مسقط - يشهد قِطاعا السياحة والضيافة في سلطنة عُمان نموًّا متسارعًا وتحولًا نوعيًّا، في إطار مَسَاعي سلطنة عُمان لتحقيق الأهداف التنموية بعيدة المدى لرؤية "عُمان 2040".

وفي هذا السياق، نشرت مجموعة أكسفورد للأعمال -بالتعاون مع مجموعة عُمران- إصدارًا جديدًا من سلسلة الفيديوهات التحليلية "آفاق النمو"، يستعرضُ كيف يُسهم الاستثمار والابتكار والممارسات المستدامة في تعزيز مكانة السياحة كمحرك أساسي للتنمية الوطنية، ومساهم فعّال في تعزيز النمو الاقتصادي.

ويحملُ الفيديو عنوان "السياحة والضيافة في عُمان يشهدان نموًّا نوعياً"، ويسلط الضوء على الهدف الطموح الذي حدَّدته الاستراتيجية الوطنية للسياحة؛ والمتمثِّل في استقطاب 11 مليون سائح سنويًّا بحلول العام 2040، بدعم من استثمارات مُتوقعة تصل إلى قرابة 20 مليار ريال عُماني (ما يعادل 51 مليار دولار أمريكي).

ويُبرِز الفيديو الدورَ المتنامي لقطاع الضيافة على وجه الدقة والتحديد، والذي تُشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنَّه سيُحقق معدل نمو سنوي مُركَّب يبلغ 6.3% بحلول العام 2026م. كما يستعرضُ الفيديو التنوُّع في العروض السياحية التي تُقدِّمها سلطنة عُمان؛ سواءً على مستوى المنتجعات الفاخرة والفنادق التجارية، أو النُّزل التراثية والخضراء، إضافة لجهودها في مواءمة تطوير السياحة مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

وانسجامًا مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة، يرتكز هذا النموَّ على التزامٍ واضحٍ بحماية الهُوية الثقافية وتحقيق التنمية المستدامة. ويُبرِز الفيديو جُملة مشاريع إستراتيجية رائدة؛ منها: مشروع "المدينة المستدامة - يتي" في مسقط، والذي يُمثل مُبادرة بيئية حضرية -بقيمة مليار دولار أمريكي- تُجسِّد اندماج التخطيط المناخي مع تحديث البنية الأساسية. كما تستثمر سلطنة عُمان في تراثها الثقافي الغني ومواقعها الطبيعية الفريدة، بما في ذلك المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو"، إضافة للتنوع البيولوجي والجغرافي الذي يميز محافظاتها.

وفي تعليق لها، قالت دانا كارمن أغاربيسيان المدير الإقليمي لمجموعة أكسفورد للأعمال في سلطنة عُمان: "إنَّ تنامي الحضور العُماني على خارطة السياحة العالمية يعكسُ نجاح الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب وضوح الرؤية الإستراتيجية". وأضافت: "أصبح قطاعا السياحة والضيافة في عُمان ركيزة رئيسية في جهود التنويع الاقتصادي، بفضل الاستثمارات الموجَّهة، والتنسيق المؤسسي، والتركيز على النمو الشامل والمستدام".

ويُعدُّ هذا الفيديو جزءًا من سلسلة الأبحاث التي تُجريها مجموعة أكسفورد للأعمال ضمن تقريرها القادم "عُمان 2025"، والذي سيتناول أبرز فرص الاستثمار والتطورات الاقتصادية بالبلاد، ويضمُّ مقابلة مُوسَّعة مع هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران.



نبذة عن مجموعة أكسفورد للأعمال

تُعد مجموعة أكسفورد للأعمال شركة عالمية للأبحاث والاستشارات، ولها تواجد في أكثر من 30 دولة عبر أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والأمريكيتين. وتُعرف دوليًا كمزود مميز وموثوق للمعلومات الميدانية حول أسرع الأسواق نموًا في العالم، والتي يُطلق عليها اسم "الشريحة الصفراء" نسبة إلى لون هوية المجموعة.

ومن خلال مجموعة منتجاتها – أخبار وآراء اقتصادية؛ استطلاعات الرأي للمديرين التنفيذيين؛ الفعاليات والمؤتمرات؛ المنصة العالمية التي تستضيف مقابلات حصرية عبر الفيديو؛ ومنشورات التقرير – بالإضافة إلى قسمها الاستشاري، تقدم المجموعة تحليلات شاملة ودقيقة للتطورات الاقتصادية الكلية وعلى مستوى القطاعات، مما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية وتجارية مستنيرة.

توفر المجموعة المعلومات التجارية لمشتركيها عبر عدة منصات تشمل مشتركيها المباشرين، ومشتركي منصة داو جونز فاكتيفا، ومشتركي خدمات بلومبيرغ بروفيشنال، ومشتركي رفينيتيف (المعروفة سابقًا بتومسون رويترز) وغيرهم.

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