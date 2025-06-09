أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أطلقت الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإثيوبية اتفاقية المشاركة لتعزيز الربط بين أفريقيا وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط، وزيادة فرص السفر العالمية للضيوف، مع انطلاق المبيعات اليوم.

وستبدأ الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها من مطار أديس أبابا بولي الدولي (ADD) إلى مطار زايد الدولي في أبوظبي (AUH) في 15 يوليو، فيما ستُطلق الاتحاد للطيران رحلات يومية إلى أديس أبابا اعتبارًا من 8 أكتوبر.

وتعتبر هذه الخطوة الأولى قبل إطلاق المشروع المشترك الرائد الذي تم الاتفاق عليه بين الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإثيوبية في مارس 2025، والذي سيتيح فرصًا أكبر للسفر للمسافرين عبر الشبكتين.

تهدف اتفاقية المشاركة بالرمز إلى تسهيل تجربة السفر للضيوف، من خلال إجراء حجز واحد وتخليص معاملات السفر مرة واحدة ما يسمح بنقل أمتعتهم بسهولة إلى وجهتهم النهائية.

في هذه المناسبة، صرّح آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: "من خلال شبكاتنا المشتركة، نفتح آفاقًا جديدة لضيوفنا للسفر السلس عبر أفريقيا وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط. وستعزز سهولة الربط عبر أبوظبي وأديس أبابا مرونة في تواقيت الرحلات لنقّدم تجارب سفر لا مثيل لها لضيوف الشركتين، إضافة إلى تشجيع التجارة والسياحة."

وبموجب هذه الشراكة، يمكن لركاب الخطوط الجوية الإثيوبية حجز رحلاتهم من أي نقطة مغادرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، والاستفادة من شبكة الخطوط الجوية الإثيوبية الأفريقية الواسعة مع رحلات ربط عبر أديس أبابا إلى 55 وجهة في 33 دولة، بما فيها عنتيبي، كينشاسا، كيغالي، لوساكا وشلالات فكتوريا مما يوسع خيارات سفرهم في جميع أنحاء القارة.

في الوقت نفسه، يمكن لمسافري الخطوط الجوية الإثيوبية حجز رحلات ربط على متن رحلات الاتحاد للطيران عبر أبوظبي إلى 20 وجهة رئيسية في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط، بما في ذلك سيدني وكرابي وكولومبو وبنوم بنه.

وفي إطار التزامها بتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي في أفريقيا، تعمل الاتحاد للطيران على توسيع شبكتها بشكل كبير في عام 2025، من خلال تقديم وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات لتعزيز الروابط عبر القارة الإفريقية.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة.

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