مسقط: وقع البنك الوطني العماني وشركة مطارات عُمان اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية وبرامج المكافآت في مطارات سلطنة عُمان، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تسهيل عمليات الدفع، ومواكبة احتياجات المسافرين، علاوة على تقديم تجربة رقمية متكاملة عبر مختلف الخدمات بداخل المطارات.

ويركّز هذا التعاون على تقديم حلول دفع متكاملة تربط بين السفر، ومتاجر المطارات، وبرامج المكافآت ضمن إطار واحد، كما يهدف إلى مواءمة الخدمات المالية مع رحلة المسافر بالكامل وتلبية احتياجاته، لتوفير تجربة أكثر سلاسة وكفاءة، مع دعم حركة النشاط التجاري داخل مطارات سلطنة عُمان.

وتتناغم هذه الجهود مع التطورات العالمية نحو توظيف أنظمة رقمية متكاملة، لتتجاوز الخدمات المالية القنوات التقليدية وتصبح جزءًا من الحياة اليومية. وفي مجال المطارات، يشمل ذلك تسهيل المعاملات بشكل أكثر سلاسة، وتحسين الوصول إلى الخدمات، ودعم التطوير المستقبلي للحلول المالية المرتبطة بالسفر.

وفي حديثه حول هذه الشراكة، قال عبدالله بن زهران الهنائي، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العُماني:

"تجسد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتحفيز الابتكار في القطاع المصرفي، من خلال تطوير منظومات استراتيجية تسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة العملاء وتقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل. ومن خلال تضمين خدمات الدفع والمكافآت ضمن تجربة السفر، لا نسعى فقط إلى تبسيط العمليات المالية، بل إلى تعزيز تفاعل العملاء طوال رحلتهم، بما يسهم في بناء منظومة رقمية متكاملة تنسجم فيها الخدمات المالية مع أنماط الحياة اليومية."

ومن جانبه، قال ناصر بن أحمد الشرجي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة مطارات عُمان:

"تدعم هذه المبادرة توجهاتنا نحو إثراء تجربة المسافرين من خلال تقديم تجربة رقمية مبتكرة ومتكاملة في مطارات عُمان. ونسعى من خلال توظيف حلول الدفع المتقدمة وبرامج المكافآت إلى إرساء معايير جديدة في تجربة السفر، بما يتيح تقديم تجارب تفاعلية سلسة تلبي تطلعات المسافرين. كما نهدف إلى تعزيز مساهمتنا في دعم مسيرة الابتكار في قطاع الطيران في عُمان، وتقديم تجارب سفر ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية."

هذا وسيجري تنفيذ هذه المبادرة على عدة مراحل وستركز على بناء منصة مستقبلية قادرة على دعم الخدمات المالية المرتبطة بالسفر، ودمج برامج المكافآت، وتقديم تجارب متميزة للعملاء. كما تنسجم المبادرة مع الأولويات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التحوّل الرقمي وتحفيز نمو قطاعي السياحة والطيران في سلطنة عُمان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة بين البنك الوطني العماني ومطارات عُمان، التي تجمع بين الابتكار المصرفي وفهم احتياجات المسافرين، تفتح آفاقًا واسعة للارتقاء بتجربة السفر داخل مطارات السلطنة وتقديم قيمة مضافة للمسافرين.

