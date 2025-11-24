المبنى الأول، الذي تفوق مساحته 67,000 متر مربع، سيُسلَّم بحلول الربع الثاني 2026، بينما من المقرر إنجاز المشروع بأكمله في الربع الأول 2027

يتمتع المشروع بموقع استراتيجي، ويتميز بمرونة مساحات وحداته، وقدرات الأتمتة المتقدمة فيه مما يجعله مركزاً لوجستياً وصناعياً رائداً في دولة الإمارات

تتولى "مجموعة أمانة" تنفيذ أعمال إنشاء المشروع، مستفيدةً من خبرتها الإقليمية الطويلة في تشييد المنشآت الصناعية واللوجستية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الدار اليوم عن آخر المستجدات المتعلقة بالأعمال الإنشائية لمشروع "مراكز الدار اللوجستية" الواقع ضمن "مجمع الصناعات الوطنية"، والذي يُمثل مجمعاً لوجستياً متطوراً من الدرجة الأولى ضمن أسرع المراكز الصناعية نمواً في دبي. وتتولى مجموعة أمانة تنفيذ أعمال إنشاء المشروع في إطار شراكة استراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".

تمتد "مراكز الدار اللوجستية" في "مجمع الصناعات الوطنية"، على مساحة تقارب 150,000 متر مربع، ويتألف من ثلاثة مبانٍ عصرية مُصممة خصيصاً لاستيعاب مستأجر واحد أو عدة مستأجرين. ومن المقرر تسليمه على مرحلتين، مع توقعات بإنجازه بالكامل في الربع الأول من عام 2027. وقد صُمم المشروع بطريقة تتيح دمج حلول الأتمتة وأنظمة التخزين المتقدمة بسلاسة، فضلاً عن تلبية الاحتياجات التشغيلية المتغيرة لمزودي الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث (3PL) وشركات التجارة الإلكترونية وتجار التجزئة.

يتميز المشروع، المصنف من فئة "الدرجة الأولى"، بمواصفات تقنية عالية تشمل ارتفاع الأسقف الداخلية لعلو 15 متراً، وأرضيات مستوية بدقة كبيرة من طراز (FM1)، بالإضافة إلى مساحات وحدات مرنة تتراوح بين 5,000 و60,000 متر مربع، ما يُتيح للمستأجرين إمكانية التوسع بكفاءة. وعلاوة على ذلك، يضمن وجود منافذ مستقلة لكل مبنى، تدعمها شبكة طرق داخلية مُصممة بنظام حركة مرور أحادي الاتجاه، تحقيق انسيابية تامة في حركة الشاحنات داخل الموقع، وتسريع وتيرة العمليات اللوجستية بفاعلية وأمان.

ومع استمرار تقدم الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى، انضم مؤخراً مسؤولون تنفيذيون كبار من الدار و"دي بي ورلد" و"مجمع الصناعات الوطنية" إلى "مجموعة أمانة" في حفلٍ أُقيم خصيصاً لوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع.

وفي هذه المناسبة، قال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: "يُمثل مشروع مراكز الدار اللوجستية الواقع ضمن مجمع الصناعات الوطنية محطة مهمة في مسيرة النمو المتسارع لمنصة الدار اللوجستية التي تتجاوز مساحتها حالياً مليون متر مربع. وبفضل موقعه الاستراتيجي ضمن مجمع الصناعات الوطنية في دبي، يجمع هذا المشروع المتكامل بشكل فريد بين مزايا الاتصال بشبكات الطرق الحيوية، والتصميم المستدام، والمرونة التشغيلية، مما يلبي الطلب المتنامي على البنى التحتية الصناعية عالية الجودة والمستدامة في دولة الإمارات".

قال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "في ظل الارتفاع اللافت في الطلب على المساحات الصناعية واللوجستية في دبي بنسبة تجاوزت 225% خلال العام الماضي، تأتي المشاريع التطويرية الرائدة، مثل هذا المشروع النوعي، لتوفّر للشركات بنية تحتية متكاملة تمكّنها من الانطلاق والتوسع والنمو بخطى واثقة. واليوم، يُشكّل مجمع الصناعات الوطنية قاعدةً استراتيجيةً تضم أكثر من 300 شركة. ومن خلال شراكتنا مع الدار، فإننا نواصل ترسيخ موقع دبي مركزاً إقليمياً رائداً في القطاع اللوجستي والصناعات التحويلية المتقدمة والتجارة، عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد لتكون أسرع وأكثر موثوقية".

يستهدف المشروع الحصول على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من الفئة الذهبية، وسيشمل أسطحاً جاهزة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، وأنظمة تبريد وإضاءة موفرة للطاقة، بالإضافة إلى استخدام مواد أرضيات صديقة للبيئة لتقليل البصمة الكربونية. وحظي المشروع بالفعل بتقدير واسع لتصميمه وتأثيره الاستراتيجي، إذ نال جائزة "مشروع العام للخدمات اللوجستية الصناعية" ضمن فعاليات "جوائز اللوجستيات والنقل 2025".

يقع مشروع "مراكز الدار اللوجستية" ضمن "مجمع الصناعات الوطنية" التابع لـ "دي بي ورلد"، وهو مخطط رئيسي يمتد على مساحة 21 كيلومتراً مربعاً. ويستفيد المشروع من ارتباط مباشر بميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي وشبكات الطرق السريعة الرئيسية بما في ذلك شارع الشيخ زايد (E11) وشارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، ما يجعله وجهة مثالية للشركات الإقليمية والدولية الباحثة عن سهولة الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 47 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

لمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

نبذة عن مجمّع الصناعات الوطنية

مجمّع الصناعات الوطنية التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، هو مركز صناعي يمتد على مساحة 21 كيلومتر مربع، يقع في قلب المنطقة الصناعية واللوجستية النابضة في دبي. تأسس المجمّع في عام 2003، حيث يُوفر قطع أراضٍ مجهزة بالبنية التحتية، ومكاتب عصرية، وحلول استشارية مخصصة، ونمت منظومته لتضم أكثر من 300 منشأة تجارية. نُركز في المجمّع على تسهيل نموّ شركات التصنيع والإنتاج، والمساهمة في دعم رؤية دبي الاقتصادية، وتوفير قاعدة استراتيجية للشركات الراغبة في تأسيس أو توسعة حضورها في دولة الإمارات. يُعدّ مجمّع الصناعات الوطنية الشريك المثالي للشركات الطامحة إلى النجاح في المنطقة، بفضل تمكين الوصول السلس إلى محاور النقل الرئيسية والتزامنا بدعم مجالات الابتكار والتعاون.

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"

تعمل مجموعة ‏موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تطوير وإرساء معايير الابتكار في رسم الملامح المستقبلية للتجارة العالمية ‏وتحسين جودة حياة الناس حول العالم. ويعمل في المجموعة فريقٌ متخصّص يضم أكثر من 115 ألف موظف في ست قارات، وتشمل ‏أعمالها الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا. ومن خلال ‏الاستثمار في الابتكار، تنطلق المجموعة بالإبداعات ‏التكنولوجية نحو آفاق أوسع عبر التعامل الأمثل مع أوجه القصور وتقليل حالات الاِختِلال في سلاسل التوريد - من أرض ‏المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

نُسهل تدفق الحركة التجارية

نبذة عن مجموعة أمانة:

مجموعة أمانة هي شركة إقليمية رائدة في تصميم وبناء المرافق الصناعية منذ أكثر من ثلاثة عقود. تتمتع الشركة بسجل حافل بالإنجازات، يشمل تشييد أكثر من 1500 مشروع صناعي وخدمة أكثر من 130 عميل دائم.

رسّخت أمانة مكانتها في مجال توفير الحلول الجاهزة للمشاريع التي تحتاج إلى سرعة في التنفيذ. من خلال تبنيها فلسفة قائمة على شعار "نبني معاً"، تكرس "أمانة" جهودها لدعم الحلول الذكية التي تضمن تطبيق الهندسة القيمية في المشاريع طوال دورة حياة متطلبات المشروع.

وتعمل أمانة ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل: البناء، والتصنيع والتطوير. يتألف قطاع البناء من شركة "أمانة للمقاولات" وشركة "أمانة لوقود الطيران" حيث تعمل الشركتان على تقدّيم الحلول الذكية للأسواق الصناعية والتجارية والمؤسسية. وتسهم شركتي "دوبوكس" ودوبود" التابعتين للمجموعة، في إحداث تغيير شامل في مفهوم الصناعة من خلال الجيل الجديد من حلول البناء الجاهز، وهي تقنية إنشاء المباني ومكوناتها خارج موقع البناء. ويتكون قطاع التطوير من شركة "أمانة للطاقة الشمسية"، وشركة "أمانة لتوفير الطاقة" وذراع أمانة لاستشارات الاستدامة "مستدام"، الذي يدعم أجندة الاستدامة في المنطقة من خلال تقديم الحلول والخدمات النظيفة لتوفير الطاقة.

مسترشدة بقيمها الأساسية التي تركز على الموثوقية والحلول الذكية والجودة، تواصل مجموعة أمانة مسيرتها في البناء، انطلاقاً من إرثها الكبير، مع وجود فريق متخصص يضم أكثر من 6000 موظف في دول مجلس التعاون الخليجي.

