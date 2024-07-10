الإمارات العربية المتحدة: كشفت كل من ماريوت الدولية وشركة إيغل هيلز للتطوير العقاري الستار عن توقيع اتفاقية جديدة بينهما لإطلاق أول منتجع من سلسلة محميات الريتز-كارلتون في دولة الإمارات. ومن المرتقب أن يفتح هذا الصرح الفندقي الفاخر أبوابه في جزيرة رمحان، الوجهة الساحلية الحصرية في أبوظبي، ليقدم ملاذًا فريدًا يتمتع بإطلالات خلابة على مياه الخليج العربي اللازوردية.

وفي هذا السياق، صرّح محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة إيغل هيلز قائلًا: "يُجسّد تعاوننا مع ماريوت الدولية في جزيرة رمحان خطوة سباقة تعكس التزامنا بابتكار تجارب استثنائية وإعادة تعريف مفهوم الضيافة الراقية. سيرتقي هذا الصرح، بوصفه أول فندق من سلسلة محميات الريتز-كارلتون في دولة الإمارات، بمعايير الإقامة المميزة في عالم الفخامة إلى آفاق جديدة."

وعلّق سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية قائلاً: " نتطلّع بفارغ الصبر، بالتعاون الوثيق مع إيغل هيلز، إلى تقديم تجربة مميزة من منشآت محميات الريتز-كارلتون الاستثنائية ضمن ربوع الإمارات، حيث سنقدم للضيوف لحظات لا تُنسى في أجواء تفيض فخامة ورقياً. ويأتي هذا التوقيع ليُثري محفظتنا في الدولة بإضافة نوعية، في وقت نشهد فيه تناميًا ملحوظًا في الطلب على التجارب الفندقية الراقية والفاخرة."

أصبحت جزيرة رمحان وجهة سياحية فريدة، حيث تَعِد مستقبلًا بأن تكون الملاذ الأمثل لعشّاق الفخامة والجمال الطبيعي في دولة الإمارات. تمتد هذه الجوهرة الساحلية على مساحة تفوق 4 ملايين متر مربع، مشكلةً جزيرة طبيعية تتخللها شبكة من القنوات المائية الخلابة. وستضمّ هذه المدينة المتكاملة على الواجهة البحرية فللاً سكنية أنيقة، ومساكن تطلّ على المارينا، وفنادق راقية، مع توفير أحدث المرافق والخدمات التي تلبي تطلعات المقيمين والزوار على حد سواء.

ومن المزمع افتتاح المنتجع في عام 2029، حيث سيحتل موقعاً مميزاً على جزيرة منعزلة ضمن المشروع الرئيسي لجزيرة رمحان. سيضم هذا الصرح الفندقي الفاخر 50 فيلا خاصة تتنوّع بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف، من بينها أول الفلل العائمة في المنطقة، والتي ستتمتع بإطلالات بانورامية خلابة على المياه. وتكتمل الصورة بمجموعة من المرافق الترفيهية الراقية والمطاعم المتنوعة التي تقدم تجارب طهي استثنائية.

يفتح منتج محمية الريتز-كارلتون أبوابه على عالم استثنائي، حيث سيكون النزلاء على موعد مع تجارب غير متوقعة تتمحور حول التواصل الإنساني. هنا تتناغم عناصر الثقافة المحلية مع عبق التراث وسحر الطبيعة في مزيج فريد. صُمّمت هذه المنتجعات لتلبي تطلعات أكثر المسافرين تميزًا، الساعين إلى زيارة ملاذ فاخر يأسر الحواس.

تقبع منتجعات محميات الريتز-كارلتون في مواقع منتقاة بعناية حول العالم، مقدمةً أجواءً تجمع بين الأناقة والسكينة والحميمية، حيث تمتزج الأصالة المحلية مع خدمة شخصية تفوق التوقعات.

تضم سلسلة محميات الريتز-كارلتون حاليًا باقة حصرية من سبعة منتجعات فقط، موزعة في وجهات مختارة تشمل المملكة العربية السعودية وتايلاند وإندونيسيا وبورتوريكو والمكسيك.

نبذة عن ماريوت الدولية:

تتخذ ماريوت الدولية من مدينة بيثيسدا، ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها، وهي مدرجة في سوق ناسداك تحت الرمز (MAR) وتشمل محفظتها مجموعةً متنوعةً من أكثر من 8,900 منشأةً فندقية تحت 30 علامة تجارية مميزة منتشرة عبر 141 دولة وإقليم. تُدير ماريوت فنادقها وتمنح الامتيازات و تراخيص ملكية منتجعات الاستجمام في جميع أنحاء العالم. تقدّم الشركة برنامجها المتميز للسفر، Marriott Bonvoy®. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت www.marriott.com ولمتابعة آخر أخبار الشركة، يرجى زيارة www.marriottnewscenter.com. بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم الاتصال بنا عبر فيسبوك وX وإنستجرام عبر عنوان @MarriottIntl.

نبذة عن شركة فنادق الريتز-كارلتون ذ.م.م:

تتبوأ شركة الريتز-كارلتون مكانة رائدة في عالم الضيافة الفاخرة، حيث تقدم معيار الخدمة الذهبي في أرقى الوجهات العالمية. تُدير الشركة حالياً أكثر من 110 فنادق في 35 دولة ومنطقة، ممتدة من قلب المدن العريقة إلى أحضان الطبيعة البكر. تُتيح الريتز-كارلتون لضيوفها فرصاً لاكتشافات حقيقية وتجارب جوهرية تترك أثراً دائماً في نفوسهم. في إطار سعيها الدائم نحو الابتكار، أطلقت الريتز-كارلتون مفهومين جديدين ضمن نطاق فنادقها: محميات الريتز-كارلتون ، وهي مجموعة من المنتجعات الحصرية التي تقدم رعاية شخصية فائقة وانغماساً عميقاً في الثقافة المحلية؛ ومجموعة يخوت الريتز-كارلتون، التي تنقل روح الضيافة الأسطورية للعلامة إلى عالم الرحلات البحرية الفاخرة.

للمزيد من المعلومات أو للحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على www.ritzcarlton.com. وللاطلاع على آخر مستجدات الشركة، تفضلوا بزيارة news.marriott.com. وللمشاركة في المحادثات الحية، بإمكانكم متابعة وسم #RCMemories وتابعونا على فيسبوك وتويتر وإنستغرام.

شركة فنادق الريتز-كارلتون ذ.م.م هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ماريوت الدولية (رمز التداول في ناسداك: MAR). تفخر الريتز-كارلتون بالمشاركة في برنامج ماريوت بونفوي®، برنامج السفر العالمي من ماريوت الدولية. يقدم البرنامج للأعضاء مجموعة استثنائية من العلامات التجارية العالمية، وتجارب حصرية عبر لحظات ماريوت بونفوي مومنتس، ومزايا لا مثيل لها تشمل ليالٍ مجانية والاعتراف بحالة النخبة. للتسجيل مجانًا أو لمزيد من المعلومات حول البرنامج، يرجى زيارة marriottbonvoy.com.

تلتزم شركة الريتز-كارلتون بدعم الوجهات التي تعمل فيها من خلال برنامج "بصمات المجتمع"، وهو برنامج المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.

لمحة عن جزيرة رمحان:

تتربع جزيرة رمحان كجوهرة ساحرة في أبوظبي، تجمع بين روعة الطبيعة وسحر الخلجان الهادئة وجمال أشجار القرم. يتميز هذا المشروع المتكامل بتصميم إبداعي يضم فللاً فاخرة تطل على الواجهة المائية، مجهزة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية.

ويحتضن المشروع مرسى مارينا بمواصفات عالمية يوفر أسواق راقية ومطاعم فاخرة، إلى جانب فندق يجسد قمة الضيافة ومساكن مخدّمة تلبي أرقى المعايير. ويكتمل المشهد بمركز للعافية والاسترخاء، محاط بأجواء من السكينة وإطلالات آسرة على الخليج.

للاطلاع على المزيد حول جزيرة رمحان، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: https://ramhanisland.com/

لمحة عن إيغل هيلز

تبرز إيغل هيلز كشركة رائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، متخذةً من أبوظبي مقراً لها. تستثمر الشركة خبراتها العريقة في الأسواق سريعة النمو، حيث تسعى لإعادة إحياء المناطق الحضرية وإطلاق الإمكانات الكامنة في قلب المدن.

تمتد بصمات إيغل هيلز عبر 11 دولة، حيث تشرف على إدارة 33 فندقاً، موظِفةً أحدث التقنيات والابتكارات الذكية لبناء مجتمعات مستدامة تلبي تطلعات الأجيال القادمة.

تعكف الشركة حالياً على تطوير باقة من المشاريع العملاقة متعددة الاستخدامات في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. تهدف هذه المشاريع الطموحة إلى إحداث نقلة نوعية في حياة المجتمعات المحلية، سواء من الناحية المالية أو أسلوب الحياة، مع دفع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق المحيطة.

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