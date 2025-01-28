مسقط: أعلن البنك الوطني العماني عن توقيع مذكرتي تفاهم مع شركتي زين للتطوير العقاري وأدراك للتطوير بهدف تمويل تملك وحدات سكنية في مشروع "حصن الزين" الذي تطوره شركة زين للتطوير العقاري، ومشروع "حي النسيم" الذي تنفذه شركة أدرَاك للتطوير. ووقع الاتفاقية الفاضل عبد الله بن زهران الهنائي، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني، والفاضل مشعل بن محمد الرئيسي، المدير التنفيذي لشركة زين للتطوير العقاري، والدكتور عادل توماس ألكسندر، المدير التنفيذي لشركة أدراك.

ويأتي هذا التعاون في إطار سعي البنك الوطني العماني لتسهيل تملك المنازل للمواطنين العمانيين، كما يجسد التزام البنك الوطني العماني المستمر في المساهمة نحو دفع عجلة المشاريع التنموية الوطنية.

وتعقيبا على هذه الشراكة، قال فيصل بن حمد الوهيبي، المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية والرقمية للأفراد: "سعداء بمد جسور التعاون المشترك مع شركتي زين للتطوير العقاري وأدراك للتطوير، ودعم عملائنا لتحقيق طموحاتهم من خلال تملك منازل أحلامهم وتأمين مستقبلهم، حيث تجسد هذه الشراكة حرص البنك الوطني العماني على تقديم حلول تمويل مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء وتقديم أسعار تنافسية تجعل تملك المنازل أسهل من أي وقت مضى".

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات ضمن المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة "صروح" التي تعد شراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك بين المطورين ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إذ تهدف المبادرة إلى بناء تجمعات سكنية متكاملة الخدمات بمواصفات حديثة تحوي مباني متنوعة المساحة تلبي تطلعات قاطنيها وتؤمن الاستقرار للأسرة بأسعار في المتناول، مما ينسجم مع مرتكزات السياسات الإسكانية القائمة والهادفة إلى التخفيف الطلب على الأراضي، وتوفير خيارات سكنية عالية الجودة للمواطنين المستحقين.

ويشار إلى البنك الوطني العماني يلتزم في المساهمة بدعم مبادرات الإسكان الوطنية وتوفير منتجات وحلول تمويلية تلبي احتياجات العملاء. لمعرفة المزيد عن منتجات وخدمات البنك الوطني العماني، يرجى التواصل عبر 24770000 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.nbo.om، أو تطبيق الخدمات المصرفية من البنك الوطني العماني.

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