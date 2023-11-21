بالتعاون مع علامة الضيافة "نيكي بيتش ريزيدنسز"

800 وحدة من "نيكي بيتش ريزيدنسز" مصممة على نمط المنتجعات وتوفر لقاطنيها أسلوب حياة الفخامة والاسترخاء على الشاطئ مع إطلالات على الخليج العربي

سيحظى السكان بخدمة الكونسيرج على مدار الساعة، وخدمة صفّ السيارات، إلى جانب مجموعة شاملة من الخدمات يمكنهم طلبها عبر تطبيق مصمم خصيصاً للمجتمع السكني

يقع المشروع في جزيرة المرجان على مقربة من أهم المعالم السياحية في رأس الخيمة

إطلاق 357 وحدة للبيع ضمن المرحلة الأولى للمشروع في 5 ديسمبر

أبوظبي، الإمارات: أعلنت شركة الدار العقارية ("الدار") اليوم عن إطلاق "نيكي بيتش ريزيدنسز"، وهو مجتمع سكني جديد في جزيرة المرجان يتميّز بإطلالات خلابة على مياه الخليج العربي، ويوفر مجموعة خاصة من التجارب الترفيهية المميزة والتي ستضع تصوّراً جديداً للعيش على الوجهات الشاطئية في الإمارة.

وسيتم إطلاق 357 وحدة للبيع ضمن المرحلة الأولى لمشروع "نيكي بيتش ريزيدنسز" في 5 ديسمبر، تتنوع بين شقق مكوّنة من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف، مع شرفات واسعة للاستمتاع بالإطلالات البانورامية على مياه الخليج العربي وتأمُّل شروق الشمس الساحر. كما أن جميع الشقق مزوّدة بالخدمات، مع توفر خيارات شقق مفروشة وغير مفروشة. ويبلغ متوسط سعر الشقّة المكونة من غرفة نوم واحدة 2.3 مليون درهم.

ويقدّم المنتجع السكني مجموعة من الخدمات الحصرية لقاطنيه، مما يضفي عليه أجواء الإقامة الفندقية، بما في ذلك خدمة الكونسيرج على مدار الساعة وخدمة صفّ السيارات والمساعدة في حمل الأمتعة ومساحات العمل المشتركة التي تُقدم فيها المرطبات.

ومما يميّز هذا المنتجع السكني ويمنحه أجواء العيش في الفنادق والمنتجعات الفاخرة هي المجموعة الواسعة والمتنوعة من المرافق المتاحة لقاطنيه، بما في ذلك المرافق الشاطئية والنادي المشترك وغرفة الألعاب وغرفة والساونا وعلاجات السبا وحدائق الاسترخاء واستوديو خاص لليوغا ومساحات اللعب للأطفال وصالات الألعاب الرياضية المغلقة والخارجية والتي تتميز بإطلالات خلابة على الخليج العربي.

وسيحصل قاطنو المشروع أيضاً على العديد من المزايا الحصرية بأسعار تفضيلية مخفضة على أسرّة "كابانا" والأسرّة النهارية المظللة، والمطاعم والمقاهي، وخدمات السبا، والرياضات المائية، ونادي "ليتل نيكي بيتش" للأطفال وغيرها من المزايا الخاصة، بجانب إمكانية المشاركة في مجموعة من المعارض والدورات التعليمية ومنها دروس الطبخ الشهرية. وسيحظى السكان أيضاً بمزايا أسلوب الحياة الرقمية الذكية بما فيها مراكز شحن السكوتر الكهربائية والدراجات، إلى جانب إمكانية استخدام التطبيق الخاص بالمجتمع السكني الذي سيمكّنهم من الوصول إلى المجموعة الكاملة من الخدمات والمرافق عند الطلب.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: "يسرّنا أن نكشف عن مجتمع ’نيكي بيتش ريزيدنسز‘الذي سيمنح تجربة سكنية لا مثيل لها في رأس الخيمة. تألق الإمارة كوجهة سياحية واستثمارية بارزة في دولة الإمارات شجَّعَنا على تقديم منتج عقاري يستجيب للطلب في السوق على وحدات الإقامات القصيرة ويلبي احتياجات الراغبين بشراء منزل ثانٍ، وفي الوقت نفسه وفّرنا للمقيمين الدائمين أسلوب حياة يومياً يجمع بين سحر الطبيعة والرفاه والاسترخاء والأنشطة الترفيهية، فضلاً عن ميزة الإطلالات الخلابة على مياه الخليج العربي".

ومن جهتها، قالت لوسيا بنرود، الرئيس التنفيذي لشركة "نيكي بيتش جلوبال": "تتميز رأس الخيمة بحيويتها وازدهارها الاقتصادي وتنوعها الثقافي، وبالتالي سيوفر مشروع ’نيكي بيتش ريزيدنسز‘ فرصة مميزة للاستمتاع بتجربة الحياة الراقية في هذه الوجهة العصرية الجديدة. نتطلع إلى العمل مع الدار على هذا المشروع المتميّز لنُقدّم مفهومنا الفريد للاحتفال بفخامة العيش في الإمارة، ونعد عملاءنا الحاليين والجدد بتجارب استثنائية غير مسبوقة في هذا الملاذ الساحر".

ستراعي الدار في تطوير مشروع "نيكي بيتش ريزيدنسز" معايير "فيتويل"، الشهادة الأبرز عالمياً في مجال المباني الصحية، وبالتالي سيكون أول مشروع يلتزم بهذه المعايير في رأس الخيمة. كما سيستهدف المشروع الحصول على شهادة فضية للريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED).

وتعد جزيرة المرجان من أبرز الوجهات العصرية والترفيهية في رأس الخيمة، حيث تتميّز بواجهة بحرية مذهلة بطول 23 كيلومتراً ممتدة عبر أربع جزر على شكل المرجان، إلى جانب مجموعة واسعة من المعالم السياحية، أبرزها الكورنيش الشهير. وتعتبر الجزيرة من الوجهات الشهيرة للجري وركوب الدراجات، كما توفر ملاذاً هادئاً للاسترخاء والاستمتاع بالإطلالات الساحرة على الخليج العربي. ويقع مجتمع "نيكي بيتش" بين اثنين من أكبر المنتجعات في الجزيرة، هما "ريكسوس باب البحر" و"دبل تري من هيلتون"، وكلاهما استحوذت عليهما الدار عام 2022.

ويبعد المشروع مسافة ساعة تقريباً من مدينة دبي، ويقع على مقربة من نادي الحمرا للجولف وقرية الحمرا ومرسى ونادي الحمرا لليخوت. وسيتمكن قاطنوه أيضاً من الوصول بسهولة إلى الأماكن الطبيعية الجميلة والجبال الخلابة في رأس الخيمة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن الدار:

تعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 69 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وهي الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع والمسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 35 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية والأصول اللوجستية. كما تتولّى "الدار للاستثمار" إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه".

وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية التي تتضمن ما يقارب 38 ألف طالب في 31 مدرسة تشغلها وتديرها "الدار للتعليم"، بالإضافة إلى شبكة متنامية من المُعلمين ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات مع عمليات البيع بالتجزئة لشركة الدار، كما ستشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية 13 فندق، بإجمالي 4,200 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.

للمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

حول مجموعة Nikki Beach العالمية:

عام 1998، طرح رجل الأعمال Jack Penrod مفهوم Nikki Beach، وهو أول نادٍ شاطئي يجمع بين الموسيقى والطعام والترفيه والأزياء والسينما والفنّ في آن واحد. تحتفي العلامة اليوم بمرور 20 عاماً على تأسيسها، وشهدت نمواً هائلاً بحيث أصبحت شركة عالمية تُعنى بالضيافة والفخامة وتملك 14 نادياً شاطئياً و4 فنادق ومنتجعات وقسماً يُعنى بأسلوب الحياة (ويشمل بوتيكات الملابس ومجلة)، إلى جانب الفعاليات الخاصة وجمعية Nikki Cares الخيرية.

اليوم، يمكن اختبار التجربة المميّزة التي تقدمها علامة Nikki Beach في ميامي بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة الأميركية؛ وسان تروبيه في فرنسا؛ وسانت بارث في جزر الكاريبي؛ وماربيلا في إسبانيا؛ وكوه ساموي في تايلندا؛ ومايوركا في إسبانيا؛ وإيبيزا في إسبانيا؛ وبورتو هيلي في اليونان؛ ومونتي كارلو في موناكو؛ ودبي في الإمارات العربية المتحدة؛ وبودروم في تركيا؛ وفيرسيليا في إيطاليا؛ وباربادوس في جزر الكاريبي وكوستا سميرالدا في إيطاليا. هذا وتشارك Nikki Beach كل سنة في مهرجان كان السينمائي في فرنسا، وتُطلق لاونج مؤقتاً طوال الصيف في الواجهة البحرية في بورتو سيرفو في إيطاليا. أمّا قسم الفنادق والمنتجعات، فيملك المشاريع في كوه ساموي في تايلاند، وبورتو هيلي في اليونان، وسانتوريني في اليونان؛ ودبي في الإمارات العربية المتحدة.