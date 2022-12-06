الشركة توفر رحلتي شحن أسبوعياً بين الوجهتين اعتباراً من 8 ديسمبر القادم.

الشركة تسيّر 79 رحلة إلى الهند و11 رحلة إلى الصين أسبوعياً بسعة إجمالية تبلغ حوالي ألفي طن.

إضافة تشيناي إلى محفظة وجهات الاتحاد للشحن يدعم سوق الهند المزدهر، والذي شهد زيادة في عمليات التصنيع والإنتاج الصناعي بعد الأزمة الصحية العالمية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن تعزيز التزامها تجاه الأسواق الصينية والهندية من خلال تسيير رحلتي شحن أسبوعياً من شنغهاي إلى أبوظبي مروراً بمدينة تشيناي، اعتباراً من 8 ديسمبر القادم.

وتوفر خدمة الشحن الإضافية، المزيد من السعة في اثنين من الأسواق الرئيسية في العالم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مارتن درو، نائب الرئيس الأول لشؤون المبيعات العالمية والشحن في مجموعة الاتحاد للطيران: "يشهد السوق الهندي ازدهاراً في الوقت الحالي، كما تشهد مستويات الإنتاج الصناعي وعمليات التصنيع في الدولة نمواً ملحوظاً مدفوعةً بارتفاع معدلات تصنيع الآلات والمعدات والمركبات الآلية والمعادن وغيرها. وفي إطار التزامها بدعم هذا السوق الرئيسي، أطلقت الاتحاد للشحن رحلات شحن من تشيناي لتلبية طلب العملاء المتنامي في المنطقة".

ويأتي توسيع شبكة الاتحاد للشحن من الوجهات العالمية بعد قرار الشركة بتسيير رحلتين مباشرتين أسبوعياً إلى مدينة جوانزو، لتصبح الاتحاد للشحن أول شركات النقل الجوي العالمية التي تسيّر رحلات شحن وركاب طويلة إلى أبرز ثلاث وجهات صينية، وهي شنغهاي وبكين وجوانزو، منذ بدء الأزمة الصحية العالمية.

وتواصل الاتحاد للشحن توسيع شبكتها العالمية لإضافة وجهات ورحلات جديدة مع العمل على تحسين استخدام الطائرات لدعم المسارات التجارية الرئيسية وتلبية متطلبات العملاء.

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لمحة عن الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشحن عبر خمس قارات رئيسية. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات نقل الحيوانات الحية والسلع الخطرة والأشياء والسلع الثمينة والهشة والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل منتجات سلسلة التبريد في السوق (التي تتماشى مع معايير شهادات مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تشمل شهادات الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والمواد سريعة التلف والحيوانات الحية).

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للتواصل الإعلامي:

المسؤول الإعلامي لدى مجموعة الاتحاد للطيران

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كريستينا بوستوك، آي إتش سي (الاتحاد للشحن)

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