دبي، الإمارات العربية المتحدة - تفخر مينا فنتك اسوسييشن (MFTA-MENA Fintech Association) بالترحيب بشركة العالمية للبطاقة الذكية (ISC-International Smart Card)، المزود الرائد في العراق لخدمات الدفع الرقمي، وحلول التكنولوجيا المالية، وخدمات الهوية الرقمية، كأحدث عضو مؤسسي لها. من المقرر أن يحفز هذا التحالف الاستراتيجي الابتكار، ويسرّع من تبني المدفوعات الرقمية، ويدفع التحول المالي الشامل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من خلال هذه الشراكة، ستستضيف MFTA وISC سلسلة منظمة من الفعاليات ذات التأثير القوي في مختلف المراكز الرئيسية بالمنطقة. ستجمع هذه الفعاليات بين رواد التكنولوجيا المالية، والقادة التنظيميين، ورواد التكنولوجيا للمشاركة في الحوار وتشكيل أجندة التكنولوجيا المالية الإقليمية. ستوفر هذه المبادرات منصة لمعالجة التطور التنظيمي، وتعزيز التعاون، وتسليط الضوء على الموجة التالية من التمويل الرقمي.

يمثل انضمام ISC إلى مجتمع التكنولوجيا المالية لحظة محورية في تعميق التعاون عبر الحدود وتعزيز هذه الروح لدفع الابتكار المستدام والنمو الشامل داخل القطاع المالي. سيتم تطوير مبادرات مشتركة بالتنسيق الوثيق مع البنوك المركزية، والسلطات، وأصحاب المصلحة في نظام التكنولوجيا المالية.

من المقرر الكشف عن مبادرات رئيسية وبرامج إقليمية في الأسابيع المقبلة، ممّا يعد بفرص مثيرة لكل من رواد التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي الأوسع.

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