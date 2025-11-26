الرياض: تشهد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية اليوم مرحلة جديدة من التطوير بعد أن كشفت شركة التحالف العقاري، التي تمثّل مشروعاً سعودياً أمريكياً مشتركاً بين شركة هوفنانيان الأمريكية وشركة حمد بن سعيدان العقارية، عن تأسيس شراكةٍ مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لتطوير مشروع "سوليا" السكني بقيمة 1.07 مليار ريال، والمصمم للارتقاء بأسلوب الحياة الساحلية العصرية، وتعزيز الجاذبية المتنامية للمدينة بوصفها وجهة تجمع بين أسلوب الحياة العصري، والطبيعة الخلابة، والتجارب المتنوعة، لتوفر بيئة متميزة للعيش والازدهار.

الإعلان عن الشراكة جاء خلال فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي، أحد أكبر وأهم الفعاليات العقارية على مستوى العالم، بحضور كبار ممثلي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشركة التحالف، مطور مشروع "سوليا".

وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ عبدالعزيز النويصر، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطور الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، قائلًا: "يمثل مشروع سوليا قفزة نوعية في مسيرة نمو المدينة، حيث يتضمن مجتمعاتٍ توفر أعلى مستويات جودة الحياة، وتتميز بتصميماتٍ عصرية تلبي تطلعات سكان المدن العصرية. ومن خلال المخططات المدروسة بعناية، وعناصر الطبيعة التي ستغمر مختلف مناطق المشروع، فضلًا عن البيئة السكنية المتكاملة التي سيوفرها المشروع، سيجسّد سوليا طموحنا في تطوير وجهة للعيش برفاهية."

من جهته، قال روبرت هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة التحالف: " مشروع سوليا يستلهم أسلوب الحياة العائلية المعاصرة، حيث يُركز في تصميمه على الراحة والخصوصية والاتصال المباشر بالمساحات الخارجية. وسيتيح لنا هذا التعاون الاستفادة من الموقع المتميز لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتسخير خبراتنا العالمية لتقديم مجتمعٍ يتألق بالهندسة المعمارية، والتصاميم العملية ويركز على الرفاهية اليومية للساكنين."

وينتظر أن يوفر مشروع "سوليا" معيارًا جديدًا للحياة الساحلية الهادئة، حيث يتضمن حيًا سكنيًا مميزًا بالقرب من أبرز وجهات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بما في ذلك نادي وملعب الغولف رويال غرينز. وسيضم المشروع 340 فيلا بتصاميم مستلهمة من أسلوب الحداثة الاستوائية، باستخدام خاماتٍ طبيعية، وتراسات مظللة، ومساحاتٍ مفتوحة، مع اتصال مباشرٍ وانسيابية بين الداخل والخارج. وتشمل فئات الفلل "لوز"، و"مار"، و"سومبرا"، وكل منها مصمم ليعكس الطابع العصري للحياة الساحلية، مدعومًا بالتشطيبات الفاخرة، والتخطيط الذي يحافظ على الرحابة.

وتتراوح مساحات الأراضي ضمن مشروع "سوليا" بين 679 و1,480 م2، ما يوفر مساحة واسعة للمسطحات الخضراء وخصوصيةً أكبر، ومرافق خارجية متنوعة. وسيضم المجتمع السكني حدائق منسّقة ومساحات مشتركة، سيتم تصميم بعضها بالتعاون بين المدينة والشركة، لتعزيز سهولة التنقل، وتوفير بيئة سكنية دافئة ومرافق ترفيهية لمختلف أفراد العائلة.

ويتميز المشروع بموقعه المميز بجوار محطة قطار الحرمين السريع ومعالم الترفيه على الواجهة البحرية، ليوفّر وصولًا مريحًا ومباشرًا لأبرز وجهات المدينة والمنطقة المحيطة بها. كذلك، سيحظى السكان بعضوية مجانية في نادي وملعب الغولف رويال غرينز.

وتتمتع شركة التحالف بإرثٍ يتجاوز 150 عامًا عبر شركائها المؤسسين، الذين أنجزوا أكثر من 300 ألف وحدة سكنية على مستوى العالم، وطوّروا مساحاتٍ تزيد على 120 كم2 على مستوى المملكة، كما تتميز الشركة بخبراتها الواسعة محليًا ودوليًا التي ستضمن تفعيل الرؤية التطويرية لمشروع "سوليا" وتنفيذه وفق أعلى معايير الجودة.

ويعزز إطلاق مشروع "سوليا" مكانة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بوصفها وجهةً للحياة العصرية والسياحة والاستثمار، وهو يعكس ثقة القطاع الخاص المستمرة في رؤية المدينة طويلة المدى، ويضيف قيمة حقيقية لخطط تطويرها عبر المزيد من المجتمعات السكنية التي ترتقي بجودة الحياة، والتصميم العصري، ونمط الحياة الساحلية بالمدينة.

وبفضل شراكاتها مع مطورين متميزين مثل شركة التحالف، تواصل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للأفكار الريادية والاستثمارات التي تدفع عجلة التطوير والازدهار.

