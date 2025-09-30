أبوظبي أعلنت شركة "الدار للعقارات"، أكبر شركة للخدمات العقارية المتكاملة في المنطقة، اليوم عن تأسيس مشروع مشترك جديد باسم "كورلينكس" مع شركة "إي إتش سي للاستثمار" عبر ذراعها في قطاع الطاقة شركة الإمارات إنترناشونال للغاز "إي آي جي". تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الارتقاء بخدمات المرافق عبر المجتمعات التي تديرها "الدار للعقارات" وإرساء معايير جديدة للكفاءة والسلامة والاستدامة فيها.

ستوفر "كورلينكس" مجموعة موحدة من الحلول التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز تجربة المعيشة في مجمعات "الدار للعقارات"، بما في ذلك توزيع إمدادات الغاز، وإدارة عملياته التشغيلية، وصيانة التمديدات. ويشمل ذلك تركيب أنظمة غاز مركزية في المجمعات السكنية التي تم تسليمها مؤخراً، مع إمكانية تركيب أنظمة مماثلة في المجمعات القائمة التي يتم إدارتها، بالإضافة أيضاً إلى توفير أنظمة متطورة لمكافحة الحرائق، بما يعزز مستويات الأمان. وستقدم "كورلينكس" تجربة عملاء متكاملة ومتطورة من خلال دمج جميع هذه الخدمات عبر منصة واحدة.

وبهذه المناسبة، قال خالد الراجحي، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للعقارات": "يُؤكد هذا المشروع المشترك على التزامنا الدائم بتوفير قيمة استثنائية وحلول متكاملة لعملائنا. ومن خلال شراكتنا مع ’إي إتش سي للاستثمار‘، نجمع بين نقاط قوتنا لإنشاء منصة موحدة أكثر ابتكاراً لتقديم خدمات المرافق الأساسية".

وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب لشركة "إي إتش سي للاستثمار": "نعتبر مشروعنا المشترك مع ’الدار للعقارات‘ أكثر من مجرد شراكة، إذ نراه تجسيداً حقيقياً لالتزامنا بالابتكار والتميز. ونسعى من خلال ’كورلينكس‘ إلى إنشاء مجمعاتٍ أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة، وضمان حصول العملاء والسكّان على أعلى معايير الخدمة والموثوقية".

تسلط هذه الشراكة الضوء على تفاني "الدار للعقارات" في تقديم حلول مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة حياة عملائها وسكّان مجمعاتها، وتدعم رؤية الشركة في تحويل العقارات إلى فرص استثمارية مجزية.

نبذة عن "الدار للعقارات"

أصبحت شركة "الدار للعقارات" أكبر مزود للخدمات العقارية المتكاملة في المنطقة بفضل مزيجها المتنوع من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي القوي. تدير "الدار للعقارات" اليوم محفظة متنوعة تضم أكثر من 155,000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 2 مليون م2 من المساحات التجارية ومتاجر التجزئة القابلة للتأجير. وتتمثل رؤيتها في تحويل العقارات إلى فرص استثمارية، مع تقديم حلول متكاملة تماماً عبر مجموعة شركات متخصصة تشمل "أستيكو"، و"كوليرز"، و"خدمة"، و"إنسباير هوم"، و"باكتيف"، و"بساتين"، و"سبارك"، وبالتالي تُمكّن عملاءها من تحقيق طموحاتهم من خلال تعزيز إمكانات الأصول العقارية، ودفع عجلة النمو، وإثراء البيئات.

نبذة عن شركة "إي إتش سي للاستثمار"

"إي إتش سي للاستثمار"، التابعة لشركة "2 بوينت زيرو" (التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC))، هي شركة قابضة رائدة مقرها في أبوظبي، تمتلك محفظة استثمارية متنوعة في مجالات الطاقة والسلامة والبنية التحتية والتكنولوجيا. ومن خلال 15 شركة تابعة لها - من بينها شركات رائدة مثل "مجموعة الفنار للغاز"، و"شركة الإمارات إنترناشونال للغاز"، و"كاد" للاستشارات الهندسية، و"فوج" و"طموح" لخدمات الأمان ومكافحة الحرائق، والشركة الدولية لتكامل الأنظمة، تضم شبكة "إي إتش سي للاستثمار" أكثر من 1,200 متخصص، وتخدم أكثر من 150 ألف عميل، وقد نفّذت أكثر من 5,000 مشروع استراتيجي، بما في ذلك عدد من أبرز مشاريع التطوير العقاري في دولة الإمارات. وتواصل المجموعة تعزيز القيمة طويلة الأمد والنمو المستدام، ودعم رؤية دولة الإمارات للابتكار والتنافسية العالمية.

-انتهى-

#بياناتشركات