القطاع الكويتي، وتقديم منتجات تعكس أفضل ما تقدمه موارد وطننا.. فكل عبوة من منتجاتنا هي تعبير عن تفانينا في خدمة المواطنين والمقيمين؛ لتظل 'كي دي كاو' اختيار الكويت الأول لمنتجات الألبان".

تتعدى الشراكة مع المزارع الكويتية دورها في تعزيز الأمن الغذائي؛ حيث تضمن أن تكون منتجات الشركة مصنَّعة بأجود المكونات المحلية الطازجة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة؛ مما يعزز ريادة الشركة في دعم الاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات المستهلكين.

مظهر جديد لاسم موثوق

يتضمن تجديد العلامة التجارية لـ"كي دي كاو" تحديث الشعار؛ ليصبح أكثر انسيابية، مع الحفاظ على الألوان "الزرقاء والحمراء "، التي تمثل الهوية الأساسية للشركة. كما يتميز تحديث الهوية الجديد باستخدام الخطوط العربية بشكل بارز؛ اعتزازً بالهوية العربية، وتجسيدًا لجذور الشركة العميقة في المجتمع الكويتي. وقد تم تحديث شكل عبوات المنتجات بنظام ألوان مبتكر يُسهل التعرف على المنتجات، مع التركيز على اللون الأزرق، الذي يميز علامة "كي دي كاو".

بالنسبة للمستهلكين، يمثل هذا التجديد أكثر من مجرد تحديث بصري.. إنه وعد متجدد بالجودة والابتكار. ستظهر الهوية الجديدة على أرفف المتاجر ابتداء من خلال شهر فبراير من هذا العام ؛ مما يضفي مظهرًا حديثًا لعلامة تجارية نالت ثقة الأجيال.

نظرة مستقبلية

تحت إدارتها الجديدة، تستعد "كي دي كاو" للإستثمار في أحدث التقنيات، وتوسيع مجموعة منتجاتها؛ لتلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة. مع شعار"بيت الحليب الطازج"، نتطلع إلى تعزيز رؤيتنا التي تجمع بين الابتكار، والاستدامة، والالتزام بالجودة في كل منتج.. تواصل الشركة وضع معايير جديدة للتميز في قطاع الألبان الكويتي، ملتزمة بخدمة عملائها، ودعم الاقتصاد المحلي.

عن الشركة الكويتية للألبان

الشركة الكويتية للألبان "كي دي كاو" هي شركة رائدة في توفير منتجات الألبان عالية الجودة في الكويت، ملتزمة بتقديم منتجات طازجة، مبتكرة، ومتميزة. تأسست "كي دي كاو" في عام 1978 بهدف دعم المزارع المحلية وتقديم حلول غذائية مستدامة. توفر الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل الحليب، الزبادي، الجبن، وغيرها من منتجات الألبان الأساسية، وتحظى بثقة الأسر والشركات على حد سواء.

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