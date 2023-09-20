خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمعرض سيتي سكيب 2023

أكد حسام هيبة -الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - أن مصر تعتبر أحد الواجهات المهمة للاستثمار في المجال العقاري لما لها من جاذبية سواء من حيث الموقع المتميز، او لكونها إحدى الواجهات السياحية المتميزة في العالم، إضافة إلى التنوع الثقافي مما يسهم في جذب العديد من المستثمرين من جهات مختلفة، ويدعم كل ذلك دور الدولة الذي ساهم في تطوير القطاع.

وأعرب هيبة عن سعادته بالمشاركة في النسخة الثانية عشرة من معرض سيتي سكيب وأشار إلى ان الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتشجيع الاستثمار من خلال العديد من الحوافز والتي تمثلت في قانون الاستثمار وغيره من الإجراءات التي جاءت في ظل خطة للتوسع في توفير وتطوير المرافق التي تساهم في زيادة التوسع العمراني، حيث تم تنفيذ شبكة طرق وصلت الى 7000 كيلومتر، مع تطوير البنية التحتية، فضلاً عن بناء العديد من المدن الجديدة، مما فتح مجالاً كبيراً لوصول التنمية العقارية إلى مناطق كان من الصعب الوصول اليها.

وأوضح أن كل ما تحقق انعكس ايجابياً على تطور القطاع العقاري، الذي نجح في عام 2023 في جذب وتشجيع مستثمرين من دول كثيرة مثل الامارات والكويت والسعودية والصين والولايات المتحدة للاستثمار في المجال العقاري، وقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع إلى 190 مليون دولار، وهو رقم وان كان ليس كبيراً الا انه يعد مؤشرا على جاذبية القطاع للاستثمار الأجنبي، مما يجعلنا نعمل بجد لمضاعفة هذا الرقم في الفترة القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن اول نسخة من معارض سيتي سكيب التي تنظمها شركة انفورما ماركتس، أقيمت في عام 2011، حتى أصبح واحداً من أهم المعارض الإقليمية الكبيرة والذي تم عقده في عدة بلاد منها مصر، والسعودية، والبحرين، وقطر. ويشارك في المعرض أكثر من 70 عارضًا على مساحة مغطاة لأكثر من 35 ألف متر مربع في 4 عرض، تضم مئات المشروعات المختلفة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 20 ألف زائر، وبحضور مشاركة قوية من كافة الجهات والمؤسسات وتحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتتضمن فعاليات المعرض النسخة الثانية عشر تنظيم منصة Cityscape Talks، والتي تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص.

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