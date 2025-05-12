الرياض، المملكة العربية السعودية : تعلن الشركة الطبية التخصّصية، ("الشركة")، إحدى الشركات الرائدة ومن بين أهم المراكز الطبية المتميزة في تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة ضمن تخصصات متعددة على مستوى المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن نشرة الإصدار التكميلية فيما يخص تعهداً ملزماً مقدماً من شركة التعاونية للتأمين ("المستثمر الرئيسي") لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

بموجب هذا التعهّد، التزمت شركة التعاونية للتأمين بالاكتتاب كمستثمر رئيسي في خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (5,875,000) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل 2.35% من رأس مال الشركة بعد الطرح)، علماً أن شركة التعاونية للتأمين تعتبر من بين أهم المستثمرين في الأسواق السعودية. وتعتقد الشركة بأن مساهمة شركة التعاونية للتأمين ستقدّم دافعاً هاماً لتحقيق النمو والأهداف الاستراتيجية طويلة المدى.

وقد تم تحديد النطاق السعري للطرح ("النطاق السعري") بين 24.00 و25.00ريال سعودي للسهم الواحد مع بدء فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025م، على أن تنتهي في 15 مايو 2025م عند الساعة 2:00 مساءً (بتوقيت السعودية).

لمحة عن الطرح

قامت الشركة بتعيين المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة الأهلي المالية بصفة المستشارين الماليين ومدراء سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية المشتركين، كما قامت بتعيين شركة الأهلي المالية بصفة مدير الاكتتاب.

قامت الشركة أيضاً بتعيين كل من شركة الأهلي المالية وشركة الأول للاستثمار وشركة الراجحي المالية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة الإنماء للاستثمار وشركة الرياض المالية وشركة الجزيرة للأسواق المالية وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة وشركة العربي المالية وشركة دراية المالية وشركة يقين المالية وشركة الخبير المالية وشركة البلاد المالية وجي آي بي كابيتال وشركة سهم كابيتال المالية بصفة الجهات المستلمة للمستثمرين الأفراد.

حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي قدماً في عملية الطرح وإدراج الأسهم كما هو موضح أدناه : سيتألف الطرح من 75,000,000 سهم عادي (" أسهم الطرح ")، تمثل 30% من إجمالي الأسهم الصادرة عن الشركة . سيتم طرح الأسهم للاكتتاب على المكتتبين من شريحة الأفراد والفئات المشاركة (كما هو موضح أدناه) . سيتم تخصيص 75,000,000 سهم عادي كحد أقصى، تمثل 100% من أسهم الطرح، للفئات المشاركة بشكل مبدئي، على أن يتم التخصيص النهائي بعد نهاية فترة الطرح للمكتتبين من شريحة الأفراد . في حال وجود طلب كافٍ من جانب المستثمرين الأفراد، فيحق للمستشارين الماليين بالتشاور مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 60,000,000 سهم كحد أدنى تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد . سيتم تحديد السعر النهائي بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر للمكتتبين من شريحة الفئات المشاركة. سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب والإدراج لدى الهيئة وتداول السعودية. سيكون الاكتتاب على أسهم الطرح مقتصراً على المجموعتين التاليتين من المستثمرين :



الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما يلي بـ"الهيئة") بموجب القرار رقم 2-94-2016 وتاريخ 15/10/1437ه (الموافق 20/07/2016م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1-103-2022 وتاريخ 02/03/1444ه (الموافق 28/09/2022م) (ويشار إليها فيما يلي بـ"تعليمات بناء سجل الأوامر") ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة Swap Agreements (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة فيما يلي بـ"الفئات المشاركة"). يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة خمسة وسبعون مليون (75,000,000) سهماً من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، ومن ضمنها خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (5,875,000) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل 2.35% من رأس مال الشركة بعد الطرح) تمثل أسهم المستثمر الرئيسي، سيتم تخصيصها للمستثمر الرئيسي. ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعرفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ستين مليون (60,000,000) سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح، شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (5,875,000) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل 2.35% من رأس مال الشركة بعد الطرح) في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص أربعة وخمسون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف (54,125,000) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمر الرئيسي والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارون الماليون .

وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما يلي بـ"الهيئة") بموجب القرار رقم 2-94-2016 وتاريخ 15/10/1437ه (الموافق 20/07/2016م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1-103-2022 وتاريخ 02/03/1444ه (الموافق 28/09/2022م) (ويشار إليها فيما يلي بـ"تعليمات بناء سجل الأوامر") ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة فيما يلي بـ"الفئات المشاركة"). يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة خمسة وسبعون مليون (75,000,000) سهماً من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، ومن ضمنها خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (5,875,000) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل 2.35% من رأس مال الشركة بعد الطرح) تمثل أسهم المستثمر الرئيسي، سيتم تخصيصها للمستثمر الرئيسي. ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعرفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ستين مليون (60,000,000) سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح، شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف (5,875,000) سهماً من أسهم الطرح (والتي تمثل 2.35% من رأس مال الشركة بعد الطرح) في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص أربعة وخمسون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف (54,125,000) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمر الرئيسي والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارون الماليون الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة (يشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ"المكتتبين الأفراد" وإلى كل منهم منفرداً بـ"المكتتب الفرد" ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ"المكتتبين"). ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص خمسة عشر مليون (15,000,000) سهمٍ من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 20% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. في حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم .

سيتم طرح أسهم الطرح على المستثمرين من شريحتي الأفراد والفئات المشاركة، بما يشمل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة التي تتواجد خارج الولايات المتّحدة الأمريكية وذلك حسب "اللائحة إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي"). سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.

لمزيد من المعلومات حول الطرح العام الأولي، يُرجى زيارة www.ipo.smc.com.sa.

-انتهى-

#بياناتشركات