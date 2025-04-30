ستُشغّل الاتحاد طائرتها الجديدة من طراز A321LR على وجهاتها التايلاندية الأربعة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - وقّعت الاتحاد للطيران مذكرة تعاون مع هيئة السياحة في تايلاند لتعزيز العلاقة بين مملكة تايلاند والناقل الوطني لدولة الإمارات، وذلك خلال معرض سوق السفر العربي 2025.

وتهدف الاتفاقية إلى الترويج للسياحة في تايلاند عبر شبكة الاتحاد العالمية الواسعة. وتماشياً مع رسالة الاتحاد في تقديم تجارب سفر استثنائية، ستشهد مذكرة التعاون دعم كلا الجهتين لتجارب سفر عالية الجودة في تايلاند من خلال الأنشطة ترويجية مشتركة.

في هذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "تُعد تايلاند سوقًا بالغة الأهمية بالنسبة للاتحاد للطيران، ويتجلى ذلك في توسعنا المستمر في السوق مع وجهتين جديدتين هذا العام، بالإضافة إلى مذكرة التعاون هذه مع هيئة السياحة في تايلاند لتعزيز السفر الترفيهي. ستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز علاقتنا مع مملكة تايلاند ومكانة الاتحاد في السوق، مما يعزز التزامنا بتقديم تجارب سفر استثنائية."

من جهتها، صرّحت تاباني كياتفايبول، محافظ هيئة السياحة في تايلاند بالقول: "تمثّل شراكتنا مع الاتحاد علامة فارقة في تعزيز مكانة تايلاند كوجهة عالمية مفضلة. بفضل شبكة الاتحاد الواسعة وخدماتها العالمية المستوى، نحن على ثقة من أن هذا التعاون سيُلهم المزيد من المسافرين لاستكشاف الثقافة الغنية والجمال الطبيعي والمنتجعات الصحية في تايلاند. معًا، نهدف إلى تقديم تجارب لا تُنسى وتعزيز جاذبية تايلاند كوجهة سياحية عالمية مفضلة على مدار العام."

أعلنت الاتحاد للطيران العام الماضي عن إضافة وجهتين جديدتين في تايلاند، من بين 16 وجهة جديدة ستطلقها هذا العام. ستبدأ العمليات إلى كرابي وشيانغ ماي في أكتوبر ونوفمبر على التوالي، مما سيعزز حضور الشركة في السوق، إلى جانب الوجهات الحالية إلى بانكوك وفوكيت. تُسهّل شبكة الاتحاد العالمية الواسعة وبواباتها الأربع في تايلاند على المسافرين بغرض الترفيه السفر مباشرةً إلى وجهات عطلاتهم المفضلة في تايلاند، مما يدعم السياحة في السوق على نطاق عالمي.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

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