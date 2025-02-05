بحضور معالي الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل، والاستاذ وائل حنفى، نائب الرئيس التنفيذي لـلشركة المصرية للاتصالات افتتحت شركة السويدي لكابلات الاتصالات مصنعها الجديد في مدينة السويدي الصناعية "إندستريا شرق" بمدينة العاشر من رمضان، والذي يعد أكبر مصنع في الشرق الأوسط وذلك في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز قطاع الاتصالات ودعم الصناعة المحلية.

وشهد الافتتاح حضور كل من المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، والمهندس محمد السويدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لقطاع الأسلاك والكابلات، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية والمهندس محمد أمين، المدير العام لمصنع السويدي لكابلات الاتصالات، إلى جانب كبار المسؤولين في قطاع الصناعة والاتصالات.

وبهذه المناسبة، علق المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية: "نحن فخورون بأن تكون مدينة السويدي الصناعية "إندستريا شرق" الوجهة المختارة لاحتضان أكبر مصنع لكابلات الاتصالات في الشرق الأوسط. هذا الاستثمار الضخم يعكس الثقة الكبيرة التي تضعها مجموعة السويدي في كفاءة بنيتنا التحتية، وجودة خدماتنا، وبيئتنا الاستثمارية الداعمة للنمو الصناعي. نحن ملتزمون بمواصلة تطوير منظومتنا الصناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يعزز من جاذبية مصر كوجهة رئيسية للاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، ويدعم خطط التحول الرقمي والتنمية المستدامة."

وأضاف المهندس أحمد السويدي، أن هذا المصنع يمثل إضافة نوعية لصناعة الاتصالات في مصر، كأول مصنع في مصر و الشرق الأوسط لحلول الاتصالات المتكاملة حيث يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال توطين العديد من منتجات وحلول الاتصالات باعتبارها احد السلع الاستراتيجية في التحول الرقمي و مراكز البيانات و منظومة المدن الذكية و النقل الذكى والذكاء الاصطناعي و شبكات الاتصالات بالإضافة الى تصدير 50% من الطاقة الإنتاجية الى العديد من الأسواق العالمية مثل أوروبا و افريقيا و دول الخليج. ونتطلع فى المرحلة الثانية الى زيادة القدرة الإنتاجية وتوطين ونقل تكنولوجيا انتاج شبكات الاتصالات الضوئية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.

وأكد معالي الفريق المهندس كامل الوزير، على أهمية تجربة المطور الصناعي باعتبارها من التجارب التي أثبتت نجاحاً ملموساً في السوق المصري ونموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص، مؤكداً على أهمية الاستفادة من خدمات المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة في خدمات اعتماد المعامل الموجودة بمصنع شركة السويدي بما يسهم في تسهيل نفاذ صادرات المصنع لمختلف الأسواق الدولية المعترف بالمجلس الوطني الاعتماد فيها كجهة اعتماد لجهات تقييم المطابقة والمعامل.

تجدر الإشارة ان المصنع يمتد على مساحة 70,000 متر مربع، بطاقة إنتاجية 4 مليون كيلومتر فايبر من كابلات الالياف الضوئية و200,000 كيلومتر من كابلات الاتصالات النحاسية والتي تتضمن كابلات الشبكات وكابلات التليفون والكابلات المحورية بالإضافة الى اكسسوارات الشبكات النحاسية واكسسوارات الالياف الضوئية وكبائن وراكات الاتصالات مما يجعله اكبر مصنع في مصر و الشرق الأوسط معتمدا على احدث تكنولوجيا الانتاج الأوروبية، باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنية و خلق ما يزيد عن 1000 فرصة عمل كمرحلة أولى..

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية السويدي لكابلات الاتصالات للتوسع وتعزيز قدراتها التصنيعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتنمية القطاع الصناعي ودعم التحول الرقمي.

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