مسقط: في إطار سعيه المستمر نحو توظيف الابتكار الرقمي وإطلاق أحدث التقنيات الرقمية، وفّر البنك الوطني العماني أجهزة الخدمة الذاتية متعددة الاستخدام في 11 موقعًا رئيسيًا في سلطنة عُمان، حيث تقدم هذه الأجهزة حلولاً مصرفية مبتكرة تسهل تجربة العميل. تأتي هذه الخطوة لتؤكد على جهود البنك الوطني العماني في ترسيخ ريادته للمعاملات المصرفية الرقمية بالسلطنة من خلال تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء عبر مختلف القنوات الرقمية.

وتعقيباً على هذه الخطوة، قال الدكتور علي بن سالم الشكيلي، مساعد المدير العام ورئيس الخدمات والقنوات الرقمية في البنك الوطني العماني: "تشكل هذه الأجهزة نقلة نوعية في مستقبل القطاع المصرفي من حيث الكفاءة والسهولة في إجراء المعاملات، كما تأتي هذه المبادرة في إطار التزامنا المستمر بإثراء تجربة العملاء وتقديم خدمات استثنائية في أي زمان ومكان".

وأضاف الشكيلي: "توفر هذه الأجهزة للعملاء إمكانية إتمام العديد من المعاملات المصرفية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مثل فتح الحسابات، والتقدم بطلب للحصول على بطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع، وتجديد أو استبدال البطاقات الحالية، وإعادة شحن البطاقات مسبقة الدفع، دون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع. إلى جانب ذلك، تتميز هذه الأجهزة بأعلى معايير الأمان، مما يضمن تقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسلة للعملاء".

وتتواجد هذه الأجهزة في مواقع إستراتيجية رئيسية، تشمل المبنى الرئيسي بالعذيبة، والحي التجاري بروي، وبوشر، وقريات، والجمعية العمانية للسيارات، والخوض، وبركاء، وصحار، وإبراء، وبهلاء، وصلالة الجديدة، إذ تم انتقاء هذه المواقع بعناية لاستهداف أكبر شريحة ممكنة من العملاء، كما يسعى البنك إلى نشر المزيد من الأجهزة حول السلطنة في المستقبل القريب لضمان تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الخدمة المبتكرة.

ويشار إلى أن البنك الوطني العماني يسعى إلى الارتقاء بتجارب العملاء المصرفية، حيث يمكن للعملاء الآن الاستمتاع باستخدام منصة آمنة لإجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة. لمعرفة المزيد عن منتجات وخدمات البنك الوطني العماني، يرجى التواصل عبر 24770000 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.nbo.om، أو تطبيق الخدمات المصرفية من البنك الوطني العماني.

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