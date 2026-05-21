أبو ظبي، أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، التابعة لشركة إي اف چي القابضة، وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن بدء فعاليات ملتقى فرص الاستثمار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) وذلك بالتعاون الاستراتيجي مع السوق. يهدف هذا الحدث إلى جمع قيادات الإدارة العليا من الشركات المدرجة في السوق مع مجموعة مختارة من المؤسسات الاستثمارية من مختلف أنحاء العالم.

يأتي هذا الملتقى في ظل تزايد حالة عدم اليقين الإقليمية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، لذا يُعتبر الوقت الراهن فرصة ملائمة للشركات المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية للاجتماع مع المستثمرين، وتعزيز قدرتها على التكيف بفضل مرونتها التشغيلية، وقوة نماذج أعمالها، وعمقها المؤسسي.

أما بالنسبة للمستثمرين، فيكتسب الملتقى أهمية خاصة، إذ يتيح لهم فرصة لقاء الشركات المدرجة وفهم كيفية تعاملها مع التحديات الجيوسياسية. كما يمنحهم قدرًا أكبر من الثقة والطمأنينة بأن العمليات التشغيلية مستمرة، وأن الشركات المدرجة تمتلك المقومات اللازمة لتجاوز الصعوبات.

وعليه، يوفر الملتقى منصة مباشرة للحوار بين قادة الشركات والمؤسسات الاستثمارية، بما يتيح للمشاركين فهمًا أعمق لأولويات الشركات واستراتيجياتها في تخصيص رأس المال، وقدرتها على التعامل مع المتغيرات الخارجية مع الحفاظ على الانضباط التشغيلي والاستقرار المالي، وهو ما يدعم سوق أبو ظبي للأوراق المالية في الحفاظ على استقرار أحجام التداول ونشاط السوق.

وصرح عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية: "يسعدنا أن نرحب بالمستثمرين العالميين في ملتقى فرص الاستثمار لسوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي تنظمه إي اف چي هيرميس، بما يتيح لهم فرصة الاطلاع عن قرب على قوة الشركات المدرجة في السوق ومرونتها وقدرتها على مواصلة العمليات التشغيلية بوتيرة مستقرة رغم المتغيرات الجيوسياسية. ويعكس هذا الملتقى عمق سوق أبو ظبي للأوراق المالية وتنوع قاعدة شركاته المدرجة، كما يؤكد التزامنا بتعزيز قنوات التواصل بين الشركات والمستثمرين ودعم الثقة طويلة الأمد في السوق."

وصرح محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة: "يأتي تنظيم هذا الملتقى في توقيت بالغ الأهمية، حيث تزداد حاجة المستثمرين العالميين إلى حوار مباشر وشفاف مع الشركات المدرجة لفهم قدرتها على التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية الراهنة. ومن خلال دورنا كبنك استثمار، نواصل العمل على ربط الشركات الإقليمية بأسواق رأس المال العالمية، وإتاحة منصات فعالة تعكس قوة أسواق المنطقة وعمقها. وتتمتع الشركات المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بمقومات قوية من حيث المرونة التشغيلية، وجودة الإدارة، والقدرة على مواصلة النمو، وهو ما نسعى إلى إبرازه أمام المؤسسات الاستثمارية العالمية المشاركة في الملتقى."

تسعى إي اف چي هيرميس إلى تنظيم مزيد من المبادرات التي تتيح التواصل المباشر مع المستثمرين، وتعزز ثقة المؤسسات الدولية في الأسواق المالية الاماراتية، خاصة في ظل استمرار المستثمرين عالميًا في تقييم الأثر الاقتصادي للنزاعات الإقليمية الحالية.

جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس نجحت في تقديم خدماتها الاستشارية للعديد من الصفقات خلال عام 2025، والتي تضمنت إتمام 18 صفقة بأسواق رأس المال، و16 صفقة بأسواق ترتيب وإصدار الدين، و8 صفقات دمج واستحواذ على مستوى المنطقة، مع مشاركة بارزة في صفقات بالإمارات، والمملكة العربية السعودية، وعمان، ومصر. وتعكس هذه الصفقات الدور الريادي للشركة في أسواق المال الإقليمية، والتزامها المستمر بمساعدة المستثمرين الإقليميين والدوليين في اقتناص الفرص الاستراتيجية.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 5 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة والمبتكرة في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين

