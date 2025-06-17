في إطار سعيه المستمر لتعزيز الثقافة المالية وتعزيز الابتكار الموجّه للمستقبل، أطلق البنك الأهلي تطبيق "الأهلي نكست"، وهو أول تطبيق شامل للخدمات المصرفية للأطفال في سلطنة عُمان. صُمم "الأهلي نكست" ليتوافق مع تطلعات جيل المستقبل، ويمثل نقلة نوعية لتعزيز الوعي المالي منذ الصغر، مُمكّناً الأطفال من اكتساب عادات مالية سليمة، ومُزوداً الآباء بأدوات فعّالة لتنمية السلوك المالي المسؤول. وبفضل واجهة مستخدم تفاعلية وجذابة، مُصممة خصيصاً للتلاءم تطلعات الجيل الجديد، يُقدم التطبيق قيمةً تعليميةً قيّمة في صيغة تتماشى مع ديناميكيات الأسرة العصرية. وبالتالي، يسهم في تعزيز رؤية البنك الأهلي الشاملة للمساهمة في الأولويات الاجتماعية والاقتصادية لرؤية عُمان 2040 من خلال مبادرات تقنية مستقبلية.

تُعد منصة "الأهلي نكست" منصة ديناميكية وذكية تدمج بسلاسة بين التعلم التفاعلي والوظيفية. إذ يمكن الأطفال من إكمال المهام الموكلة إليهم مقابل الحصول على مكافآت، وطلب الأموال ليقوم الوالدين بمراجعتها والموافقة عليها عبر التطبيق، وإدارة مصروفاتهم من خلال تحويلات منظمة ومحافظ بطاقات، وذلك كل ضمن بيئة آمنة وخاضعة لرقابة الوالدين. ومن خلال إعدادات قابلة للتخصيص لكل طفل، يحصل الأهل على رؤية كاملة ومرونة عالية، تتيح لهم تحديثات فورية وضبطًا دقيقًا يتكيف مع احتياجات كل طفل على حدة.

يوفّر التطبيق أيضًا خاصية تتبّع المصاريف لمساعدة الأطفال على فهم عاداتهم في الإنفاق وتنمية حسّ المسؤولية المالية لديهم. وقد صُمم تطبيق "الأهلي نكست" ليكون مرنًا وقابل للتطوير، ومع التحديثات القادمة المخطط لها، سيكون هناك تركيز كبير على تعزيز الثقافة المالية للأطفال، بالإضافة إلى تزويدهم بالأدوات اللازمة لتمكينهم من إدارة أموالهم والتحكم بشؤونهم المالية بثقة واستقلالية.

من خلال تطبيق "الأهلي نكست"، يُؤكد البنك الأهلي دوره كمحفز للابتكار ذي أهمية اجتماعية، ساعيًا إلى سد الفجوة بين الخدمات المصرفية الحالية واحتياجات الغد. وبينما يشهد المشهد المالي تطورًا متسارعًا، يواصل البنك الاستثمار في حلول تُهيئ الجيل القادم لمستقبل تُشكّل فيه المعرفة والمسؤولية والثقة ركائز أساسية للرفاهية المالية.

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