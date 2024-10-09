أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت مجموعة الدار العقارية ("الدار")، الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة مع أكاديمية «أبطال الأمل» الإماراتية، وهي منظمة غير ربحية تسعى إلى تمكين أصحاب الهمم وتطوير مهاراتهم الرياضية والشخصية وتعزيز اندماجهم في المجتمع. وبموجب الشراكة، تحتضن العاصمة أبوظبي للمرة الأولى فعالية «ألعاب الأمل» التي ستشهد مشاركة 100 رياضي من أصحاب الهمم يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر.

تحتضن أكاديمية «أبطال الأمل» أكثر من 800 من الرياضيين وأفراد عائلاتهم والمتطوعين والمدربين، وتهدف من خلال تنظيم فعالية «ألعاب الأمل» إلى توفير فرص متكافئة لأصحاب الهمم وإرساء بيئة أكثر شمولاً تتيح للجميع إمكانية خوض المنافسات الرياضية بغض النظر عن قدراتهم. كما تعتبر الأكاديمية أحد شركاء الأولمبياد الخاص الإماراتي وجزءاً من برنامج «حاضنة معاً الاجتماعية» التابعة لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً.

وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدار لتعزيز القيمة المجتمعية ضمن مجمّعاتها السكنية، تسهم الشراكة المبرمة مع أكاديمية «أبطال الأمل» في إثراء أجندة الفعاليات الرياضية المخصصة لأصحاب الهمم في أبوظبي، حيث تم تنظيم فعالية تجريبية أولى في ممشى السعديات بنجاح خلال شهر فبراير الماضي. ومن المقرر أن تكون نسخة شهر أكتوبر النسخة الأكبر على الإطلاق من فعالية «ألعاب الأمل». وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر تنظيم نسخة ثالثة من هذه الفعالية الرياضية المجتمعية خلال وقت لاحق من العام الجاري.

وتستهدف الفعالية المشاركين ممن تزيد أعمارهم عن عامين، وتشكّل جزءاً من أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة الذي تنظمه هيئة أبوظبي للطفولة ويتضمّن سلسلة من الفعاليات المجتمعية التي تركز على تنمية الطفولة المبكرة.

وبهذه المناسبة، قالت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في مجموعة الدار العقارية: "تلتزم الدار بتطوير مجمعات سكنية شمولية تمكّن جميع أفراد المجتمع وتمنحهم شعوراً بالانتماء والتقدير. وتسهم فعاليات مثل «ألعاب الأمل» في إزالة كافة الحواجز وتعزيز مشاعر الوحدة والفخر بالإنجازات؛ إذ ترتقي هذه الفعاليات بقيم الشمول في الرياضة، بما يعكس التزامنا الراسخ ببناء مجتمعات نموذجية وملائمة لأصحاب الهمم".

من جانبها، قالت هولي مورفي، الرئيس التنفيذي ومؤسس «أبطال الأمل»: "تعتبر فعالية «ألعاب الأمل» أكثر من مجرّد حدث رياضي؛ إذ تجسّد منصة مثالية للاحتفاء بروح العزيمة والإصرار وقيم التلاحم المجتمعي. ويتمثل الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الفعالية الرائدة في توفير بيئة مثالية تتيح للأفراد من مختلف مستويات القدرات المشاركة في منافسات جماعية تزوّدهم بمهارات وخبرات غنية تثري حياتهم. ونتطلّع إلى تعريف العالم بأهمية الرياضة ودورها المحوري في بناء مجتمع متعاون ومتماسك وشامل يحقق الازدهار لجميع أفراده".

وتسهم هذه الشراكة مع منظمة «أبطال الأمل» في تعزيز الجهود المستمرة والالتزام الراسخ لشركة الدار بتمكين أصحاب الهمم وبناء مجتمعات ترتكز في جوهرها على قيم الشمول وتكافؤ الفرص. وتتعاون الدار مع مؤسسات مثل الأولمبياد الخاص الإماراتي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومؤسسة «بترفلاي» من أجل تعزيز قيم الانتماء والشمول بين أفراد المجتمع وتطبيق هذه المبادئ في بيئة الأعمال. وخلال وقت سابق من هذا العام، أبرمت الدار شراكة مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي بهدف تعزيز قيم الشمول ودمج أصحاب الهمم وكبار السن في مختلف مناطق أبوظبي. ومن المقرر أن يتم تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى في إطار هذه الشراكة ضمن جزيرة ياس بدءاً من عام 2025 المقبل.

ومن المقرر تنظيم النسخة القادمة من فعالية «ألعاب الأمل» في ياس مول، وذلك يوم الأحد بتاريخ 13 أكتوبر من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 7:00 مساءً. ويمكن للرياضيين التسجيل للمشاركة في الفعالية من خلال هذا الرابط.

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