الموافقة تؤكد التزام بنك الإمارات دبي الوطني تجاه الاقتصاد الهندي المتنامي، وتتيح للبنك فتح قنوات جديدة لتدفقات رأس المال بين الهند والشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن حصولها على الموافقة التنظيمية على ترخيص تقديم الخدمات المصرفية التجارية من الفئة الأولى من هيئة تنظيم الأسواق المالية الهندية (SEBI)، الجهة المنظمة للسوق في الهند، لتصبح بذلك أول مؤسسة مصرفية استثمارية في الشرق الأوسط تحصل على ترخيص من الفئة الأولى.

ويتيح هذا الترخيص لشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال" تقديم مجموعة كاملة من خدمات أسواق رأس المال في الهند، والتي تغطي كامل مراحل معاملات الخدمات المصرفية الاستثمارية، بما في ذلك العمل كمقدم خدمات مصرفية تجارية ومدير اكتتاب في اكتتابات أسواق رأس مال الأسهم - الاكتتابات العامة الأولية والاكتتابات اللاحقة وعمليات الإصدارات المؤسسية المؤهلة - بالإضافة إلى العمل كمنظم في عمليات الإصدارات المحلية لأسواق رأس مال الدين.

وتتيح هذه الموافقة لشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال" توسيع حضورها في أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم وتقديم خدمات مصرفية استثمارية مصممة خصيصاً لتلائم العملاء وظروف السوق الهندي، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المحلية.

وتعمل شركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال الهند الخاصة المحدودة" المسجلة في مومباي، كامتداد لمنصة الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية لشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال" في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بتواجد محلي وحوكمة قوية ومجلس إدارة يضم كبار المديرين التنفيذيين في البنك.

يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بواحدة من أوسع شبكات المستثمرين في المنطقة، حيث تربطه علاقات مع عدد من صناديق الثروة السيادية، والمؤسسات الإقليمية والعالمية، والمكاتب العائلية، والمجموعات المحلية الرائدة، والمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية. ويتيح هذا الترخيص لـ "الإمارات دبي الوطني كابيتال" توجيه رؤوس الأموال القادمة من الشرق الأوسط نحو الفرص المتاحة في أسواق الأسهم والسندات الهندية، حيث لا تزال المشاركة الإقليمية محدودة نسبياً على الرغم من الاهتمام الكبير بها.

وبهذه المناسبة، قال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: "يمثل الحصول على ترخيص لتقديم الخدمات المصرفية التجارية في الهند إنجازاً مهماً لشركة ’الإمارات دبي الوطني كابيتال‘ والمجموعة ككل. وستسهم قدراتنا الموسعة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في تكملة عروض البنك الشاملة بسلاسة، بما يحقق قيمة أكبر للعملاء. إننا نتمتع بعلاقات متينة مع المستثمرين في الشرق الأوسط، وبالتالي نحن في مكانة تؤهلنا لتوجيه السيولة الإقليمية إلى أسواق رأس المال الهندية، وتعزيز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كبوابة لتحفيز التدفقات العابرة للحدود".

وبحصول "الإمارات دبي الوطني كابيتال" على هذا الترخيص والدخول إلى الأسواق الهندية، تواصل الشركة تعميق علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تطورت إلى شراكة استراتيجية واسعة النطاق تشمل التجارة والاستثمار والبنية التحتية والخدمات المالية.

وتم تأكيد الموافقة التنظيمية وسط نشاط غير مسبوق في أسواق رأس المال الهندية، لا سيما في قطاع الاكتتابات العامة الأولية للأسهم الذي يشهد حالياً أحجاماً مرتفعة بشكل مستمر. في عام 2025، بلغ إجمالي أحجام أسواق رأس مال الأسهم الهندية حوالي 56 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي ما جمعته الشركات الهندية حوالي 20 مليار دولار أمريكي من خلال الاكتتابات العامة الأولية، مسجلةً بذلك وللعام الثاني على التوالي رقماً قياسياً في جمع التمويل من خلال الاكتتابات العامة الأولية، ما يضع الهند بين أكثر أسواق العالم نشاطاً في إصدار الأسهم، ويتيح فرصاً كبيرة لـ "الإمارات دبي الوطني كابيتال" للتواصل مع الجهات المُصدرة للأسهم والمستثمرين عبر مجموعة من الاكتتابات القادمة، في ظل توقعات باستمرار زخم السوق في عام 2026.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2025 بلغ مجموع أصوله 1.164 تريليون درهم (يعادل تقريباً 316.5 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 787 فرعاً إضافة إلى 4,526 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يُبرز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الاستدامة من خلال كونه أول بنك على مستوى العالم ينشر تقريراً متوافقاً مع معياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2، إلى جانب توفير تأكيد مستقل للانبعاثات الممولة، وكذلك من خلال الإصدار التاريخي لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل مصرف الإمارات الإسلامي، والمتوافقة بالكامل مع إرشادات الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم المجتمعات من خلال برنامجه التطوعي الرائد "إكستشينجر"، الذي أكمل عشرة أعوام في عام 2025، مساه

