الفرع الأحدث للمجموعة مزود بأحدث التقنيات الطبية المتقدمة وهو المرفق العاشر للمجموعة في المملكة والثامن عشر في المنطقة

أعلنت "السعودي الألماني الصحية" عن افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وهو الفرع العاشر للمجموعة في المملكة، والثامن عشر إقليمياً، ترسيخاً لمكانتها كأكبر مجموعة صحية خاصة في المنطقة. ويشكل المستشفى الجديد إضافةً هامة للقطاع الصحي في مكة المكرمة، حيث تبلغ سعته الإجمالية 300 سرير، ويقدم الحلول الصحية المتقدمة والمبتكرة ويتضمن أحدث التجهيزات الطبية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمقيمين في المدينة وزوارها من جميع أنحاء العالم، لا سيما الحجاج والمعتمرين.

ويعد المستشفى الجديد صرحاً طبياً متكاملاً ومتعدد التخصصات، تم تصميمه وبناؤه وفقاً للمواصفات العالمية. وتم تزويد المستشفى بمركز قيادة متكامل (HCC) لضمان التنظيم الأمثل للموارد، وتعزيز كفاءة نشاطات الاستجابة في حالات الطوارئ أو الكوارث، حيث يشكل المركز منصةً لتنسيق المعلومات وتوفير الدعم اللازم في التعامل مع الحالات الطارئة.

ويعتبر المستشفى الجديد جزءاً من مدينة البترجي الطبية، والتي تشمل أيضاً جامعةً ومستشفى غير هادف للربح. ويضم المستشفى السعودي الألماني في مكة المكرمة 100 عيادة خارجية؛ ووحدة العناية المركزة المتطورة؛ وقسم خاص للغسيل الكلوي يحتوي على 30 غرفة، بالإضافة إلى غرف العمليات المزودة بأحدث التجهيزات والتقنيات المتطورة. ويمتاز المستشفى بتصميمه الفريد داخلياً وخارجياً، والذي يضمن راحة المرضى وطاقم العمل.

وقال مكارم صبحي بترجي، الرئيس العام ونائب رئيس مجلس إدارة "السعودي الألماني الصحية": "نفخر بالإعلان عن افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد في مكة المكرمة، والذي جاء تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة لسكان المملكة. ويمثل المستشفى الجديد إضافة تعزز كفاءة منظومة الرعاية الصحية في المنطقة، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمرضى، حيث يستوفي أعلى المعايير العالمية، ويغطي مجموعةً واسعة من التخصصات والمجالات الطبية والإجراءات العلاجية لمختلف الأمراض. كما يعتمد المستشفى الجديد على أحدث الأنظمة الصحية ونخبة الكفاءات التخصصية."

يذُكر أن "السعودي الألماني الصحية" تواصل توسيع شبكة فروعها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، تماشياً مع استراتيجيتها لترسيخ حضورها كإحدى أكبر مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة على مستوى المنطقة، وكقوةٍ دافعة لتطور وتقدُّم القطاع الطبي في المملكة.

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