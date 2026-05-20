مسقط : ترجمةً لسعيه الدؤوب لتحقيق التميز في جميع جوانب عملياته المصرفية، حصد البنك الأهلي مؤخرًا جائزتين مرموقتين خلال النسخة الحادية عشرة من مؤتمر العصر الجديد للصيرفة 2026م، حيث توّج بجائزة "التميّز في الخدمات المصرفية للشركات"، وجائزة "التميز في المبادرات المصرفية الرقمية لعام 2026". وشهد هذا الحدث، الذي أُقيم تحت رعاية معالي أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني، حضور عدد من أعضاء الإدارة العليا في البنك الأهلي إلى جانب نخبة من قادة القطاع وصنّاع القرار.

تُعدّ هذه الجوائز شهادةً على ريادة البنك الأهلي في مجال الخدمات المصرفية للشركات، وعلى مبادراته المتقدمة في الخدمات المصرفية الرقمية، التي تواصل إعادة صياغة تجربة العمل المصرفي في مختلف أنحاء السلطنة. ومن خلال التزامه المستمر بالتميّز والابتكار، نجح البنك في ترسيخ معايير جديدة على مستوى القطاع، مع تقديم قيمة مضافة وتجارب أكثر سلاسة لعملائه. وانطلاقًا من نهج يضع العميل في صميم أولوياته ويعتمد على حلول مرنة ومبتكرة، يواصل البنك الأهلي تموضعه الاستراتيجي بما يمكّنه من قيادة تحولات مؤثرة في القطاع المصرفي، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل العمل المصرفي في السلطنة.

وفي هذا الصدد قالت الفاضلة جمانة بنت أفلح الهاشمي، مساعد المدير العام - رئيس قسم التسويق والتواصل المؤسسي في البنك الأهلي، "نفخر في البنك الأهلي بحصولنا على هذه الجوائز المرموقة، إذ نعدّها دليلاً على التزامنا المستمر بالابتكار والتميّز وتركيزنا الدائم على تلبية احتياجات العملاء. ويعكس هذا التكريم مسيرتنا المتواصلة لنكون شركاء في التميّز، من خلال الحرص على مواكبة احتياجاتهم المتجددة عبر حلول متطورة وخدمات عالية المستوى. ومن خلال الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والكفاءات البشرية، نجحنا في تقديم تجربة مصرفية متكاملة تُسهم في دعم النمو المستدام في القطاع المصرفي. ونؤكد لعملائنا وشركائنا وأصحاب المصلحة أننا سنواصل هذه المسيرة الطموحة، محققين المزيد من الإنجازات التي تعزز مكانتنا الرائدة في سلطنة عُمان، وترسم مسارًا واضحًا لنجاحٍ مستدام."

ويُعد "مؤتمر العصر الجديد للصيرفة" منصة رائدة تجمع قادة القطاع لتبادل الرؤى، وتعزيز التعاون، وصياغة استراتيجيات مستقبلية تسهم في رفع جاهزية القطاع المصرفي للمستقبل. وتحتفي هذه الجوائز بالابتكار والمرونة ونماذج الأعمال التحولية، كما تكرّم المؤسسات التي تعمل بشكل استباقي على إعادة تعريف أساليب تقديم الخدمات المصرفية اليوم، مع خلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة. وفي هذا السياق، تعكس إنجازات البنك الأهلي المتميزة وحصده لعدد من الجوائز التزامه بالتميّز، ورؤيته الريادية، واستمراريته في طليعة قادة القطاع المصرفي العُماني.

يواصل البنك الأهلي مسيرته الثابتة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز مكانته الرائدة في القطاع المصرفي. ومع توفير أحدث الحلول المصرفية المبتكرة لقاعدة عملائه المتنامية، سيتمكن من رفع مستوى حياة الأفراد، وبالتالي ترسيخ مكانته "كشريك في التميز".

