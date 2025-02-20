الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة التنمية الغذائية (ويشار إليها بـ "التنمية" أو "الشركة"، المدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز 2281)، والتي تأسست في عام 1962، أحد أبرز الشركات في إنتاج وصناعة منتجات الدواجن والأغذية ومنتجات الأعلاف والصحة الحيوانية وتشغيل المطاعم، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة فيبرا أجرو إندستريال ("فيبرا")، إحدى أكبر شركات إنتاج وتصدير الدواجن في البرازيل. أقيم حفل التوقيع في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة ، بحضور معالي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي - وزير البيئة والمياه والزراعة، ومعالي الأستاذ عمرو الدباغ - رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية.

تتضمن هذه الشراكة الاستراتيجية عدة مجالات للتعاون، بما في ذلك:

فرصة الاستثمار في قطاع منتجات التصنيع الأخرى : تتطلع فيبرا إلى القيام باستثمار استراتيجي في أعمال التنمية لمنتجات التصنيع الأخرى، لتعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع نطاق الوصول للأسواق.

: تتطلع فيبرا إلى القيام باستثمار استراتيجي في أعمال التنمية لمنتجات التصنيع الأخرى، لتعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع نطاق الوصول للأسواق. تطوير قطاع الأغذية الحلال العالمي : سيسهم هذا التحالف الهام الى إنشاء علامة تجارية حلال عالمية ، متجذرة من المملكة العربية السعودية، و معتمدة على معاييرالحلال لدى المملكة المعترف بها عالميا، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرة شركة فيبرا في أحد أكثر مراكز إنتاج الدواجن كفاءة من حيث التكلفة في العالم، البرازيل .

: سيسهم هذا التحالف الهام الى إنشاء علامة تجارية حلال عالمية ، متجذرة من المملكة العربية السعودية، و معتمدة على معاييرالحلال لدى المملكة المعترف بها عالميا، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرة شركة فيبرا في أحد أكثر مراكز إنتاج الدواجن كفاءة من حيث التكلفة في العالم، البرازيل تحقيق الكفاءات التشغيلية: يهدف ههذا التعاون إلى تعزيز تقديم المنتجات الحلال عالميا بالإضافة إلى تحسين كفاءة سلسلة التوريد وتشجيع الابتكار في تقنيات التصنيع، مما يفتح آفاقًا أوسع للوصول إلى الأسواق العالمية للحلال .

تعليقاً على ذلك، قال السيد ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي للمجموعة:"تمثل الشراكة الاستراتيجية مع فيبرا خطوة محورية ضمن رؤيتنا التقدمية لدعم الأمن الغذائي ودفع الابتكار في القطاع. من خلال الاستفادة من قدراتنا الأساسية، نقوم بتطوير صناعة الأغذية الحلال، بالإضافة الى وضع معايير جديدة للجودة والابتكار والانتشار في الأسواق العالمية. ويعكس هذا التعاون البارز التزامنا بالتميز التشغيلي، من خلال جلب المزيد من الخبرات العالمية إلى المملكة العربية السعودية، مما يساهم في تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي للمملكة، وتشكيل مستقبل واعد ومزدهر لصناعة الأغذية الحلال."

فلافيو سيرجيو والاور، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة فيبرا، صرّح قائلاً: "إن تحالفنا الاستراتيجي مع التنمية لا يُعد مجرد شراكة تجارية، بل هو تجسيد لقيمنا المشتركة والالتزام المتبادل بالتميز في إنتاج الأغذية الحلال. ومن خلال تضافر الجهود مع التنمية، نتطلع إلى تعزيز تبادل المعرفة التكنولوجية، مستفيدين من الفهم العميق لدى شركة التنمية الغذائية للأسواق الإقليمية ومتطلبات المستهلكين المتغيرة بشكلٍ سريع. كما نتطلع إلى الإسهام بدورٍ محوري في دعم خطط شركة التنمية الطموحة للنمو والتوسع. "

ومن المتوقع أن يتيح هذا التعاون الاستراتيجي بين التنمية وفيبرا المجال لبداية مرحلة جديدة كلياً في قطاع الأغذية الحلال، والمساهمة بشكل فعال في نمو وتنويع قطاع الأغذية الزاراعية في المملكة العربية السعودية. ومن خلال الدمج بين المعرفة الصناعية العالمية لفيبرا مع نهج المملكة التقدمي لدعم الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، من المقرر أن تؤدي الشراكة إلى توفير منتجات حلال مبتكرة وعالية الجودة ومستدامة للمستهلكين داخل المملكة وخارجها.

نبذة عن شركة التنمية الغذائية

تعتبر شركة التنمية الغذائية التي يعود تاريخها إلى العام ١٩٦٢من الشركات الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجات اللحوم المجهزة والأعلاف الحيوانية والمنتجات الصحية والغذائية الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط، ومشغل لمطاعم الخدمة السريعة، والجدير بالذكر أن شركة مجموعة الدباغ القابضة شريك ومساهم مؤسس في شركة التنمية للأغذية ويشتمل نموذج أعمال شركة التنمية المتكامل عالي الكفاءة على عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتوزيعها في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعُمان، والأردن، والكويت. وبتاريخ 31 ديسمبر 2024، تدير شركة مائة وسبعة وأربعون مزرعة، بالإضافة إلى سبع فقاسات، وأربعة مصانع للأعلاف، وأربعة مصانع للمعالجة الأولية، و واحد وثمانون فرعًا لمطاعم بوبايز، ومن خلال عملياتها المشتركة تدير أربع منشئات لمنتجات التصنيع الأخرى. وتوزع الشركة منتجاتها عبر شبكة من مراكز التوزيع التابعات لها، وتجار الجملة وتجار التجزئة ومنافذ خدمات الطعام، بالإضافة إلى البيع المباشر للعملاء عبر الإنترنت. وتعتبر الاستدامة من المبادئ الأساسية في شركة التنمية، وتتضمن مبادرات الشركة زراعة مليون شجرة، والتي تُروى بالمياه المعاد تدويرها من منشآتها، وتحويل النفايات إلى أسمدة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.tanmiah.com

نبذة عن شركة "فيبرا للأغذية "

تعتبر شركة فيبرا واحدة من الشركات البرازيلية الرائدة في إنتاج الدواجن، وتتمتع بخبرة تزيد عن 50 عامًا في هذا المجال. تشتهر بتميزها في إنتاج لحوم الدجاج، وهي من الشركات الرائدة في القطاع الصناعي الزراعي البرازيلي مع التزامها القوي بالجودة والاستدامة ورعاية الحيوان. تعمل فيبرا في إنتاج وتسويق بروتين الدجاج مع العلامات التجارية مثل "نات" و"أفيا". وتشمل مرافقها الفقاسات والمختبرات والمزارع ومصانع الأعلاف والمسالخ ومصانع التجهيز التي تورد إلى أكثر من 70 دولة حول العالم. ويمتد تأثيرها الاقتصادي إلى المجتمعات المحلية ويساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي. وتلعب الشركة أيضًا دورًا مهمًا في السوق الدولية، كونها واحدة من الشركات الرائدة في تصدير لحوم الدجاج في جميع أنحاء العالم. تقوم فيبرا حاليًا ببيع منتجاتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتلبية احتياجات قنوات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية.

التوقعات والبيانات المستقبلية

يشتمل هذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوقع المستقبلي هو أي توقع لا يتصل بوقائع أو أحداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل العبارات والكلمات الآتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تحتمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، أو في كل حالة ما ينفيها، أو تعبيرات أخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، على التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية أو الخطط أو التوقعات بشأن الأعمال التجارية والإدارة، والنمو أو الربحية والظروف الاقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على الشركة.

والتوقعات المستقبلية تعكس وجهات النظر الحالية لإدارة الشركة ("الإدارة") على أحداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات الإدارة وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على أن تكون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختلافا جوهرياً عن أي نتائج في المستقبل، أو عن أداء الشركة أو إنجازاتها الواردة في هذه التوقعات المستقبلية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا الافتراض في اختلاف الحالة المالية الفعلية للشركة أو نتائج عملياتها اختلافا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة أو ضمنية. تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف التوقع المستقبلي أو التقدير أو التنبؤ اختلافا جوهرياً عن الأمر الواقع. وهذه المخاطر تتضمن التقلبات بأسعار الخامات، أو تكلفة العمالة اللازمة لمزاولة النشاط، وقدرة الشركة على استبقاء العناصر الرئيسية بفريق العمل، والمنافسة بنجاح وسط متغيرات الأوضاع السياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية، سواء في المملكة العربية السعودية أو على صعيد الاقتصاد العالمي، ومستجدات وتطورات قطاع الرعاية الصحية على الساحة الإقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر الإرهاب، وتأثير التضخم، وتغير أسعار الفائدة، وتقلبات أسعار صرف العملات، وقدرة الإدارة على التحرك الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية لأنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.

علاقات المستثمرين والاستفسارات الإعلامية

فريق علاقات المستثمرين

شركة التنمية الغذائية

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