الرياض، المملكة العربية السعودية: في خطوة جديدة تعكس الزخم المتسارع في مسيرة التنمية الحضرية للمملكة العربية السعودية، أعلنت "أتكنز رياليس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات الهندسية والطاقة النووية، والمدرجة في بورصة تورونتو تحت الرمز (TSX: ATRL)، عن اختيارها من قبل شركة "شمول" القابضة لتولي مهمة مستشار إدارة التكاليف للمرحلة الثانية من مشروع "الأفنيوز – الرياض"، أحد أضخم المشاريع التطويرية متعددة الاستخدامات في المملكة والمنطقة.

ويجسّد هذا المشروع الذي تم اختيار "أتكنز رياليس" للمشاركة في إنجازه محطة بارزة في مسار التطور العمراني في العاصمة الرياض، ويعزز مكانتها كمدينة عالمية نابضة بالحياة ومركز رئيسي للأعمال والترفيه والتسوق. كما يؤكد التزام شركة "أتكنز رياليس" بالمساهمة في تنفيذ بنى تحتية عالمية المستوى تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

تمثّل المرحلة الثانية من مشروع "الأفنيوز – الرياض" امتداداً لمسيرة النجاح والتميّز التي أرستها المرحلة الأولى، وتضيف فصلًا جديدًا في تطور أحد أكثر المشاريع الحضرية طموحًا في المملكة. وتتميز هذه المرحلة بإطلاق خمسة أبراج أيقونية ستضمّ مزيجًا متكاملًا من الفنادق الفاخرة، والمكاتب التجارية الحديثة، والوحدات السكنية الراقية. ويقع المشروع في موقع استراتيجي على طول طريق الملك سلمان، وتم تصميمه ليكون وجهة حضرية بارزة تجمع بين أسلوب الحياة العصري والتجربة المتكاملة للمقيمين والزوار على حد سواء. وستتولى شركة "أتكنز رياليس" تقديم خدمات استشارية شاملة في مجال التكاليف تغطي كلًّا من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، بما يعزز الكفاءة المالية وجودة التنفيذ في هذا المشروع التطويري الطموح.

وتعتزم شركة "أتكنز رياليس" العمل بتنسيق وثيق مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة لضمان التنفيذ السلس والمتقن لهذا المشروع الضخم، بما يعكس أعلى معايير الكفاءة والابتكار في إدارة التطوير العمراني. ويشمل المشروع مركز تسوق مؤلفًا من ثلاثة طوابق يمتد على مساحة تأجيرية تقارب 370,000 متر مربع، إضافة إلى مواقف سيارات تتسع لأكثر من 14,000 مركبة، ما يجعله واحدًا من أكبر الوجهات التجارية في المنطقة.

وتتضمن مهام شركة "أتكنز رياليس" مجموعة شاملة من الخدمات المتخصصة، تشمل تخطيط وإدارة التكاليف، وتقديم الاستشارات في مجال المشتريات، وتطبيق منهجيات الهندسة القيمية، وذلك بهدف تحقيق رؤية العميل في تطوير مشروع عالمي المستوى يجمع بين الجدوى التجارية العالية والاستدامة طويلة الأمد. وبفضل خبرتها الإقليمية العميقة، المدعومة بنموذجها العالمي المتكامل في تقديم الخدمات، تتمتع "أتكنز رياليس" بقدرة فريدة على التعامل مع التعقيدات الهندسية والإدارية التي ترافق المشاريع الضخمة، مثل "الأفنيوز – الرياض".

وفي هذا السياق، قال بول دوهيرتي، المدير الإقليمي في شركة "أتكنز رياليس": يمثّل مشروع ’الأفنيوز – الرياض‘ خطوة طموحة ورائدة في مسيرة التحوّل العمراني في المملكة العربية السعودية والعاصمة الرياض، وفرصة لإعادة صياغة تجربة الحياة الحضرية بأسلوب يجمع بين الحداثة والأصالة. إن مشاركتنا في هذا المشروع المرموق تعكس رؤيتنا المشتركة القائمة على التميز والابتكار والتعاون البنّاء، وهي قيم جوهرية نحرص على تجسيدها في كل ما نقوم به. نحن نتطلّع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة لتقديم وجهة استثنائية تتجاوز التوقعات، وتلهم الأجيال القادمة، وتُرسّخ حضور الرياض كعاصمة عالمية نابضة بالحياة والتجدد".

لمحة عن شركة "أتكنز رياليس"

تعدّ شركة "أتكنز رياليس" كياناً جديداً تمّ إنشاؤه كنتيجة لعملية دمج لمجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية متخصصة في الخدمات الهندسية والنووية تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل لكوكبنا وسكّانه. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، وخدمات التفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسة مثل الخدمات الهندسية والطاقة النووية ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.atkinsrealis.com أو متابعتنا على "لينكدإن".

