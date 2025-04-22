دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت اليوم "الأنصاري للصرافة"، الشركة الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية"، عن تمديد شراكتها الاستراتيجية مع "فيزا"، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية.

وتمثل هذه الاتفاقية امتداداً للتعاون الراسخ بين الطرفين، والذي يركز على دفع عجلة الابتكار، ودعم الخطط التوسعية، والارتقاء بتجربة العملاء من خلال توفير حلول مدفوعات رقمية وخدمات بطاقات متطورة.

وعلى مدار الخمسة أعوام الماضية، أثمرت هذه الشراكة عن العديد من الإنجازات، أبرزها النمو الكبير في قاعدة حاملي البطاقات مسبقة الدفع، والتكامل السلس لتقنيات الدفع الرقمية، إضافةً إلى تنفيذ استراتيجيات متقدمة للحد من الاحتيال باستخدام حلول الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "فيزا". وتم أيضاً إطلاق مبادراتٍ مشتركة لتعزيز الثقافة المالية وتمكين المجتمعات، مما أسهم في ترسيخ المكانة الرائدة للشركتين في مسار تحول قطاع المدفوعات.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: "يتجاوز تحالفنا مع «فيزا» مفهوم الشراكة التقليدية، إذ يعكس التزاماً مشتركاً بالنمو المستدام، والابتكار التكنولوجي، ونهج التركيز على العملاء. ونؤكد مواصلة عملنا الدؤوب المبني على هذه الأسس المتينة لنشارك معاً في تشكيل مستقبل حلول المدفوعات الذكية".

وقالت سليمة غوتييفا، نائب رئيس "فيزا" والمدير الإقليمي للشركة بدولة الإمارات: "يُمثّل تمديد شراكتنا مع "الأنصاري للصرافة" محطةً بارزة في رحلة «فيزا» نحو إحداث نقلةٍ نوعية في مشهد التحويلات المالية في دولة الإمارات، عبر توظيف أحدث الحلول لتعزيز مستويات الأمان والكفاءة. ويتيح لنا هذا التعاون المضي قُدُماً في تقديم تجربةٍ أكثر كفاءة وموثوقية للمستهلكين، بما يمهّد الطريق أمام مستقبلٍ أكثر ديناميكية في عالم المدفوعات الرقمية".

ويجسّد هذا التعاون الالتزام المشترك للطرفين بالارتقاء بأمان وشمولية وسلاسة آليات الدفع، حيث تحرص "الأنصاري للصرافة" و"فيزا" على استكشاف آفاق وفرص جديدة للقطاع، وتعزيز القيمة المضافة ضمن منظومة الخدمات المالية عبر التركيز على التحول الرقمي واعتماد تقنيات الجيل الجديد من حلول الدفع.

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