عجمان، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت "الاتحاد للماء والكهرباء"، الجهة الاتحادية المسؤولة عن تزويد إمارات الشمال بخدمات الماء والكهرباء، اتفاقية استراتيجية مع مصرف عجمان بهدف تعزيز التعاون بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تعكس هذه الاتفاقية التزام "الاتحاد للماء والكهرباء" بتنفيذ خططها التنموية طويلة الأمد، مع التركيز على تعزيز مرونة البنية التحتية، وترسيخ الاستدامة، وضمان كفاءة تنفيذ المشاريع الحيوية.

شهد مراسم التوقيع كل من سعادة المهندس يوسف أحمد العلي، الرئيس التنفيذي لـ "الاتحاد للماء والكهرباء"، وسعادة مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، بحضور عدد من كبار المسؤولين من المؤسستين.

وقال سعادة المهندس يوسف أحمد العلي، الرئيس التنفيذي لـ "الاتحاد للماء والكهرباء": "يمثّل التعاون مع مصرف عجمان خطوة استراتيجية تواكب مهمتنا في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية في إمارات الشمال. ومن خلال توحيد الرؤية المالية مع الكفاءة التشغيلية، نعزز قدرتنا على تقديم خدمات مستدامة وجاهزة لمتطلبات المستقبل، بما يلبي تطلعات المجتمعات التي نخدمها".

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير أطر تمويل مبتكرة تساهم في إنجاز المشاريع الاستراتيجية في توقيتاتها المحددة، مع التأكيد على التزام الطرفين بالمرونة المؤسسية، والتميّز التشغيلي، والنمو المستدام.

من جانبه، قال سعادة مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان:"تجسّد شراكتنا مع "الاتحاد للماء والكهرباء" أهمية التوافق بين المؤسسات الوطنية التي تعمل ضمن رؤية موحدة. وفي مصرف عجمان، نؤمن بدورنا في تمكين البنية التحتية التي تدعم مسيرة التنمية طويلة الأمد في الدولة، وتوفّر قيمة مستدامة للمجتمع، وتُرسي الأسس لمستقبل الأجيال القادمة".

وتسلّط هذه الاتفاقية الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الاستراتيجية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الدولة.



نبذة عن مصرف عجمان:

