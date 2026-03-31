تم الاستحواذ على حصة بنسبة 26.9%، على أن يتم استكمال الحصة المتبقية من خلال أدوات مالية (أذونات) خلال فترة تمتد إلى 18 شهراً

إطلاق عرض شراء إلزامي لما يصل إلى 26% من أسهم المساهمين العموميين

الشركة العالمية القابضة تصبح المساهم الرئيسي في "سمان كابيتال"، معززةً توسعها الاستراتيجي في قطاع الخدمات المالية في الهند

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شبكات القيمة الديناميكية وتعزيز النمو المستدام، اليوم عن حصولها على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة للاستحواذ على حصة تبلغ نحو 41.5% في شركة "سمان كابيتال ليميتد" بعد احتساب جميع الأدوات القابلة للتحول إلى أسهم، بقيمة إجمالية تقارب مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8,850 كرور روبية هندية).

وتُنفَّذ الصفقة على عدة مراحل، حيث تم الاستحواذ على حصة تبلغ نحو 26.9% حتى تاريخه، على أن يتم استكمال الحصة المتبقية من خلال الأدوات المالية وفقاً للأنظمة المعمول بها في الهند. كما سيتم تنفيذ عرض شراء إلزامي، للاستحواذ على ما يصل إلى 26% من إجمالي رأس المال بعد الزيادة من المساهمين العموميين، بما يتوافق مع لوائح الأوراق المالية في الهند.

وبعد إتمام كافة مراحل الصفقة، ستصبح الشركة العالمية القابضة مساهماً رئيسياً في "سمان كابيتال"، مع حقوق تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، والاضطلاع بدور فاعل في توجيه الاستراتيجية العامة للشركة.

وتشكل شركة "سمان كابيتال" الآن جزءاً من "جودان فاينانشال"، الذراع الاستثمارية التابعة للشركة العالمية القابضة المختصة في قطاع الخدمات المالية والتي تم تأسيسها مؤخراً، ما سيعزز منصة الخدمات المالية للمجموعة ويدعم تحقيق طموحاتها للنمو في هذا القطاع.

وتُعد "سمان كابيتال ليميتد"، المدرجة في بورصة بومباي والبورصة الهندية الوطنية، من أكبر شركات التمويل غير المصرفي في الهند، حيث تركز بشكل أساسي على قروض الرهن العقاري. وتدير الشركة عملياتها من خلال 220 فرعاً في أكثر من 150 مدينة وبلدة، ويعمل لديها أكثر من 4,430 موظف، ما يعزز دورها الحيوي في دعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي في الهند.

ويمثل هذا الاستثمار محطة بارزة في مسيرة التوسع الاستراتيجي للشركة العالمية القابضة في السوق الهندية، ويؤكد التزامها طويل الأمد بتوظيف رأس المال، ونهجها القائم على بناء الشراكات للاستثمار في أسواق النمو الواعدة. وتعد الهند من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً على مستوى العالم، حيث يؤدي قطاع شركات التمويل غير المصرفي دوراً محورياً في رأب الفجوة بين الخدمات المصرفية التقليدية والطلب المتزايد على الائتمان. ومع تزايد تنظيم الاقتصاد وتعزيز الرقابة من قبل البنك الاحتياطي الهندي، أصبحت هذه الشركات في موقع قوي يؤهلها للمساهمة في تعزيز الشمول المالي ودعم استدامة النمو الاقتصادي في الهند.

وفي هذا السياق، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا طويلة الأمد للتوسع في قطاع الخدمات المالية في الهند. ومع تحوّل الشركة العالمية القابضة إلى مساهم رئيسي في شركة "سمان كابيتال"، نؤكد التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، ودعم منصة محورية تؤدي دوراً أساسياً في تمكين الأفراد من تملّك المنازل وتعزيز الوصول إلى الائتمان. ونرى فرصاً كبيرة لتعزيز قدرات الشركة، بما في ذلك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإسهام بشكل فاعل في تطوير المنظومة المالية في الهند."

من جهته، قال جاجان بانجا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "سمان كابيتال ليميتد": "ندخل اليوم فصلاً جديداً ومهماً في مسيرة سمان كابيتال. ويعزز انضمام الشركة العالمية القابضة كمساهم رئيسي التوافق في الرؤية طويلة الأمد بين الجانبين، إلى جانب الدعم الرأسمالي لتعزيز قدرتنا على قيادة المرحلة التالية من النمو. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستُمكّننا من توسيع نطاق منصتنا، وتعزيز انتشارنا، ومواصلة تقديم قيمة مستدامة لمتعاملينا وكافة أصحاب المصلحة."

ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في تعزيز الميزانية العمومية لشركة "سمان كابيتال"، ودعم المرحلة التالية من نموها، وتعزيز قدرتها على تقديم حلول إقراض مبتكرة تستهدف الشرائح التي تعاني من محدودية الوصول إلى التمويل.

يُذكر أن إتمام الصفقة يخضع لاستيفاء الشروط المطلوبة للإغلاق.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 876 مليار درهم (أي ما يعادل 239 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في 4 قطاعات رئيسية، وهي التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية وقطاع المستهلك.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

نبذة عن "جودان فاينانشال"

تأسست "جودان فاينانشال" عام 2026 كشركة استثمارية عالمية متنوعة في قطاع الخدمات المالية، تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وتندرج ضمن الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة. وتجمع "جودان فاينانشال" تحت مظلتها حصص ملكية استراتيجية في قطاعات المصارف، والتأمين وإعادة التأمين، وإدارة الثروات والأصول، وأسواق رأس المال، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والتكنولوجيا المالية، وذلك ضمن منصة موحدة صُممت لتعزيز قدرات التوسع، وترسيخ معايير الحوكمة، وتطبيق نهج منضبط في تخصيص رأس المال.

ومع استكمال عمليات نقل الأصول المخطط لها، يُتوقع أن تشرف "جودان فاينانشال" على أكثر من 20 شركة في قطاع الخدمات المالية عبر أكثر من 13 دولة، تقدم خدماتها مجتمعةً لأكثر من 11 مليون عميل، وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 870 مليار درهم (235 مليار دولار أمريكي).

وتستند "جودان فاينانشال" إلى نهج منضبط في تخصيص رأس المال، وإدارة دقيقة للمخاطر، وتكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر محفظتها الاستثمارية. وتعزز المنصة كفاءة استخدام رأس المال، وتدعم النمو القابل للتوسع عبر الأسواق المتقدمة والناشئة، بما يتيح للمستثمرين المؤسسيين الوصول إلى منظومة خدمات مالية متنوعة ومهيأة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

نبذة عن شركة "سمان كابيتال ليميتد"

تُعد شركة "سمان كابيتال ليميتد" واحدة من أكبر 15 شركة تمويل غير مصرفي في الهند، والخاضعة لتنظيم البنك الاحتياطي الهندي. وتتمتع الشركة بحضور واسع عبر أكثر من 200 فرع، وما يزيد على 8,000 شريك توزيع، حيث تقدم حلول تمويل سكني ميسّرة وتمويلات موجهة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال مزيج يجمع بين الابتكار الرقمي والانتشار الميداني. وتركّز الشركة على سهولة الوصول، وسرعة تقديم الخدمات، ووضع المتعامل في صميم أولوياتها، بما يعكس التزامها بتمكين الأفراد والشركات عبر تقديم حلول مالية عملية وشاملة.

www.sammaancapital.com

التواصل الإعلامي

سايمون هايلز

المدير العام ورئيس إيدلمان سميثفيلد في منطقة الشرق الأوسط

IHC@edelmansmithfield.com

-انتهى-

#بياناتشركات