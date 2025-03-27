دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عرضاً جديداً للشركات المملوكة للمواطنين الإماراتيين من خلال باقة "إماراتي للأعمال" التي تقدم مجموعة كاملة من العروض والخدمات المحسنة لتمكين أصحاب الأعمال من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قطاع الخدمات المصرفية للأعمال في البنك.

ويأتي إطلاق باقة "إماراتي للأعمال" بناءً على بحث مستقل أجراه البنك والذي أفاد برغبة أصحاب الأعمال الإماراتيين في الحصول على الحصرية في العروض والمزايا المصرفية.

وتقدم باقة "إماراتي للأعمال" الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة قوية من المزايا والامتيازات للشركات المملوكة للمواطنين الإماراتيين، وتتوافق مع التزام البنك الراسخ تجاه مجتمع الأعمال الإماراتي. وإلى جانب المزايا التجارية المتميزة، تقدم الباقة أيضاً مجموعة من المزايا الشخصية للعملاء من مواطني الدولة.

وتستطيع الشركات الإماراتية التي تختار الباقة الجديدة فتح حساباتها رقمياً، والاستمتاع بالحد الأدنى لانخفاض الرصيد عند 25,000 درهم، والحصول على إعفاءات من الرسوم عند انخفاض الرصيد خلال الأشهر الستة الأولى.

كما ستحصل الشركات على "بطاقة الخصم إماراتي فيزا سيغنتشر للأعمال" المصممة خصيصاً والتي تأتي مع مجموعة من المزايا المتميزة. وسيحصل العملاء على وقت استجابة أسرع لطلباتهم في مراكز وفروع الخدمات المصرفية للأعمال.

وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء على فرصة الدخول في "برنامج مليونير الخدمات المصرفية للأعمال" من بنك الإمارات دبي الوطني، والذي يتيح للشركات الإماراتية فرصة الفوز بجوائز مخصصة بقيمة مليون درهم كل ستة أشهر، بالإضافة إلى جوائز أخرى من مجموع جوائز نقدية تبلغ 12 مليون درهم.

ومن بين المزايا العديدة سيحصل أيضاً عملاء باقة "إماراتي للأعمال"، على رسوم وتكاليف تفضيلية على الخدمات المصرفية، وخصم خاص على أسعار الفائدة على قروض المركبات التجارية، وإجراء التحويلات المالية المحلية والدولية عبر الإنترنت مجاناً من خلال منصة "بيزنس اونلاين" (businessONLINE). وتشمل مزايا نمط الحياة والأعمال المرتبطة بالباقة خصومات على أدوات العمل وتأجير السيارات ومساحات العمل.

وفي هذا السياق، قال روهيت جارج، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني: "انطلاقاً من واجبنا كمجموعة مصرفية وطنية، فإننا نلتزم التزاماً عميقاً برؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وخلق قيمة كبيرة للشركاء والجهات المعنية بما يسهم في تعزيز تقدم وازدهار الوطن. وتعد باقة ’إماراتي للأعمال" عبارة عن مجموعة من العروض المصممة خصيصاً للشركات الإماراتية لتزدهر وتُسرع من وتيرة نموها إلى المستوى التالي. نأمل أن يساعد هذا العرض الجديد مواطني الدولة على الابتكار والتميز في مسيرتهم في ريادة الأعمال."

ومن جانبه، قال حمد زايد، رئيس إدارة علاقات العملاء، الخدمات المصرفية للأعمال: "يسعدنا أن نقدم مجموعة كاملة من العروض للشركات الإماراتية. لقد أطلقنا ​​منصة مصرفية تتوافق مع احتياجاتهم المصرفية وأسلوب حياتهم، بناءً على أبحاث مستهدفة. وباعتبارنا مؤسسة مالية محلية، فإننا نركز على تمكين مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توقع احتياجات أعمالهم وبالتالي تقديم عروض مبتكرة."

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 997 مليار درهم (يعادل تقريباً 271 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 848 فرعاً إضافة إلى 4,601 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.87 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

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