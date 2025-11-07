يأتي إطلاق الهوية الجديدة بهدف تحسين كفاءة العمليات، وتعزيز التكامل بين وحدات الأعمال، وتقديم مستوى أعلى من الخدمات للشركاء والعملاء .

استناداً إلى الخبرة العريقة لشركة الاتحاد لخدمات المطار على مدار عدة عقود، ستواصل فيلورا أداء دور محوري في دعم مطارات أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد لقطاع الطيران والخدمات المتخصصة.

أبوظبي: أعلنت شركة الاتحاد لخدمات المطار (EAS) عن إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة تحت اسم "فيلورا"، والتي توحّد تحت مظلتها ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل خدمات المناولة الأرضية، والشحن والخدمات اللوجستية، والخدمات الأمنية. ويأتي هذا التحول كخطوة محورية ضمن مسيرة تطوير خدمات الطيران في أبوظبي، بما يسهم في تعزيز التكامل بين مختلف وحدات الأعمال، ورفع كفاءة العمليات، وترسيخ نهج يركز على الشركاء والعملاء.

توحّد "فيلورا" هذه الخدمات الأساسية ضمن منصة متكاملة لتقديم حلول طيران شاملة تُعزّز الكفاءة والابتكار وجودة الخدمة، كما تعكس الهوية الموحدة نهجاً استراتيجياً في سبيل تحسين العمليات وتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز التنسيق بين مختلف وحدات الأعمال، وتقديم قيمة مضافة للشركاء والعملاء من خلال خدمات أكثر تميّزاً.

ومن جانبه، أوضح جبران البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيلورا": "يُشكّل إطلاق فيلورا إنجازاً هاماً يستند إلى النجاحات البارزة والأسس الراسخة التي أرستها الاتحاد لخدمات المطار وجهودها الاستثنائية على مدى العقود الأربعة الماضية، مما يتيح لنا مواصلة مسيرة التميز والانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور. تنطلق فيلورا برؤية واضحة لمواصلة ريادتنا العالمية في قطاع خدمات الطيران، ومن خلال توحيد خدماتنا المختلفة تحت علامة تجارية واحدة، نهدف إلى تقديم تجربة أفضل لجميع عملائنا وشركائنا، مع التزامنا الدائم بالارتقاء بكل رحلة وتعزيز كفاءة الأداء. كما نسعى إلى ترسيخ معايير جديدة للتميز والمساهمة في دعم منظومة الطيران في إمارة أبوظبي وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد لقطاع الطيران."

واستنادًا إلى الخبرة الراسخة والإرث العريق لشركة الاتحاد لخدمات المطار، ستواصل "فيلورا" لعب دور محوري في دعم مطارات أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد لقطاع الطيران. وتؤكد الشركة التزامها بالارتقاء بالقطاع من خلال التميز التشغيلي، والابتكار، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر بما يتماشى مع الطموحات الاقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي.

ومع إطلاق الهوية الجديدة، تتولى "فيلورا" الإشراف على العمليات اليومية عبر عدة قطاعات أعمال، مدعومة بفريق متنوع وذو خبرات عالية يضم أكثر من 5,000 موظف يعملون على تقديم مستويات استثنائية من الخدمة والموثوقية للشركاء والعملاء.

نبذة عن فيلورا:

انطلقت فيلورا بهوية مؤسسية جديدة تحت مظلة "القابضة" (ADQ)، بهدف تعزيز وتطوير قطاع خدمات الطيران في إمارة أبوظبي، حيث تجمع تحت مظلتها ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل خدمات المناولة الأرضية، والشحن والخدمات اللوجستية، والخدمات الأمنية، من خلال قوة عاملة تضم أكثر من 5000 موظف. وتُمثل فيلورا امتداداً لمسيرة تمتد لأكثر من أربعة عقود من التميز في تقديم خدمات الطيران المتكاملة، مستفيدةً من الخبرات والنجاحات المتراكمة عبر السنوات. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول طيران عالمية المستوى تضمن تجارب آمنة ومتميزة للمسافرين والبضائع والسلع عالية القيمة يومياً. وإلى جانب مساهمتها في دعم الاقتصاد المحلي، تلتزم فيلورا بإعادة تعريف معايير خدمات الطيران عالمية المستوى، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة على الساحة الدولية في هذا القطاع الحيوي.

