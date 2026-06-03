PHOTO
دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة اتحاد انيرجي القابضة عن إبرام اتفاقية إيجار طويلة الأمد لسفينة التحفيز البئري ( Allianz Warrior ) مع شركة شلمبرجير ويسترن ش.ذ.م.م (SLB) إحدى كبرى الشركات الرائدة عالمياً في مجال خدمات حقول النفط، في خطوة تعكس المكانة المتنامية للمجموعة كشريك بحري موثوق لكبرى شركات الطاقة العالمية العاملة في مياه دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُرسي الاتفاقية دخلاً تعاقدياً مستقراً وطويل الأمد للمجموعة، تدعمه بنود التجديد التلقائي، وبمنأى عن تقلّبات أسعار السلع، بما يعزّز جودة الإيرادات واستدامتها ويرسّخ الرؤية الاستراتيجية للمجموعة نحو بناء قاعدة دخل متينة ومتنوعة.
ويأتي اختيار "شلمبرجير" للسفينة Allianz Warrior تأكيداً للثقة بالمعايير الفنية والتشغيلية الرفيعة التي تتبنّاها المجموعة في إدارة أصولها البحرية، وانعكاساً لالتزامها الراسخ بأعلى مستويات الجودة والكفاءة والسلامة، بما يكرّس موقعها شريكاً مفضّلاً لعمالقة قطاع الطاقة في المنطقة والعالم. ويُجسّد هذا الإنجاز خطوة جديدة ضمن مسيرة المجموعة نحو ترسيخ حضورها في قطاع الطاقة والبنية التحتية البحرية، بما ينسجم مع توجّهاتها الاستراتيجية ورؤيتها الطموحة لتعزيز القيمة المستدامة لمساهميها.
-انتهى-
#بياناتشركات