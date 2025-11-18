الرياض: أعلنت شركة "البحر الأحمر الدولية"، المطوّرة لأكثر الوجهات السياحية المتجددة طموحاً في العالم، عن وصول أول رحلة أوروبية مباشرة إلى مطار "البحر الأحمر الدولي"، لتسجّل محطة جديدة في مسيرة تطور قطاع السياحة السعودي وازدهاره ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وانطلقت الرحلة الافتتاحية من مدينة ميلانو الإيطالية على متن شركة "بي أوند"، أول شركة طيران فاخرة متخصصة في السفر الترفيهي على مستوى العالم، حيث حطت في 12 نوفمبر 2025، لتؤسس رابطاً جوياً مباشراً بين أوروبا وساحل البحر الأحمر السعودي.

ويوفر هذا الخط الجديد للمسافرين الأوروبيين فرصة استكشاف وجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا" بكل يسر وسهولة، والاستمتاع بتجربة سفر مترفة تجمع بين الفخامة والانسجام مع الطبيعة، سواء على متن "بي أوند" أو في مرافق مطار "البحر الأحمر الدولي" المصممة بمعايير عالمية مستوحاة من البيئة المحلية.

وجرى تدشين الخط الجديد خلال حفل توقيع أقيم ضمن فعاليات "قمة السياحة العالمية TOURISE" في الرياض، في حدث عكس روح التعاون بين الشركاء الذين يقودون حقبة جديدة من السفر الفاخر إلى المملكة.

بدوره، قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "البحر الأحمر الدولية":"يمثل إطلاق هذا الخط المباشر من ميلانو لحظة تحول مهمة في مسيرتنا نحو مستقبل أكثر اتصالاً بالعالم. فهو لا يعزز ارتباطنا بأوروبا فحسب، بل يجسد التزامنا بتقديم تجارب سياحية فاخرة واستثنائية تعكس روح الابتكار التي تقوم عليها مشاريعنا. وبالتعاون مع شركائنا في "بي أوند"، نفتح بوابة جديدة إلى سواحل المملكة الخلابة، ونمضي بخطى واثقة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030".

ويعد مطار "البحر الأحمر الدولي" - الذي تديره شركة daa International - البوابة الرئيسة لوجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا"، وقد تم تطويره وفق أعلى معايير الاستدامة ليجسد طموح المملكة في جذب 150 مليون زائر بحلول عام 2030، بعد رفع المستهدف من 100 مليون. كما يسهم المشروع في دعم جهود المملكة لزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة التي ارتفعت بالفعل من 3% إلى 7% منذ إطلاق رؤية 2030.

وقال تيرو تاسكيلا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بي أوند":

"نفخر بكوننا أول شركة طيران تربط ميلانو مباشرة بوجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا"، اللتين تجسدان رؤيتنا لتجارب السفر الفاخر والمستدام. هذه الخطوة تمثل بداية رحلة جديدة نحو وجهة فريدة من نوعها، ونتوجه بخالص الشكر للهيئة العامة للطيران المدني في السعودية ونظيرتها الإيطالية، والهيئة السعودية للسياحة، وبرنامج الربط الجوي، ومطار "البحر الأحمر الدولي"، ومطارات ميلانو على دعمهم المستمر الذي مهد لانضمام المطار إلى شبكة وجهاتنا المتنامية".

وتُسيّر شركة "بي أوند" رحلاتها الجديدة بمعدل رحلتين أسبوعياً دون توقف، باستخدام طائرات "إيرباص A320" المجهزة بالكامل بمقاعد مسطحة لتوفير أقصى درجات الراحة للمسافرين الباحثين عن الفخامة.

من جهته، قال أندرو تايلر سميث، الرئيس التنفيذي لمطار "البحر الأحمر الدولي":"يسعدنا أن نرحب بشركة “بي أوند” بصفتها أول ناقل جوي يقدم رحلات مباشرة من أوروبا إلى وجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا". ومع توسع شبكة المطار المتنامية، نفخر بشراكتنا مع شركات الطيران العالمية التي تشاركنا رؤيتنا في جعل المملكة وجهة رائدة للسياحة الفاخرة المتجددة".

هذا، وتُشغّل وجهتا "البحر الأحمر" و"أمالا" بالكامل باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%، ما يجسد التزام "البحر الأحمر الدولية" بالسياحة المستدامة والمتجددة، مع هدف لتحقيق فائدة بيئية صافية بنسبة 30% للنظم البيئية المحلية بحلول عام 2040.

وتضم وجهة "البحر الأحمر" حالياً تسعة فنادق فاخرة تستقبل الضيوف، إضافة إلى "منتجع ثول الخاص" قبالة ساحل جدة. كما أعلنت الشركة هذا الأسبوع عن إزاحة الستار عن وجهة "أمالا"، التي ستشهد افتتاح ستة منتجعات فاخرة عالمية المستوى في المرحلة الأولى، إلى جانب نادٍ لليخوت، ومعهد للحياة البحرية "كوراليوم"، ومارينا متطورة، وقرية مارينا نابضة بالحياة خلال الأسابيع المقبلة.

عن "البحر الأحمر الدولية"

شركة البحر الأحمر الدولية (RSG - www.redseaglobal.com) هي شركة تطوير عقاري متكاملة رأسياً تتمتع بمحفظة متنوعة عبر السياحة والسكن والتجارب والبنية التحتية والنقل والرعاية الصحية والخدمات.

تتضمن هذه المحفظة وجهات سياحية فاخرة تعتمد على السياحة المتجددة، مثل مشروع البحر الأحمر الذي بدأ في استقبال الضيوف عام 2023، ومنتجع ثول الخاص الذي افتتح في عام 2024. ولم تقتصر جهود الشركة على تطوير الوجهات السياحية فحسب، بل عُهد إليها أيضاً بأعمال تجديد مطار الوجه، التي تركِّز على تحديث مبنى المطار والبنية التحتية القائمة، وبناء مبنى دولي جديد.

تعد البحر الأحمر الدولية إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة ركيزة أساسية في رؤية المملكة لتنويع اقتصادها. ومن خلال محفظتها المتنامية من الوجهات والشركات التابعة والأعمال التجارية، تسعى البحر الأحمر الدولية إلى قيادة العالم نحو مستقبل أكثر استدامة، مؤكدةً كيف يمكن للتنمية المسؤولة أن تعزز المجتمعات، تدفع عجلة التنمية المسؤولة وتحسن البيئة.

عن شركة “بي أوند”

تٌعد “بي أوند” أول شركة طيران فاخرة متخصصة في السفر الترفيهي على مستوى العالم، مقدمة تجربة سفر فريدة ومترفة مصممة للمسافرين الذين يسافرون للاسترخاء، والاستكشاف، وإعادة التواصل. وتركّز الشركة على راحة المقاعد المسطحة بالكامل، والرفاهية المترفة، والخدمات المستوحاة من الوجهة، لتدعو الضيوف لاكتشاف مقصورتها المميزة وكل جانب من جوانب الرحلة مُنسّق بعناية ليجمع بين الهدوء، والاهتمام، والفخامة المصممة بعناية على ارتفاع 30,000 قدم في السماء.

عن مطار البحر الأحمر الدولي

يعد مطار البحر الأحمر الدولي جزءاً لا يتجزأ من وجهة البحر الأحمر السياحية الفاخرة والمتجددة، والتي تم تطويرها من قبل البحر الأحمر الدولية. تقع الوجهة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، وقد صُمّمت لتضع معايير جديدة في السياحة المستدامة، مع مزج الحفاظ على البيئة مع الضيافة ذات مستوى عالمي. يقع مطار البحر الأحمر الدولي على بُعد 90 كيلومتراً من جنوب الوجه، ويتميز بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني مسافر، ويبعد ثماني ساعات عبر الطيران من 85% من سكان العالم. ويُعد المطار البوابة الرئيسية للرحلات الداخلية والدولية، موفراً وصولاً سلساً للمسافرين إلى وجهة البحر الأحمر وقد استوحي تصميم المطار من تشكيلات الصحراء والواحة الخضراء والبحر، وقد صممته شركتا + فوستر وشركاه. ويدار المطار من قبل شركة daa العالمية, وهي شركة رائدة عالمياً في إدارة المطارات والاستشارات والاستثمار لمزيد من المعلومات عن مطار البحر الأحمر الدولي، يُرجى زيارة: www.rsiairport.sa.

