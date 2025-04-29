أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن عن توقيعها لمذكرة تفاهم مع مجموعة الصين خنان لتطوير واستثمار الطيران تهدف إلى إنشاء جسر لوجستي جوي متكامل يربط بين آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وأوروبا، وأفريقيا، بالاعتماد على مدينتي تشنغتشو والرياض كمحورين للربط. وذلك بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج، ونائب حاكم مقاطعة خنان، السيد "سون شوغانغ ورئيس مجلس إدارة مجموعة خنان تشانغ مينغتشاو

وتحدد مذكرة التفاهم إطارًا شاملاً للتعاون يشمل تطوير المسارات الجوية، من خلال التوسع في رحلات الشحن بين تشنغتشو والرياض، كما تنص الاتفاقية على اعتماد استراتيجية المراكز المزدوجة، بحيث تشكل كل من الرياض وتشنغتشو محورًا يربط القارات الأربع؛ لتحسين انسيابية الشحن وتقليص أوقات العبور.

ويشمل التعاون مجالات الابتكار في الشحن والخدمات اللوجستية، عبر تطوير عمليات الشحن الرقمي، والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، ومبادرات الاستدامة لرفع الكفاءة التشغيلية والحد من الأثر البيئي السلبي. بالإضافة للتعاون في مناطق المطارات الاقتصادية، وتكامل الخدمات اللوجستية، ومناطق التجارة الحرة، والصناعات المرتبطة بالمطارات، لتحفيز النمو التجاري وجذب الاستثمارات. كما تغطي بنود المذكرة، التنسيق التنظيمي، والشراكات الفنية والمالية، واستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطيران في مدينة تشنغتشو.

وأوضح المهندس لؤي مشعبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السعودية للشحن، قائلاً: "تشكل مذكرة التفاهم مع مجموعة الصين (CHAGC) مرحلة هامة في مسيرة التوسع الاستراتيجي للشركة، وتأكيدًا على التزامنا بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. عبر بناء جسر جوي متكامل بين الرياض وتشنغتشو، وأضاف، ندشن اليوم آفاقًا جديدة للتجارة، وتعزيز نمو التجارة الإلكترونية بين المملكة ودول العالم تأكيدا لحضورنا العالمي كأحدى أبرز شركات الشحن الجوي العالمية. وكلنا ثقة بأن تعاوننا سيدفع الابتكار، ويعزز الكفاءة، ويحقق قيمة مضافة لعملائنا".

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة خنان الصينية للطيران (CHAGC)، السيد تشانغ مينغتشاو، على الإمكانات التعاونية الكبيرة التي تتيحها المملكة العربية السعودية في مجالات الطيران. قائلاً: "مع التكامل المتزايد لسلسلة الصناعات الجوية التابعة لمجموعة خنان الصينية للطيران، يمكننا تطوير نماذج تعاونية متنوعة." وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم الاستراتيجية الجديدة "المحور المزدوج" يفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاستراتيجي الشامل، مشيرا إلى أن مجموعة خنان للطيران ستعمل على تعزيز التنسيق مع الخطوط السعودية للشحن للارتقاء بـ "طريق الحرير الجوي" بين تشنغتشو والرياض، وذلك بمتابعة من سلطات الطيران المدني في كلا البلدين. وأكد أن هذه الخطوة ستعزز دعم المسارات الجوية للتجارة الثنائية وستدفع بالتعاون في مجالات أنظمة محاكاة الطيران، والتدريب على الطيران، وتأجير الطائرات، وغيرها.

نبذة عن السعودية للشحن:

تُعد السعودية للشحن الشركة الرائدة في مجال الشحن الجوي في المملكة العربية السعودية، حيث تتخذ من جدة مقرًا رئيسيًا لأعمالها. وبفضل موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، أصبحت الشركة بمثابة جسر جوي عالي الكفاءة يربط بين الشرق والغرب. تغطي شبكة خدماتها حوالي 100 مطار و250 وجهة في أربع قارات، فصارت لاعبًا رئيسيًا في القطاع العالمي.

وبالاعتماد على إرث يمتد لأكثر من سبعة عقود وتاريخ غني بالابتكار والمرونة والشغف، والتزامها بنهج "الإنسان أولًا"، حافظت الشركة على مكانتها كواحدة من أكثر شركات الشحن ديناميكية في العالم.

تستفيد الشركة كعضو في تحالف "SkyTeam Cargo"، من شبكة تضم 150 وجهة شحن وحوالي 800 وجهة ركاب حول العالم. وتمتلك في أسطولها أحدث طائرات "البوينغ"، مما يعزز قدرتها على توفير خدمات شحن سريعة، لا سيما للبضائع الحساسة مثل التجارة الإلكترونية، الأدوية، والمواد الخطرة.

وعلى مدار العقود الماضية، عززت السعودية للشحن مكانتها وموثوقيتها عالميًا عبر دورها الحيوي في عمليات النقل ودعم سلاسل الإمداد، ما أسهم في دفع مسيرة نموها المستمر وتعزيز ريادتها عالميًا.

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نبذة عن مجموعة خنان الصينية :

تأسست مجموعة خنان الصينية للطيران بمبادرة من حكومة مقاطعة خنان، لتصبح إحدى الركائز الأساسية في بناء مبادرة "طريق الحرير الجوي" الصينية الطموحة. وتمتد أنشطة المجموعة لتشمل ثمانية قطاعات رئيسية حيوية في صناعة الطيران، بدءًا من الاستثمار في قطاع الطيران وتشغيل المطارات، مرورًا بنقل البضائع والركاب جوًا، وصولًا إلى قطاع الاقتصاد منخفض الارتفاع، وخدمات الطيران، وصيانة وتصنيع الطائرات، والبنية التحتية للطيران. وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة تمتلك حصة تبلغ 35% في شركة Cargolux، كما أنها تدير خامس أكبر مطار مخصص للشحن في الصين، وتمتلك شركة طيران الشحن الوحيدة التي تتخذ من خنان مقرًا لها، بالإضافة إلى أكبر مركز تدريب على أجهزة محاكاة الطيران في وسط الصين، وأكبر أسطول طيران عام في البلاد يتمتع بأوسع تغطية تشغيلية.

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