أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - تواصل الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، توسيع أسطولها مع تأكيد طلبية شراء 28 طائرة بوينغ عريضة البدن. فمنذ عام 2023، تعمل الشركة على تنمية أسطولها بشكل مطرد في إطار استراتيجية طويلة الأجل لمضاعفة حجم الأسطول بحلول عام 2030. ويعكس هذا الطلب الأخير نهج الاتحاد للطيران المستمر في مواءمة أسطولها مع احتياجات الشبكة والاحتياجات التشغيلية المتزايدة.

تتضمن الاتفاقية طائرات بوينغ 787 وبوينغ 777X، التي تعمل بمحركات جنرال إلكتريك وتدعمها حزمة من خدمات الصيانة. ومن المتوقع أن تنضم هذه الطائرات إلى الأسطول اعتبارًا من عام 2028، لتدعم خطط الاتحاد الحالية للنمو في مجال النقل والكفاءة التشغيلية وتجربة الضيوف.

تعليقاً على هذا الموضوع، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران قائلاً: "يعكس هذا الالتزام نهجنا في إدارة أسطولنا بعناية والتوسع بما يتماشى مع الطلب وخطط شبكتنا طويلة الأجل. منذ عام 2023، أجرينا إضافات مستمرة على أسطولنا، وتضمن هذه الخطوة الأخيرة استمرارنا في تلبية متطلباتنا المستقبلية".

وتعمل الاتحاد للطيران حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على خطة مفصلة سترتكز عليها استراتيجية الشركة حتى عام 2035. وستشكل طائرات بوينج الإضافية جزءًا من خارطة الطريق المتطورة هذه، مما يضمن وضع الشركة في مكانة جيدة لتقديم تجارب استثنائية لضيوفها واستمرارها في تحقيق الاستدامة المالية الذاتية.

وتابع نيفيس: "تعكس هذه الإضافة استثمار أبوظبي المستمر في قطاع الطيران كعامل تمكين رئيسي للتواصل والسياحة والتجارة. ويدعم النمو المستمر للاتحاد للطيران فرصًا اقتصادية أوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها".

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

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