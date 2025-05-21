دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت اليوم الأنصاري للصرافة، الشركة الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع"، شراكة استراتيجية مع "يونيون باي إنترناشونال" الرائدة في حلول الدفع، لإطلاق خدمة "موني إكسبرس" للتحويلات الفورية إلى الصين. وبذلك تكون الأنصاري للصرافة أول شركة صرافة في منطقة مجلس التعاون الخليجي تدمج خدماتها مباشرة مع شبكة "يونيون باي"، ما يتيح لعملائها إرسال الأموال إلى الصين عبر منصة رقمية متكاملة، توفر السرعة والشفافية وسهولة الاستخدام.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات معرض "سيملس الشرق الأوسط 2025"، بحضور السيد علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات في الأنصاري للصرافة، والسيد لوبينغ زانغ، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في "يونيون باي إنترناشونال".

وبهذه المناسبة قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الأنصاري للصرافة: "نواصل في الأنصاري للصرافة ترسيخ مكانتنا كشريك معتمد وسباق في تقديم حلول رقمية متطورة للتحويلات المالية. ويُشكّل إطلاق خدمة ’موني إكسبرس’ خطوة جديدة تعزز من ريادتنا في توفير خدمات مالية رقمية آمنة وسريعة وموثوقة، تواكب تطلعات عملائنا وتساهم في كسر الحواجز التقليدية التي تواجههم عند إرسال الأموال عبر الحدود".

ومن جهته، قال لوبينغ زانغ، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "يونيون باي إنترناشونال": "يسعدنا التعاون مع الأنصاري للصرافة لإطلاق هذه الخدمة المتطورة التي تتيح للعملاء إرسال الأموال إلى الصين بكل سهولة وأمان وبأسعار واضحة ومباشرة. حيث تضمن الخدمة تثبيت سعر الصرف مقدماً وإيداع التحويل المالي مباشرة بالرنمينبي (RMB) في حساب المستلم، ما يلغي أي رسوم خفية ويوفر تجربة سلسة للمُرسل والمستلم على حد سواء".

وتتميز خدمة "موني إكسبرس" عن القنوات التقليدية بتوفير تثبيت فوري لسعر الصرف، وإيداع المبالغ مباشرة في بطاقة "يونيون باي" للمستلم بالرنمينبي الصيني دون أي رسوم بنكية أو وسطاء، ما يضمن للعملاء شفافية تامة وسرعة في استلام التحويلات المالية.

وبفضل شبكتها الواسعة التي تضم أكثر من 270 فرعاً في جميع أنحاء الدولة ومنصاتها الرقمية المتطورة، تواصل الأنصاري للصرافة تعزيز مكانتها كمزود رائد لحلول مالية مرنة ومتوافقة مع أعلى معايير الامتثال. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع "يونيون باي إنترناشونال" خطوة جديدة نحو توسيع نطاق التعاون لتطوير المزيد من الحلول الآمنة والفعّالة عبر أسواق جديدة.

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