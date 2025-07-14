الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكبر مُنتج للألمنيوم "عالي الجودة" في العالم، اليوم عن توقيع اتفاقية مع شركة بريمبو الرائدة عالمياً في حلول وصناعة أنظمة المكابح المبتكرة لزيادة توريداتها من ألمنيوم "سيليستيال" المصنوع بالطاقة الشمسية.

يسهم ألمنيوم "سيليستيال" المُصنّع في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الطاقة الشمسية،في الحد من الانبعاثات المرتبطة بصهر الألمنيوم بشكل كبير.

وتأتي هذه الاتفاقية تمديداً للتعاون القائم بين الشركتين منذ عام 2019، وبموجبها ستزيد كميات ألمنيوم "سيليستيال" الموردة من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى شركة بريمبو من أجل تصنيع أنظمة المكابح المبتكرة.

يُعتبر الألمنيوم من المعادن الرئيسية في صناعة السيارات بفضل وزنه الخفيف ومتانته ومقاومته للتآكل. وتُعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من أكبر موردي السبائك المعدنية لقطاع السيارات على مستوى العالم، بما في ذلك مجموعة BMW، والموردين الرئيسيين لشركتي مرسيدس-بنز ونيسان.

تحتل بريمبو مكانة رائدة في تصميم وتطوير وإنتاج تقنيات الكبح المبتكرة وفائقة الأداء. تأسست في عام 1961 في بيرغامو بإيطاليا، وتزود اليوم كبرى شركات السيارات حول العالم بأنظمة المكابح المتطورة، بما في ذلك السيارات عالية الأداء المخصصة للطرق العادية وسيارات السباق والدراجات النارية.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "نركز في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على التطوير والابتكار لإنتاج معادن فائقة الجودة ومنخفضة الانبعاثات تلبي تطلعات عملائنا. ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا الناجحة مع بريمبو على مدار الاعوام القادمة، وأتوجه لهم بالشكر على ثقتهم بنا وبمنتجاتنا".

من جانبها، قالت بياتريس سارتي، الرئيسة التنفيذية للمشتريات في بريمبو: "حققت بريمبو إنجازاً جديداً في مجال المشتريات، حيث تُمكّننا هذه الاتفاقية الجديدة من خفض الانبعاثات بنسبة تقارب 50% لنفس كمية الألمنيوم، ما يُعزز التزامنا المستمر بالاستدامة والمسؤولية البيئية".

وفي العام 2021، أصبحت الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم تجارياً باستخدام الطاقة الشمسية، حيث تُنسب حوالي 60% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في عملية صناعة الألمنيوم العالمية إلى توليد الكهرباء.

وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الشركات المعتمدة وفقاً للمعايير العالمية لقطاع السيارات، التي تضمن اعتماد إدارة الجودة في سلسلة توريد قطاع السيارات على مستوى العالم.

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