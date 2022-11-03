"البحري بولوريه للخدمات اللوجستية" تصبح شركة تابعة ومملوكة بالكامل لإحدى قطاعات أعمال البحري عقب الاستحواذ على نسبة 40% من رأس المال

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "البحري" الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، أن إحدى قطاعات أعمالها، "البحري للخدمات اللوجستية"، وقّعت اتفاقية استحواذ مع شركة "بولوريه لوجستيك"، وهي إحدى أكبر شركات النقل والخدمات اللوجستية في العالم، تحصل بموجبها على حصتها البالغة 40 بالمئة من أسهم شركة "البحري بولوريه للخدمات اللوجستية".

وبعد إتمام الصفقة المقترحة، ستصبح شركة "البحري بولوريه للخدمات اللوجستية" تابعة ومملوكة بالكامل لشركة البحري وسيتم إعادة تسميتها "البحري للخدمات اللوجستية"، وذلك عقب موافقة مجلس الإدارة والمساهمون في شركة "البحري" على صفقة الاستحواذ.

وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد بن علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة "البحري": "استطاعت شركة "البحري بولوريه للخدمات اللوجستية" منذ تأسيسها في عام 2017، من تعزيز مكانتها العالمية في مجال خدمات الشحن، مستفيدة من الخبرات الرائدة والمكانة المتميزة لكل من شركتي "البحري" و"بولوريه لوجستيك". ويسعدنا توقيع اتفاقية الاستحواذ على بقية أسهم الشركة من أجل تعزيز التكامل والمساعدة في تحقيق أوجه التآزر. وسيشكّل انتقال شركة "البحري بولوريه للخدمات اللوجستية" لتصبح تابعة ومملوكة بالكامل لقطاع "البحري للخدمات اللوجستية"، نقلة نوعية وبداية مرحلة جديدة من التوسّع والنمو، بينما نواصل تعزيز قدراتنا في تقديم حلول لوجستية مستقلة ومتكاملة الخدمات لعملائنا".

وسيواصل قطاع "البحري للخدمات اللوجستية" وشركة "بولوريه لوجستيك" شراكتهما بموجب اتفاقية وكالة عالمية للاستمرار في خدمة العملاء الحاليين والمستقبليين. وتهدف هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى الشركتين لتطوير حلول وخدمات للعملاء المحليين والدوليين.

يذكر أن شركة "البحري بولوريه للخدمات اللوجستية" التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها، توفّر مجموعة من الخدمات العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد للشركات المحلية والدولية العاملة في المملكة العربية السعودية. كما تدير الشركة ساحة للحاويات وتقدم خدمات تخزين ذات قيمة مضافة في مدينة جدة.

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