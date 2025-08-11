أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة تخارج صندوق "أفريك إنفست" من شركة المصرية للمدفوعات الرقمية، الرائدة في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المدفوعات بالمنطقة.

وشهدت هذه الصفقة التخارج الكامل والناجح لصندوق أفريك إنفست من شركة المصرية للمدفوعات الرقمية، وذلك عبر بيع كامل حصتهم إلى تحالف من كبار المستثمرين تقوده شركة لوراكس كابيتال بارتنرز. ويحظى هذا التحالف بدعم نخبة من كبرى مؤسسات التمويل الإنمائي العالمية، وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وشركة بروباركو.

وتأتي هذه الصفقة في إطار الشراكة الوطيدة بين إي اف چي هيرميس وشركة المصرية للمدفوعات الرقمية، حيث قامت إي اف چي هيرميس بتقديم الخدمات الاستشارية لصفقة استحواذ صندوق أفريك إنفست على حصة بالشركة في عام 2020، وهي الصفقة التي ساهمت في تسريع وتيرة نمو شركة المصرية للمدفوعات الرقمية وتحولها إلى مؤسسة رائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية، تقدم حلول رقمية ابتكارية.

ومنذ ذلك الحين، نجحت الشركة المصرية للمدفوعات الرقمية في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال البنية التحتية المتكاملة للمدفوعات، حيث تقدم باقة شامة من الخدمات تتضمن تصنيع البطاقات، ومعالجة المدفوعات والحلول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الحوسبة السحابية، وذلك لأكثر من 200 بنك و60 شركة عاملة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونظرًا لسجلها الحافل في معالجة ما يربو على مليار معاملة وإصدار أكثر من 350 مليون بطاقة، تلعب الشركة دورًا محوريًا في دعم مبادرات الشمول المالي والتحول الرقمي في مختلف الأسواق الناشئة.

وفي هذا السياق، صرح مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن التعاون الوطيد مع شركة المصرية للمدفوعات الرقمية يعد بمثابة شهادة على قدرة إي اف چي هيرميس على مواصلة تقديم قيمة استراتيجية طويلة الأجل للعملاء العاملين بقطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا. وأضاف جاد أن إي اف چي هيرميس تفخر بكونها شريك رئيسي في مسيرة نمو شركة المصرية للمدفوعات الرقمية، والتي شهدت تحولها إلى مؤسسة رائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمالت المالية بالمنطقة منذ استحواذ صندوق أفريك إنفست على حصة بالشركة في عام 2020 وصولًا إلى إتمام صفقة التخارج في عام 2025. كما أشار جاد إلى أن هذه الصفقة تعكس ريادة إي اف چي هيرميس في تقديم الخدمات الاستشارية للصفقات الاستراتيجية في قطاع البنية التحتية الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا.

وتعليقًا على هذه الصفقة، صرح أحمد نافع، الرئيس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة المصرية للمدفوعات الرقمية، أن تُعد هذه الصفقة محطة مفصلية في مسيرة شركةMDP . منذ عام 2020، كانت إي اف چي هيرميس شريكًا استشاريًا موثوقًا لنا، حيث لعبت دورًا محوريًا أثناء دخول شركة أفريك إنفست كمستثمر في الشركة. لقد ساهمت خبرتهم العميقة ودعمهم المتواصل في تمكيننا من جذب مستثمرين استراتيجيين، وتحقيق إنجازات مهمة في رحلتنا. هذه الصفقة تؤكد قوة الأسس التي بنيناها معًا، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار في قطاع المدفوعات الرقمية على مستوى المنطقة."

ومن جانبه أضاف، إسماعيل الطالبي، الشريك الإداري في أفريك إنفست، قائلًا "نجاح استثمارنا في شركة MDP هو ثمرة شراكة فعّالة مع إي اف چي هيرميس، التي لعبت دورًا استشاريًا محوريًا منذ بداية دخولنا في عام 2020 وحتى تنفيذ عملية التخارج. لقد ساهمت خبرتهم العميقة وفهمهم المتقدم لقطاع المدفوعات والسوق الإقليمي في ضمان تحقيق عوائد مجزية وتعزيز مكانة MDP كإحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الحلول المالية الابتكارية والمتكاملة في مصر، وبالأخص للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

