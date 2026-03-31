​​​​​الرياض، أعلنت "البحر الأحمر الدولية"، الشركة المطوّر لأكثر الوجهات السياحية طموحاً في العالم، عن حصولها على شهادة "الوجهات السياحية المستدامة" المعترف بها دولياً من منظمة "إيرث تشيك" (EarthCheck) لوجهة "البحر الأحمر"؛ لتصبح بذلك أول وجهة في السعودية تنال هذا التكريم المرموق.

وتُمنح هذه الشهادة للوجهات التي تُظهر ريادة حقيقية في مجال السياحة المستدامة، حيث تقيس أداء الوجهة بشكل شامل على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ولا تقتصر على تقييم الفنادق أو المعالم السياحية بشكل منفصل. ويعني ذلك أن كل عنصر في وجهة "البحر الأحمر" - بدءاً من مراحل التصميم والتشغيل، وصولاً إلى مبادرات الحفاظ على البيئة والأثر الملموس على أهالي مناطق البحر الأحمر - قد خضع لتقييم دقيق من قِبل مدققين مستقلين من جهات خارجية.

وأوضح رائد البسيط، رئيس الأداء البيئي والاستدامة في "البحر الأحمر الدولية"، أن برنامج "إيرث تشيك" للوجهات المستدامة يحظى باعتراف عالمي بفضل منهجيته الصارمة القائمة على الحقائق العلمية؛ حيث يجسد الحصول على هذه الشهادة التزام الشركة بوضع معايير عالمية جديدة، ويؤكد أن نهجها يحقق أثراً حقيقياً وملموساً لصالح الإنسان والطبيعة.

وسلّط تقرير "إيرث تشيك" الضوء على تفوق الشركة في عدة مجالات تجاوزت فيها معايير أفضل الممارسات العالمية، شملت كفاءة استخدام الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة، مدعومة بقرار الشركة تشغيل الوجهة بالكامل باستخدام الطاقة المتجددة على مدار الساعة. كما أشاد التقرير بمعدل توفير المياه في الوجهة بفضل الحد الأدنى من الري لتنسيق المساحات الطبيعية، وانخفاض مستويات النفايات المرسلة إلى المدافن بنسبة تقارب 75% مقارنة بمعايير أفضل الممارسات المعتمدة لدى المنظمة.

كما أبرز التدقيق عدداً من المبادرات التي تنفذها "البحر الأحمر الدولية" بما يتجاوز أفضل الممارسات لصالح أهالي مناطق البحر الأحمر، ومنها برامج تطوير المهارات والتعليم مثل "برنامج اللغة الإنجليزية للسياحة" الذي يزوّد أبناء المنطقة بالمهارات اللازمة لاغتنام الفرص المهنية في القطاع. وأشار التقرير أيضاً إلى تطبيق "جوار" التابع للشركة، والذي يوفر منصة تواصل تفاعلية لمشاركة فرص العمل والفعاليات والبرامج، إلى جانب كونه قناة تتيح للسكان تقديم ملاحظاتهم ومشاركة وجهات نظرهم.

ومن جانبه، أكد ستيوارت مور، الرئيس التنفيذي ومؤسس "إيرث تشيك"، أن "البحر الأحمر الدولية" تُعد من الروّاد في مجال السياحة المتجددة، وهو ما تجلى بوضوح من خلال مبادرات تتجاوز متطلبات الامتثال، بما في ذلك حماية السلاحف البحرية في البحر الأحمر، وتقديم دعم عملي للفرص الاقتصادية لأهالي مناطق البحر الأحمر، فضلاً عن كونها أكبر وجهة في العالم تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة.

وستخضع وجهة "البحر الأحمر" لعملية تدقيق سنوية ابتداءً من الآن، وفي حال تمكنت من إثبات تحقيق تحسن مستمر خلال السنوات العشر المقبلة، فسيتم تصنيفها كوجهة حاصلة على الشهادة البلاتينية، وهو تكريم لم تحققه سوى وجهتين فقط على مستوى العالم حتى الآن.

والجدير بالذكر أن "البحر الأحمر الدولية" استقبلت أول ضيوفها في عام 2023، وتدير اليوم 10 منتجعات، بالإضافة إلى مطار "البحر الأحمر الدولي" الذي يستقبل رحلات منتظمة من الرياض وجدة وميلانو ودبي والدوحة. كما شهدت جزيرة "شورى"، القلب النابض لوجهة "البحر الأحمر"، افتتاح أول منتجعاتها واستقبال زوارها العام الماضي، لتنضم إلى مرافق الوجهة التي تضم ملعب "شورى لينكس" للغولف المكون من 18 حفرة للبطولات.

نبذة عن "البحر الأحمر الدولية"

تُعد "البحر الأحمر الدولية" (www.redseaglobal.com) شركة تطوير عقاري متكاملة رأسياً، وتمتلك محفظة متنوعة تشمل قطاعات السياحة، والمشاريع السكنية، والتجارب، والبنية التحتية، والنقل، والرعاية الصحية، والخدمات.

وتضم محفظة الشركة وجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا" الفاخرتين للسياحة المتجددة؛ حيث بدأت "البحر الأحمر" استقبال طلائع زوارها في عام 2023، فيما تمضي "أمالا" قُدماً في خططها لاستقبال أول ضيوفها في عام 2026. وبالإضافة إليهما، افتتحت الشركة منتجع "ثول الخاص" في عام 2024، كما أُوكلت إليها أعمال تطوير "مطار الوجه"، والتي تركز على تحديث الصالة الحالية والبنية التحتية، وبناء صالة دولية جديدة.

وتجسّد "البحر الأحمر الدولية"، بوصفها إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ركيزة أساسية في طموح السعودية لتنويع اقتصادها. ومن خلال محفظتها المتنامية من المشاريع والشركات التابعة، تسعى الشركة لقيادة العالم نحو مستقبل أكثر استدامة، لتُظهر كيف يمكن للتطوير المسؤول أن ينهض بالمجتمعات، ويدعم الاقتصادات، ويعزز البيئة.

-انتهى-

#بياناتشركات