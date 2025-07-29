تُتيح الشراكة الوصول إلى أكثر من 137 وجهة برازيلية، بما في ذلك ساو باولو وسلفادور وريسيفي

سيتمكن أعضاء Azul Fidelidade من السفر عبر شبكة الاتحاد المتنامية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، والخطوط الجوية البرازيلية أزول اتفاقية شراكة لبرنامجي الولاء الخاصين بهما. تُمكّن هذه الاتفاقية أعضاء برنامجي ضيف الاتحاد وAzul Fidelidade من كسب واستبدال أميالهم على أيٍّ من الشركتين.

يُمكن لأعضاء ضيف الاتحاد استبدال أميالهم على الرحلات الجوية، والإقامات الفندقية حول العالم، والعطلات، أو التسوق من مجموعة متنوعة من المنتجات في متجر مكافآت البرنامج. أما أعضاء برنامج Azul Fidelidade فيمكنهم استبدال أميالهم على الإقامات الفندقية، تأجير السيارات، ومختلف البضائع والخدمات المتوفرة على متجر البرنامج Azul Fidelidade Shopping.

في هذه المناسبة، تحدّث مارك بوتر، المدير الإداري لبرنامج ضيف الاتحاد بالقول: "يُعدّ توقيع اتفاقية برنامج الولاء مع الخطوط الجوية البرازيلية أزول حدثًا هامًا ومثيرًا لبرنامج ضيف الاتحاد، حيث تُتيح هذه الشراكة لأعضائنا الاستفادة من شبكة أزول الواسعة وكسب واستبدال أميالهم عند استكشاف وجهات في الأمريكيتين. كما نتطلع إلى الترحيب بأعضاء Azul Fidelidade على متن رحلات الاتحاد للطيران، لنُبرز ضيافتنا الإماراتية الأصيلة، ونُتيح لهم إمكانية كسب أو استبدال أميالهم عند اختيارهم السفر عبر شبكتنا العالمية المتنامية، إضافة إلى نقل المزيد من السياح إلى أبوظبي."

تُحدث هذه الشراكة نقلة نوعية في كيفية استكشاف أعضاء برنامج ضيف الاتحاد لأمريكا الجنوبية، حيث يُمكنهم الآن استخدام أميالهم لزيارة العواصم الثقافية البرازيلية - من شوارع ساو باولو الصاخبة إلى سحر سلفادور الاستعماري وشواطئ ريسيفي، إلى جانب وجهات شهيرة على شبكة أزول مثل فورت لودرديل وأورلاندو وكوراساو، ما يخلق المزيد من الفرص للسفر عبر الأميركيتين.

أما أعضاء Azul Fidelidade، فتفتح هذه الشراكة لهم آفاقًا جديدة لشبكة الاتحاد للطيران سريعة التوسع، ليتمكنوا من كسب أميال لاستكشاف وجهات آسيوية ناشئة، بما في ذلك شواطئ كرابي الخلابة، ومدينة بنوم بنه النابضة بالحياة، وتايبيه المثيرة.

وعلّقت كريستينا يوشيدا، مديرة برنامج Azul Fidelidade، بالقول: "نحن متحمسون لفتح الباب أمام ضيوفنا لاستكشاف الوجهات المذهلة التي تقدمها الاتحاد للطيران في الشرق الأوسط وآسيا، والترحيب بأعضاء جدد لزيارة البرازيل. وتعزز هذه الشراكة التزام أزول بتقديم المزيد من المكافآت العالمية بالتعاون مع شركات تشتهر بالتميز في الخدمات وتجربة العملاء."

وتنطلق هذه الشراكة في الوقت الذي تواصل فيه الشركتان توسيع شبكتيهما. فقد أعلنت الاتحاد مؤخرًا عن إطلاق رحلاتها إلى 27 وجهة جديدة خلال عام 2025 لتتخطى 100 وجهة مذهلة حول العالم، بينما تحتفظ أزول بأكبر شبكة محلية في البرازيل مع أكثر من 137 وجهة.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة.

نبذة عن شركة طيران أزول البرازيلية

تُعد شركة أزول ش.م. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: AZUL4، B3) أكبر شركة طيران في البرازيل من حيث عدد رحلات المغادرة والوجهات التي تخدمها، حيث تُقدم أكثر من 800 رحلة يومية إلى 137 وجهة. بأسطول تشغيلي يضم حوالي 200 طائرة وأكثر من 15,000 فرد من طاقم العمل، تُشغّل الشركة شبكة من 250 خطًا مباشرًا. صُنّفت أزول كثاني أكثر شركة طيران التزامًا بالمواعيد في العالم عام 2023 من قِبل شركة سيريوم، الشركة الرائدة في تحليلات الطيران. وفي عام 2020، حازت أزول على لقب أفضل شركة طيران في العالم من قِبل تريب أدفايزر، لتكون بذلك أول شركة طيران برازيلية تفوز بالمركز الأول في جوائز اختيار المسافرين.

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